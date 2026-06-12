پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، بجٹ پر تبادلہ خیال

پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس سے قبل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا، جس میں بلاول بھٹو نے اراکین کو بجٹ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات سے آگاہ کیا۔ پارٹی نے بجٹ اجلاس میں کوئروم کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا جبکہ بلاول بھٹو خود اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ اجلاس سے قبل بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کیا جس میں اراکین نے بجٹ ، حکومت کے ساتھ مذاکرات اور پارٹی کی پارلیمانی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس وقت اختتام پذیر ہوا جب بلاول بھٹو زرداری نے اراکین کو وفاقی بجٹ اور حکومت کے ساتھ حالیہ مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بلاول نے پارٹی قانون سازوں کو مجوزہ بجٹ 2026-27 سے متعلق اعتماد میں لیا اور انہیں اتحادی حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بعد میں پیپلز پارٹی کے ترجمان نے تصدیق کی کہ بلاول بجٹ کی کارروائی کے دوران موجود نہیں ہوں گے۔ تاہم ترجمان نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ قانون ساز اجلاس میں شریک ہوں گے اور پارٹی نے بجٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی قومی مفاد میں بجٹ کے عمل میں حصہ لیتی رہے گی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی نے بجٹ اجلاس کے دوران کوئروم یقینی بنانے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ پارٹی اراکین نے کہا کہ کوئروم برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے نہ کہ اتحادیوں کی۔ پیپلز پارٹی کے قانون سازوں نے کہا کہ اگر حکومت بجٹ پیش کر رہی ہے تو اسے اپنے اراکین کی حاضری کو یقینی بنانا چاہیے۔ ذرائع نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے اراکین نے مسلم لیگ ن پر تنقید کی اور کہا کہ یہ جماعت اکثر پارلیمنٹ میں کوئروم برقرار رکھنے میں ناکام رہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اراکین نے کہا کہ مسلم لیگ ن حکومت ہے، لہٰذا اسے اپنے اراکین کو پابند کرنا چاہیے اور حاضری یقینی بنانی چاہیے۔ پارٹی نے دوبارہ کہا کہ بجٹ کی منظوری کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئروم کی ذمہ داری لینے سے انکار کے باوجود بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے قانون سازوں کو ہدایت کی کہ وہ بجٹ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ میں موجود رہیں۔ یہ اقدام اس بات کا اشارہ ہے کہ پارٹی قانون سازی کے عمل میں مصروف رہنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ حکومتی حاضری کے انتظام سے خود کو دور رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے مسلم لیگ ن کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شرکت نہ کر کے اپنی مایوسی کا اظہار کریں گے۔ ادھر پیپلز پارٹی قیادت کی طرف سے اٹھائے گئے تحفظات کو دور کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ مسلم لیگ ن کے ایک وفد نے بلاول بھٹو سے ان کے پارلیمانی چیمبر میں ملاقات کی۔ سینئر رہنماؤں اعظم نذیر تارڑ، اسحاق ڈار، محسن نقوی اور طلال چوہدری بلاول کے چیمبر میں موجود تھے۔ یہ ملاقات حکومت کی جانب سے پارٹی کے تحفظات دور کرنے اور بجٹ کے عمل سے قبل بہتر رابطہ کاری کی کوششوں کا حصہ تھی۔ ملاقات کے دوران بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات پر بھی تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کو چھیننے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ وفاقی بجٹ پر پریس کانفرنس میں تمام سوالات کے جواب دیں گے اور متعلقہ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق پارٹی نے بجٹ اجلاس میں مکمل شرکت کا فیصلہ کیا ہے لیکن کوئروم کی ذمہ داری حکومت پر چھوڑ دی ہے۔ پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مفاد میں بجٹ کے عمل کا حصہ بنیں گے لیکن حکومت کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ بلاول بھٹو کی غیر موجودگی کے باوجود پیپلز پارٹی کے قانون ساز بلوں پر بحث اور ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ پارٹی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرے گی.
پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ اجلاس سے قبل بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کیا جس میں اراکین نے بجٹ، حکومت کے ساتھ مذاکرات اور پارٹی کی پارلیمانی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس وقت اختتام پذیر ہوا جب بلاول بھٹو زرداری نے اراکین کو وفاقی بجٹ اور حکومت کے ساتھ حالیہ مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بلاول نے پارٹی قانون سازوں کو مجوزہ بجٹ 2026-27 سے متعلق اعتماد میں لیا اور انہیں اتحادی حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بعد میں پیپلز پارٹی کے ترجمان نے تصدیق کی کہ بلاول بجٹ کی کارروائی کے دوران موجود نہیں ہوں گے۔ تاہم ترجمان نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ قانون ساز اجلاس میں شریک ہوں گے اور پارٹی نے بجٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی قومی مفاد میں بجٹ کے عمل میں حصہ لیتی رہے گی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی نے بجٹ اجلاس کے دوران کوئروم یقینی بنانے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ پارٹی اراکین نے کہا کہ کوئروم برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے نہ کہ اتحادیوں کی۔ پیپلز پارٹی کے قانون سازوں نے کہا کہ اگر حکومت بجٹ پیش کر رہی ہے تو اسے اپنے اراکین کی حاضری کو یقینی بنانا چاہیے۔ ذرائع نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے اراکین نے مسلم لیگ ن پر تنقید کی اور کہا کہ یہ جماعت اکثر پارلیمنٹ میں کوئروم برقرار رکھنے میں ناکام رہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اراکین نے کہا کہ مسلم لیگ ن حکومت ہے، لہٰذا اسے اپنے اراکین کو پابند کرنا چاہیے اور حاضری یقینی بنانی چاہیے۔ پارٹی نے دوبارہ کہا کہ بجٹ کی منظوری کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئروم کی ذمہ داری لینے سے انکار کے باوجود بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے قانون سازوں کو ہدایت کی کہ وہ بجٹ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ میں موجود رہیں۔ یہ اقدام اس بات کا اشارہ ہے کہ پارٹی قانون سازی کے عمل میں مصروف رہنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ حکومتی حاضری کے انتظام سے خود کو دور رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے مسلم لیگ ن کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شرکت نہ کر کے اپنی مایوسی کا اظہار کریں گے۔ ادھر پیپلز پارٹی قیادت کی طرف سے اٹھائے گئے تحفظات کو دور کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ مسلم لیگ ن کے ایک وفد نے بلاول بھٹو سے ان کے پارلیمانی چیمبر میں ملاقات کی۔ سینئر رہنماؤں اعظم نذیر تارڑ، اسحاق ڈار، محسن نقوی اور طلال چوہدری بلاول کے چیمبر میں موجود تھے۔ یہ ملاقات حکومت کی جانب سے پارٹی کے تحفظات دور کرنے اور بجٹ کے عمل سے قبل بہتر رابطہ کاری کی کوششوں کا حصہ تھی۔ ملاقات کے دوران بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات پر بھی تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کو چھیننے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ وفاقی بجٹ پر پریس کانفرنس میں تمام سوالات کے جواب دیں گے اور متعلقہ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق پارٹی نے بجٹ اجلاس میں مکمل شرکت کا فیصلہ کیا ہے لیکن کوئروم کی ذمہ داری حکومت پر چھوڑ دی ہے۔ پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مفاد میں بجٹ کے عمل کا حصہ بنیں گے لیکن حکومت کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ بلاول بھٹو کی غیر موجودگی کے باوجود پیپلز پارٹی کے قانون ساز بلوں پر بحث اور ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ پارٹی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرے گی
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