پی آئی اے کو سعودی طیارے چارٹر کرنے کی اجازت، 23 نومبر سے عملی شکل
سی اے اے نے پی آئی اے کو 15 روز کے لیے سعودی ایئرلائنز کے طیارے چارٹر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مسافروں کی بکنگ پی آئی اے کرے گی جبکہ سی اے اے نے حفاظتی معائنے اور انشورنس کی ہدایت کی ہے۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز ( پی آئی اے) کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے سول ایوی ایشن اتھارٹی آف پاکستان ( سی اے اے) نے ملک کو اس کے قومی ایئرلائن کے لیے مخصوص وقت کے لیے سعودی عرب کے ایئرلائنز کے طیارے چارٹر بنیادوں پر استعمال کرنے کی خصوصی اجازت دے دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مسافروں کی آمدورفت کو ممکن بنانا ہے تاکہ زائرین اور تاجر دونوں کے سفری مسائل میں کمی لائی جا سکے۔
اجازت کا دورانیہ اور عملی تفصیلات
سی اے اے نے دی گئی اس ہدایت کے مطابق، پی آئی اے کو یہ اجازت 23 نومبر 2026 سے لے کر 15 روز کے عرصے کے لیے فراہم کی گئی ہے، جس کے دوران یہ خصوصی انتظامات نافذ العمل رہیں گے۔ سعودی ایوی ایشن کمپنی کے ان طیاروں کا بنیادی مقصد جدہ، مدینہ اور دیگر اہم سعودی ایرپورٹس سے پاکستان کی طرف مسافروں کی نقل و حمل کرنا ہوگا۔ اس اسکیم کے تحت پروازیں سعودی ایئرلائن کے اپنے کال سائن 'SVA' کے تحت پرواز کریں گی، جبکہ مسافروں کی بکنگ اور ٹکٹ کی فروخت مکمل طور پر پی آئی اے کے ذریعے انجام دی جائے گی۔Also readRoyal Estate Intrusion: Police Arrest Two Men
سی اے اے کی مشروط شرائط اور حفاظتی معائنے
سی اے اے نے پی آئی اے کو چارٹر پروازوں کے آغاز سے قبل ایئروردی نیس سرٹیفکیٹ اور مناسب انشورنس کی دستاویزات مہیا کرنے کی ہدایت بھی کی ہے، تاکہ تمام عملی اور قانونی تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اجازت نامے کی دیگر اہم شرط یہ ہے کہ جب یہ چارٹر طیارے پاکستان کے فضائی حدود میں داخل ہوں گے، تو انہیں سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ضروری حفاظتی معائنے سے گزرنا ہوگا، جس کے بعد ہی انہیں خدمات فراہم کرنے کی اجازت ملے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی اے اے نے پی آئی اے کو معاہدے کی باقی کارروائی جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے تاکہ وقت پر پروازیں شروع ہو سکیں۔
ذمہ داریوں اور شراکت داری کا معاہدہ
اس خصوصی انتظام کے تحت ذمہ داریوں کی تقسیم واضح کی گئی ہے، جہاں پی آئی اے کو چارٹر طیاروں سے متعلق ہونے والے کسی بھی مالیاتی نقصانات، مسافروں کی شکایات، اور کسی بھی ممکنہ فضائی حادثے کی مکمل ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اگرچہ طیارے سعودی ایئرلائنز کے ہیں اور 'SVA' کال سائن استعمال ہو رہا ہے، لیکن مسافر خدمت اور قانونی ذمہ داریوں کا مرکز پی آئی اے ہی رہے گی، جو کہ پاکستان کی قومی ایئرلائن کے طور پر عوامی اعتماد کو برقرار رکھنے کی ضمانت ہے۔
مسافروں کے لیے اثرات اور مستقبل کا منظر
اس نئے نظام سے مسافروں کو براہ راست فوائد حاصل ہونے کی امید ہے، کیونکہ وہ اپنے سفری انتظامات اور بکنگ کا کام ایک ہی مقام سے پی آئی اے کے ذریعے انجام دے سکیں گے۔ 15 روز کی اس مختصر مگر اہم مدت کے دوران مسافروں کو جدہ اور مدینہ جیسے اہم مقامات تک سفر کرنے میں اضافی سہولت اور اعتماد کا تجربہ ملے گا، جبکہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطوں کے استحکام کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
سی اے اے کی نگرانی اور مستقبل کی تیاریاں
سی اے اے کا یہ اقدام عوامی فوائد اور سیاحتی و مذہبی سفر کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے، جبکہ اس دوران ایئروردی نیس سرٹیفکیٹس اور انشورنس کی دستاویزات کی توثیق کے لیے سخت نگرانی بھی برقرار رکھی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق، اس 15 روز کے عملی ٹرائل کے نتائج کی روشنی میں مستقبل میں ایسے طویل مدتی معاہدوں پر غور کیا جا سکتا ہے تاکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مسافر بردار پروازوں کا تسلسل مستقل بنیادوں پر قائم کیا جا سکے۔
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