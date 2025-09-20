پی آئی اے میں مفت ٹکٹوں کا معاملہ: آڈٹ پیرا پر تنازع اور دیگر خبریں

پی آئی اے میں مفت اور رعایتی ٹکٹوں سے متعلق آڈٹ پیرا پر تنازع، قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان، سپریم کورٹ کے احکامات، اور تازہ ترین خبریں
پی آئی اے میں مفت اور رعایتی ٹکٹوں کا معاملہ ایک بار پھر موضوع بحث بن گیا ہے، جہاں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے 9 سال پرانے آڈٹ پیرا کو دوبارہ اٹھانے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق، اس اقدام کو کسی خاص حلقے کی جانب سے دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن ( پی آئی اے ) میں مفت اور رعایتی ٹکٹوں کی بندر بانٹ سے متعلق ہے، جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق، صرف 6 برسوں میں
مفت اور رعایتی ٹکٹوں کی مد میں قومی خزانے کو 9 ارب 43 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔\رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 6 برسوں کے دوران 2 لاکھ 58 ہزار سے زائد مفت ٹکٹس دیے گئے، جبکہ ایک لاکھ 16 ہزار سے زائد ٹکٹس 95 فیصد رعایت پر جاری کیے گئے۔ یہ مفت اور رعایتی ٹکٹس 2011 سے 2016 کے درمیان جاری کیے گئے، جن میں 2011 میں 58 ہزار 861، 2012 میں 51 ہزار 692، 2013 میں 56 ہزار 815، 2014 میں 43 ہزار 77، 2015 میں 21 ہزار 816 اور 2016 میں 26 ہزار 729 مفت ٹکٹس شامل ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 95 فیصد رعایت پر ٹکٹس ان افراد کو بھی دیے گئے جو پی آئی اے کے ملازم نہیں تھے۔ اس کے علاوہ، کرایوں میں رعایت چیئرمین یا ایم ڈی کی منظوری کے بغیر دی گئی، اور متعدد یاد دہانیوں کے باوجود 2023 تک اس معاملے پر کوئی اجلاس طلب نہیں کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں پی آئی اے میں مفت ٹکٹوں کی پالیسی فوری ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔\ترجمان پی آئی اے نے اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں سپریم کورٹ کے حکم نامے کے بعد مفت ٹکٹس کا اجرا مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ ٹکٹس دراصل ایجنٹ انسینٹو اسکیم کے تحت ٹریول ایجنٹس کو زیادہ سیلز حاصل کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ 9 سال پرانے آڈٹ پیرا کو دوبارہ اٹھانا مشکوک ہے اور اس اقدام کے پیچھے کسی خاص حلقے کا دباؤ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس آڈٹ پیرا پر ڈی اے سی کا اجلاس متعلقہ وزارت بلاتی رہتی ہے، تاہم اتنے پرانے معاملے کو دوبارہ اٹھانا غیر معمولی ہے۔ اس کے علاوہ، اسی دن حافظ آباد میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 5 بچوں سمیت 7 افراد کی المناک موت واقع ہوئی، جبکہ اسلام آباد ہائیکورٹ میں عمران خان کی ایکس پوسٹس کو غیرقانونی قرار دینے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی۔ بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو روکنے کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ رکھتا ہے
