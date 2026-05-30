پی آئی اے نے حج کے بعد کی پروازیں شروع کر دیں، پہلا گروپ وطن واپس پہنچ گیا

پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے حج کے بعد کی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت پہلی پرواز جدہ سے اسلام آباد پہنچی۔ 30 مئی سے شروع ہونے والی یہ کارروائیاں 30 جون تک جاری رہیں گی، اور اس دوران 213 پروازوں کے ذریعے 53,000 سے زائد زائرین کو وطن واپس لایا جائے گا۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ( پی آئی اے ) نے اپنی حج کے بعد کی پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت سعودی عرب سے حج کی مقدس فریضہ ادا کرنے والے پاکستانی زائرین کا پہلا گروپ وطن واپس پہنچ گیا ہے۔ قومی پرچم بردار ایئر لائن نے 30 مئی کو اپنی حج کے بعد کی کارروائیوں کا آغاز کیا، اور پہلی پرواز پی کے 742 جدہ سے اسلام آباد پہنچی جس میں 114 زائرین سوار تھے۔ واپس آنے والے زائرین کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا، جہاں چیف آپریٹنگ آفیسر آفتاب گیلانی نے ان کا استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پیش کیے۔ ائیرپورٹ سیکیورٹی فورس (اے ایس ایف) اور پی آئی اے کے سینئر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پی آئی اے حکام کے مطابق، دن کی دوسری حج پرواز پی کے 732 جدہ سے روانہ ہو کر لاہور پہنچنے والی تھی۔ دریں اثنا، کراچی کی پہلی حج کے بعد کی پرواز پی کے 860 31 مئی کو جدہ سے روانہ ہو کر شام 7:25 بجے مقامی وقت پر لینڈ کرنے والی ہے۔ پی آئی اے نے کہا ہے کہ اس کی حج کے بعد کی کارروائیاں 30 جون تک جاری رہیں گی، اس دوران ایئر لائن جدہ اور مدینہ سے پاکستان کے بڑے شہروں بشمول اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور کوئٹہ کے لیے پروازیں چلائے گی۔ ایئر لائن کا منصوبہ ہے کہ وہ ایک ماہ کے اس آپریشن کے دوران کل 213 پروازیں چلائے گی، جس سے 53,000 سے زائد پاکستانی زائرین سعودی عرب سے وطن واپس آئیں گے۔ پی آئی اے حکام نے کہا کہ زائرین کی آسانی اور موثر خدمات کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایئر لائن نے مزید کہا کہ اس آپریشن کی ذاتی طور پر پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نگرانی کر رہے ہیں تاکہ خدمات اور ہم آہنگی کے اعلیٰ ترین معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ حج کے بعد کا یہ آپریشن پی آئی اے کے سب سے بڑے سالانہ لاجسٹک اقدامات میں سے ایک ہے، جس کا مقصد حج کی رسومات کی تکمیل کے بعد ہزاروں زائرین کو بحفاظت پاکستان واپس لانا ہے۔ اس سال پی آئی اے نے حج کے بعد کے آپریشن کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں جن میں زائرین کی سہولت کے لیے اضافی کاؤنٹرز، تیز رفتار امیگریشن عمل اور سامان کی تیز ترسیل شامل ہیں۔ ایئر لائن نے تمام متعلقہ حکام کے ساتھ ہم آہنگی قائم کر رکھی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ رکاوٹ کو فوری طور پر دور کیا جا سکے۔ زائرین نے پی آئی اے کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ انہیں پوری پرواز کے دوران آرام دہ سفر ملا۔ اس آپریشن کی کامیابی کے لیے پی آئی اے کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، اور اب تک تمام پروازیں مقررہ وقت پر روانہ ہو رہی ہیں۔ حج کے بعد کے آپریشن کی تکمیل پر پی آئی اے کو امید ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ایسی ہی موثر خدمات فراہم کرتی رہے گی.
