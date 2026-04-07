پی ایس ایل 11: کراچی میں دوسرے مرحلے کا آغاز کل سے

پی ایس ایل 11 کے پہلے مرحلے کے اختتام کے بعد، دوسرا مرحلہ کراچی میں شروع ہو رہا ہے۔ تمام ٹیمیں پلے آف مرحلے میں جگہ بنانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔
کل سے کراچی میں پی ایس ایل 11 کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ (دنیا نیوز) - پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں ملتان سلطانز پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست رہی۔ لیگ میں آج آرام کا دن ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ کل سے کراچی میں شروع ہونے والا ہے۔ آئندہ میچ 8 اپریل کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں حیدرآباد کنگزمین اور پشاور زلمی کے درمیان کھیل ا جائے گا۔ پشاور زلمی کی قیادت بابر اعظم کریں گے، جبکہ حیدرآباد کنگزمین کی کپتانی مارنوس لابوشین کریں گے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہونے کا شیڈول
ہے۔ پہلے مرحلے میں کل 14 میچ کھیلے گئے۔ ملتان سلطانز نے پانچ میچ کھیلے، جن میں سے چار جیتے اور ایک ہارا، جس کی وجہ سے وہ سرفہرست رہے۔ کراچی کنگز اس وقت ٹیبل پر دوسرے نمبر پر ہے، جس نے اپنے تینوں میچ جیتے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ تیسرے نمبر پر ہے، جس نے چار میں سے تین میچ جیتے، جبکہ ایک میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ لاہور قلندرز چار پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے، جس نے تین میچوں میں سے دو جیتے، جبکہ پشاور زلمی دو میچ جیت کر پانچویں نمبر پر ہے۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز ایک جیت اور تین ہار کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے۔ ادھر راولپنڈی اور حیدرآباد کنگزمین بالترتیب ساتویں اور آٹھویں پوزیشن پر ہیں، کیونکہ دونوں ٹیمیں ابھی تک کوئی جیت درج نہیں کر سکی ہیں۔ \پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے سے قبل، ٹیمیں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے رہی ہیں۔ کراچی میں میچز کا انعقاد اس سیزن کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو گا، کیونکہ یہ ٹیموں کو پلے آف مرحلے میں جگہ بنانے کے لیے اہم پوائنٹس حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ شائقین کرکٹ اس سنسنی خیز مقابلے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جس میں بہترین کھلاڑیوں کی کارکردگی دیکھنے کو ملے گی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میچوں کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ کراچی میں موسم کی صورتحال بھی ایک اہم عنصر ہوگی، اور میچ کے دوران بارش کی کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ منتظمین نے تمام تر ممکنہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں۔ \پی ایس ایل 11 کے دوسرے مرحلے میں، تمام ٹیمیں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ پلے آف میں جگہ بنا سکیں۔ ملتان سلطانز، جو اس وقت ٹیبل پر سرفہرست ہے، اپنی برتری کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی، جبکہ دیگر ٹیمیں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گی۔ بابر اعظم اور مارنوس لابوشین جیسے تجربہ کار کھلاڑیوں کی موجودگی میچوں کو مزید دلچسپ بنا دے گی۔ شائقین کرکٹ کو توقع ہے کہ وہ کئی دلچسپ مقابلے اور بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ پی ایس ایل نے پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ لیگ نہ صرف کھیل کے میدان میں بلکہ شائقین کے دلوں میں بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور اس کا دوسرا مرحلہ ایک بار پھر پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک بڑا ایونٹ ہونے والا ہے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان اہم مقابلہپاکستان سپر لیگ 11 میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان آج لاہور میں ایک دلچسپ میچ متوقع ہے۔ دونوں ٹیموں میں بین الاقوامی کھلاڑی اور مقامی ٹیلنٹ موجود ہیں، جس سے لیگ کی درجہ بندی پر اثر پڑ سکتا ہے۔
Read more »
Islamabad United thrash Rawalpindi by 7 wickets in PSL 11LAHORE: Islamabad United secured a comfortable seven-wicket win over Rawalpindi in the Pakistan Super League (PSL 11) match played at Gad
Read more »
پی ایس ایل 11: کراچی میں دوسرے مرحلے کے میچز کا آغاز بدھ سے ہوگااسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیمیں پیر جبکہ راولپنڈیز اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں منگل کو کراچی آئیں گی
Read more »
PSL 11 کا آغاز: لاہور قلندرز نے ٹاس جیت لیا، دیگر خبریںHBL PSL 11 کے پہلے میچ میں لاہور قلندرز نے بیٹنگ کا انتخاب کیا۔ میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ دیگر خبروں میں عفت عمر کے الزامات، توانائی بچت کے اقدامات اور معروف شخصیات کی شرکت شامل ہے۔
Read more »
پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو زیر کر دیاپی ایس ایل 11 میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دی، جبکہ دیگر میچوں کے نتائج اور اہم واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
Read more »
Multan Sultans elect to field as winless Rawalpindiz face uphill battle in PSL 11 clashMultan Sultans choose to bowl first against winless Rawalpindiz in PSL 11 as Lahore leg concludes and Karachi phase approaches.
Read more »