پی آئی اے کی نجکاری: حکومت نے 8 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس جرمانے معاف کر دیے

وفاقی حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے 8 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد کے ٹیکس جرمانے اور سرچارج معاف کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ نجکاری کے عمل کو تیز کرنے اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
وفاقی حکومت نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ( پی آئی اے ) کی نجکاری کے عمل کو تیزی سے مکمل کرنے اور سرمایہ کاروں کو پرکشش بنانے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت، وفاقی حکومت نے پی آئی اے پر عائد ہونے والے تقریباً 8 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد کے ٹیکس جرمانے اور سرچارج کو معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر ) کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے دی گئی ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد نجکاری کے عمل کو کامیاب بنانا اور بولی جیتنے والے ادارے کے ساتھ معاہدے کی شرائط کو مقررہ وقت میں پورا کرنا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے یہ ایک اہم پیش رفت ہے، جو کہ طویل عرصے سے زیر التوا تھی۔ حکومت کا یہ فیصلہ پی آئی اے کو ایک صاف اور پرکشش اثاثہ بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق، یہ معافی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 183 کے تحت وفاقی حکومت کو حاصل اختیارات کے تحت دی گئی ہے۔ تاہم، یہ رعایت کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ پی آئی اے کو 30 جون 2025 تک کے واجب الادا 8 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد کے اصل ٹیکس کی ادائیگی چار سال کے عرصے میں کرنی ہوگی۔ اس ادائیگی کی مدت شیئر پرچیز معاہدے کی تکمیل کے بعد شروع ہوگی اور ایک سال کی رعایت کے بعد، یہ رقم برابر سالانہ اقساط میں ایف بی آر کو جمع کرائی جائے گی۔ اس سے پی آئی اے پر مالی بوجھ کم ہوگا اور نجکاری کے عمل میں آسانی ہوگی۔ حکومت کی جانب سے یہ لچک کا مظاہرہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے سنجیدگی اور عزم کا اظہار ہے۔
پی آئی اے نجکاری ٹیکس معافی وفاقی حکومت ایف بی آر سرمایہ کاری معیشت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز شیئر پرچیز معاہدہ ٹیکس جرمانہ