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے) نے اپنی حج کے بعد کی پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت سعودی عرب سے حج کی مقدس فریضہ ادا کرنے والے پاکستانی زائرین کا پہلا گروپ وطن واپس پہنچ گیا ہے۔ قومی پرچم بردار ایئر لائن نے 30 مئی کو اپنی حج کے بعد کی کارروائیوں کا آغاز کیا، اور پہلی پرواز پی کے 742 جدہ سے اسلام آباد پہنچی جس میں 114 زائرین سوار تھے۔ واپس آنے والے زائرین کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا، جہاں چیف آپریٹنگ آفیسر آفتاب گیلانی نے ان کا استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پیش کیے۔ ائیرپورٹ سیکیورٹی فورس (اے ایس ایف) اور پی آئی اے کے سینئر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پی آئی اے حکام کے مطابق، دن کی دوسری حج پرواز پی کے 732 جدہ سے روانہ ہو کر لاہور پہنچنے والی تھی۔ دریں اثنا، کراچی کی پہلی حج کے بعد کی پرواز پی کے 860 31 مئی کو جدہ سے روانہ ہو کر شام 7:25 بجے مقامی وقت پر لینڈ کرنے والی ہے۔ پی آئی اے نے کہا ہے کہ اس کی حج کے بعد کی کارروائیاں 30 جون تک جاری رہیں گی، اس دوران ایئر لائن جدہ اور مدینہ سے پاکستان کے بڑے شہروں بشمول اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور کوئٹہ کے لیے پروازیں چلائے گی۔ ایئر لائن کا منصوبہ ہے کہ وہ ایک ماہ کے اس آپریشن کے دوران کل 213 پروازیں چلائے گی، جس سے 53,000 سے زائد پاکستانی زائرین سعودی عرب سے وطن واپس آئیں گے۔ پی آئی اے حکام نے کہا کہ زائرین کی آسانی اور موثر خدمات کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایئر لائن نے مزید کہا کہ اس آپریشن کی ذاتی طور پر پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نگرانی کر رہے ہیں تاکہ خدمات اور ہم آہنگی کے اعلیٰ ترین معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ حج کے بعد کا یہ آپریشن پی آئی اے کے سب سے بڑے سالانہ لاجسٹک اقدامات میں سے ایک ہے، جس کا مقصد حج کی رسومات کی تکمیل کے بعد ہزاروں زائرین کو بحفاظت پاکستان واپس لانا ہے۔ اس سال پی آئی اے نے حج کے بعد کے آپریشن کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں جن میں زائرین کی سہولت کے لیے اضافی کاؤنٹرز، تیز رفتار امیگریشن عمل اور سامان کی تیز ترسیل شامل ہیں۔ ایئر لائن نے تمام متعلقہ حکام کے ساتھ ہم آہنگی قائم کر رکھی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ رکاوٹ کو فوری طور پر دور کیا جا سکے۔ زائرین نے پی آئی اے کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ انہیں پوری پرواز کے دوران آرام دہ سفر ملا۔ اس آپریشن کی کامیابی کے لیے پی آئی اے کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، اور اب تک تمام پروازیں مقررہ وقت پر روانہ ہو رہی ہیں۔ حج کے بعد کے آپریشن کی تکمیل پر پی آئی اے کو امید ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ایسی ہی موثر خدمات فراہم کرتی رہے گی
پی آئی اے حج پاکستانی زائرین جدہ مدینہ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پاکستانی5 فنکاروں نے 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی کی فہرست میں جگہ بنا لیکراچی(ویب ڈیسک)پاکستان شوبز انڈسٹری کے 5 فنکاروں نے انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں
Read more »
5 پاکستانی فنکار ’’ 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی ‘‘ کی فہرست میں شامللاہور : ( ویب ڈیسک ) پاکستان شوبز انڈسٹری کے 5 فنکار انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں ’’ 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی‘‘ فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔
Read more »
Pakistanis included in Forbes 30 under 30 Asia list make nation proudSeven Pakistanis were included in the Forbes 30 under 30 Asia 2024 list
Read more »
پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ضمانت منظور، فوری رہا کرنے کا حکمانسداد دہشت گردی عدالت نے 30،30 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی
Read more »
کرن ارجن: 30 سال پہلے کی کہانی، 30 سال کی کامیابی30 سال قبل ریلیز ہونے والی بالی وڈ کی پرفارمنس فلم کرن ارجن کی کہانی اب بھی دل میں رہی ہے۔ ہدایتکار راکیش روشن نے فلم کی کامیابی کے پیچھے چھپی کہانیوں کو انکشاف کیا ہے، جس میں فلم کے اداکاروں کے ابھارے مسائل بھی شامل ہیں۔
Read more »
Japan sets record temperatures, worries mount over rice cropsSo far this summer, more than 53,000 people have been taken to hospital for heat stroke
Read more »