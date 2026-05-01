پی آئی اے نے ملازمین کے لیے بھاری مراعات کا اعلان کیا

نجی کاری کے بعد پی آئی اے نے ملازمین کے لیے ٹرانسفر الاؤنس، ریلوکیشن کی مدد، ڈسٹربنس الاؤنس اور دیگر مراعات کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ( پی آئی اے )، جو کہ اربوں روپے کے نقصان کی وجہ سے نجی کاری کی گئی ہے، نے ملازمین کے لیے بھاری الاؤنسز اور مراعات کا اعلان کیا ہے۔ اس میں ٹرانسفر الاؤنس شامل ہے اور اس سلسلے میں فنانس اور اسٹور ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو 4 مئی تک اسلام آباد رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ منتقل ہونے والے ملازمین کو 6 ہفتوں کی مدت میں اسلام آباد میں 2 دن اور کراچی میں 4 دن کی ڈیوٹی کرنے کی اجازت ہوگی۔ منتقل ہونے والے ملازمین کو ریلوکیشن کی مدد کے نام سے ایک مرتبہ بنیادی تنخواہ بھی ملے گی۔ شادی شدہ ملازمین کو 3 بنیادی تنخواہیں اور غیر شادی شدہ ملازمین کو 2 بنیادی تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ پہلی سال میں ڈسٹربنس الاؤنس 1 لاکھ روپے، دوسرے سال 75,000 روپے اور تیسرے سال 50,000 روپے ہوگا۔ ہر بچے کی تعلیم کے لیے اسکولوں میں داخلے کے لیے ایک مرتبہ 60,000 روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔ ایئر لائن پہلے 6 ہفتوں کے لیے ملازمین کے قیام، آمد و رفت اور کھانے کے اخراجات بھی برداشت کرے گی۔ ایئر لائن اسلام آباد میں رہائش تلاش کرنے اور بچوں کے داخلے میں بھی مدد فراہم کرے گی۔ کراچی اور اسلام آباد میں ڈیوٹی کرنے کے لیے ایئر ٹکٹ کی ذمہ داری بھی ایئر لائن کی ہوگی۔ ملازمین کے قیام کے دوران رہائش کی سہولیات پی آئی اے کے کنٹریکٹ والے ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں دستیاب ہوں گی۔ ایئر لائن رہائش گاہ اور کام کی جگہ کے درمیان پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی فراہم کرے گی۔ ملازمین کو ٹرانسفر کی مدت کے دوران روزانہ 2500 روپے بھی ادا کیے جائیں گے۔ 2019 میں اسلام آباد منتقل ہونے والے ملازمین اور افسران کو مالی پیکج سے محروم رکھا گیا تھا۔ پی آئی اے کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب ایئر لائن کو مالی بحران کا سامنا ہے۔ نجی کاری کے باوجود، کمپنی کو خسارے سے نکالنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جارہے ہیں۔ ملازمین کے لیے یہ مراعات ، ایک طرف تو انہیں ریلوکیشن میں مدد کریں گی، دوسری طرف یہ کمپنی کے اخراجات میں بھی اضافہ کریں گی۔ یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آیا یہ مراعات پی آئی اے کو مالی طور پر مستحکم کرنے میں مدد کریں گی یا نہیں۔ اس فیصلے پر ملازمین کے مختلف حلقوں کی جانب سے ملے جلے ردعمل سامنے آئے ہیں۔ کچھ ملازمین نے اس اقدام کو سراہا ہے اور اسے ملازمین کے حقوق کا تحفظ قرار دیا ہے، جبکہ کچھ نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مراعات غیر ضروری ہیں اور کمپنی کے مالی بحران کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ اس صورتحال میں، پی آئی اے کے انتظامیہ کو ملازمین کی فلاح و بہبود اور کمپنی کے مالی استحکام کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ اس ریلوکیشن پیکج میں شامل سہولیات کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ پی آئی اے اپنے ملازمین کو منتقل کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ رہائش، آمد و رفت، کھانے اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کرنا، ملازمین کے لیے ایک بڑا سہارا ثابت ہوگا۔ تاہم، یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تمام سہولیات کمپنی کے مالی وسائل پر بوجھ ڈالیں گی۔ اس لیے، پی آئی اے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھے اور آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کرے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی ضروری ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین اس ریلوکیشن پیکج کا فائدہ اٹھائیں اور اسلام آباد میں اپنی نئی زندگی کو کامیابی سے شروع کریں۔ 2019 میں منتقل ہونے والے ملازمین کو مالی پیکج سے محروم رکھنے کا معاملہ بھی قابل غور ہے۔ پی آئی اے کے انتظامیہ کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور ان ملازمین کو بھی مناسب معاوضہ فراہم کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر، پی آئی اے کی جانب سے یہ اعلان ایک مثبت قدم ہے، لیکن اس کی کامیابی کا دارومدار کمپنی کے مالی استحکام اور ملازمین کے تعاون پر ہوگا.
پی آئی اے ملازمین مراعات ٹرانسفر الاؤنس ریلوکیشن نجی کاری