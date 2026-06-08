پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پنشن میں 50 فیصد اضافے کا مطالبہ کر دیا

پاکستان پیپلز پارٹی نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے غریب طبقے اور ملازetime کے لیے چند اہم مطالبے پیش کیے ہیں جن میں تنخواہ اور پنشن میں 50 فیصد اضافے کے ساتھ ساتھ کم از کم ماہانہ اجرت 60,000 روپے کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔
اسلام آباد: پاکستان پیپلز پارٹی نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی منظوری سے پہلے اپنی اہم ا-demand نہیں پیش کر دیں۔ پارٹی کے مطابق، اس نے غریب اور ملازمت پیشہ طبقے کے لیے تivel سہولتوں کے حصول کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے نمایاں demand یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ وں اور پنشن میں 50 فیصد اضافہ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ملازمت کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 60,000 روپے تک بڑھانے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال اور مہنگائی کے باعث یہ اقدامات ضروری ہیں تاکہ غریب مزدوروں اور ملازمین کو ریلیف مل سکے۔ پیپلز پارٹی نے早晨 بجٹ میں کسی بھی نئے ٹیکس ز یا پٹرولیم پر额外 levy بڑھانے کے خلاف清晰的动ایا دی ہے۔ پارٹی کا مطالبہ ہے کہ حکومت عوام پر مزید مالی بوجھ نہ ڈالے بلکہ ملکی آمدن بڑھانے کے دوسرے راستے تلاش کرے۔ ذرائع کے مطابق، پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبے کی بنیاد یہ بتائی ہے کہ حکومت پہلے ہی سے ضرورت سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہی ہے، اور اب مزید بوجھ ڈالنا『ظلم』 ہوگا۔ مذکورہ مطالبے اجلاس میں پیش کیے گئے جبکہ حکومتی اہم officers ان پر غور کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ حکومت ان مطالبے پر عملدرآمد کاICATION نہیں کر رہی،اس وجہ سے سیاسی اور معاشی directions میں بے یقینی بڑھ رہی ہے۔ جہانگیر خان ARY نیوز کے اسلام آباد نمائندے ہیں۔ وہ پارلیمانی امور، صحت، کشمیر، جی بی اور پیپلز پارٹی سے متعلق خبریں رپورٹ کرتے ہیں۔ نیا بجٹ: خواتین کے لیے بڑی خوشخبری!
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