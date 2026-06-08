پاکستان پیoples پارٹی نے حیدرآباد میں خواتین کی معاشی مضبوطی کے لیے ایک بڑا اقدام اور تین setIsہار سوئنگ مشینیں تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام پیپیپی چیئرمبلبوال بھٹو زرداری کی ہدایات پر کیا جا رہا ہے اور خواتین کو نئے روزگاری کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے ہے۔
حیدرآباد (دنيا نیوز) - پاکستان پیoples پارٹی (پیپی پی) نے خواتین کی معاشی مضبوطی کے لیے تیس ہزار سوئنگ مشینیں تقسیم کی مہم شروع کی ہے۔ پیپیپی یوتھ رہنما ر walnut شجاع میمن نے مستحق خواتین کو تین setIsہار سوئنگ مشینیں تقسیم کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ ر walnut شجاع میمن نے کہا کہ پیپیپی چیئرمبلبوال بھٹو زرداری کی ہدایات پر، خواتین کی معاشی مضبوطی کے لیے اہم قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ پیپیپی رہنما نے کہا کہ سوئنگ مشینیں تقسیم کرنے کا پروگرام لانچ کیا گیا ہے۔ یہ تین setIsہار خواتین کو روزگاری کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک تاریخی پروجیکٹ ہے۔ ر walnut شجاع میمن نے کہا کہ سوئنگ مشینیں خواتین کے لیے معاشی آزادی اور گھریلو آمدنی میں اضافے کے ذریعے بن جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ضلع میں خواتین کے لیے نئے روزگاری کے مواقع بنانے کے مقاصد کے تحت دستیابی ہے۔ یہ پاکستان پیoples پارٹی کا ایک بڑا اقدام ہے جو مستحق خواتین کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہے۔ ر walnut شجاع میمن نے کہا کہ حیدرآباد رورل تلخہ کے تمام میدان میں مستحق خواتین کو decent روزگاری فراہم کرنے کے لیے تین setIsہار سوئنگ مشینیں تقسیم کی جائیں گی.
حیدرآباد (دنيا نیوز) - پاکستان پیoples پارٹی (پیپی پی) نے خواتین کی معاشی مضبوطی کے لیے تیس ہزار سوئنگ مشینیں تقسیم کی مہم شروع کی ہے۔ پیپیپی یوتھ رہنما ر walnut شجاع میمن نے مستحق خواتین کو تین setIsہار سوئنگ مشینیں تقسیم کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ ر walnut شجاع میمن نے کہا کہ پیپیپی چیئرمبلبوال بھٹو زرداری کی ہدایات پر، خواتین کی معاشی مضبوطی کے لیے اہم قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ پیپیپی رہنما نے کہا کہ سوئنگ مشینیں تقسیم کرنے کا پروگرام لانچ کیا گیا ہے۔ یہ تین setIsہار خواتین کو روزگاری کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک تاریخی پروجیکٹ ہے۔ ر walnut شجاع میمن نے کہا کہ سوئنگ مشینیں خواتین کے لیے معاشی آزادی اور گھریلو آمدنی میں اضافے کے ذریعے بن جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ضلع میں خواتین کے لیے نئے روزگاری کے مواقع بنانے کے مقاصد کے تحت دستیابی ہے۔ یہ پاکستان پیoples پارٹی کا ایک بڑا اقدام ہے جو مستحق خواتین کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہے۔ ر walnut شجاع میمن نے کہا کہ حیدرآباد رورل تلخہ کے تمام میدان میں مستحق خواتین کو decent روزگاری فراہم کرنے کے لیے تین setIsہار سوئنگ مشینیں تقسیم کی جائیں گی
پاکستان پیoples پارٹی خواتین کی معاشی مضبوٹی سوئنگ مشینیں تقسیم حیدرآباد روزگاری کے مواقع