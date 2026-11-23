پی ایس جی کی چیمپئنز لیگ کی طاقت پر انجریز کا سائہ
پی ایس جی کے ستارے دسیرے دوے اور کواراتسکلہ کی انجری نے چیمپئنز لیگ کے شاہانہ سفر کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
پی ایس جی ( Paris Saint-Germain) نے گذشتہ دو سالوں میں یورپی چیمپئن شپ کا تاج اپنے نام کیا ہے اور اس سیزن میں اپنے دعویٰ کی حفاظت کا سفر عمدہ طریقے سے شروع کیا تھا، لیکن اب دو اہم حملہ آور کھلاڑیوں کی بڑی انجری نے ان کی یہ کوشش کو شدید دھچکا دیا ہے۔
فرانسیسی کلب کو اب تین مرتبہ مسلسل یورپی چیمپئن بننے کے خواب دیکھنے میں دشواری ہونے والی ہے کیونکہ ان کے پاس اب وہ صلاحیت باقی نہیں رہی جو انہیں گذشتہ دو سالوں میں کامیابی دلا رہی تھی۔Also readMahira Khan reflects on her role in Pakistan’s first Netflix series
دسیرے دوے کی گہری انجری کا تفصیلی جائزہ
نیس کے خلاف 3-2 کے شاندار جیت میں دسیرے دوے (Desire Doue) کی زخمی حالت میں کھیل سے باہر ہونا پی ایس جی کے لیے ناقابلِ تسلی خبر ثابت ہوئی ہے۔ کلب نے تصدیق کی ہے کہ 21 سالہ اس کھلاڑی کے دائیں گھٹنے میں اینٹیرائر کروسلیگمنٹ (ACL) پھٹ گئی ہے جس کے لیے سرجری کی ضرورت ہے۔
دسیرے دوے کی سیزن کا زیادہ تر حصہ ٹوٹنے کے بعد، اب کلب کو اپنے حملہ آور زون میں شدید خلا محسوس ہو رہا ہے جو کہ یورپ میں ان کی کامیابیوں کی بنیاد تھی۔
لوس انریکے کا ٹیم کے بارے میں ردعمل اور ٹرانسفر مارکیٹ
پی ایس جی کے ہیڈ کوچ لوس انریکے (Luis Enrique) نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کھلاڑی واپس آکر پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو بہترین حملہ آور کھلاڑیوں کی انجری ٹیم کے یورپی چیمپئن بننے کے امکانات کو گہرا نقصان پہنچا رہی ہے۔
اسپینش کوچ نے کہا ہے کہ وہ جنوری میں ٹرانسفر ونڈو کے بارے میں ہمیشہ ممکنہ امکانات پر کھلے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ صرف انجری کی وجہ سے نہیں لیا جائے گا کیونکہ ٹیم میں آنے والے نئے کھلاڑی اس صورتحال سے نمٹ سکیں گے۔
بی ایس این اور ہیری کیون کا اپنا کچھ ہے
ایسی صورتحال میں بی ایس این (Bayern Munich) بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے کیونکہ ان کے ستارے ہیری کیون (Harry Kane) کو اینکلی کی انجری نے سائیڈ لائن کردیا ہے۔ کیون کو اگلے چار مہینوں کے لیے کھیل سے باہر ہونا پڑے گا، جس سے ان کے لیے چیمپئنز لیگ کے ناک آؤٹ مرحلے میں واپسی مشکل ہو جائے گی۔
بارسلونا اور ریل میڈرڈ کے لیے مفت موقع
ان کلبن کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بارسلونا (Barcelona)، ریل میڈرڈ (Real Madrid) اور گزشتہ سیزن کے رنر اپ آرسنل (Arsenal) کو اب یورپی کلب میں ایک کھلی چال نظر آ رہی ہے۔
یہ کلب پی ایس جی اور بی ایس این کے اسٹریٹجک نقصان کا فائدہ اٹھا کر اپنے یورمی سفر کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔
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