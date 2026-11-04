پی ایچ سی نے گورنس سٹیک ہولڈرز سے مشورہ طلب کیا ہے
پی ٹی آئی کے سربراہ گوار علی خان نے سیاسی قطبیت ختم کرنے اور عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر اظہار خیال کرتے ہوئے فوری مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔
پی ٹی آئی کے سربراہ گوار علی خان نے منگل کے روز پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کو کم کرنے اور تمام ذمہ دار فریقین کے درمیان meaningful مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی تقسیم کو مزید نہ بڑھایا جائے اور تمام شراکت دار میز پر بیٹھ کر مل کر حکمرانی کے چیلنجوں کا حل نکالیں۔
سیاسی کشیدگی اور عوامی مطالبات
گوار علی خان نے واضح کیا کہ ان کی پارٹی کا بنیادی مطالبہ صرف پارٹی کے بانی عمران خان سے ایک میٹنگ کرنا اور ان کے ساتھ مناسب سلوک تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی انتقام کاری کو فوری طور پر روکا جائے اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سمیت دیگر حراست میں لیے گئے立法者 کو رہا کیا جائے۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
انہوں نے خاص طور پر عمران خان کی بہنوں کی رہائی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حراست انسانی حقوق کے اصولوں کے خلاف ہے۔ گوار علی خان نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ اپوزیشن کی آواز کو دباؤ کے بجائے بات چیت کے ذریعے سنیں تاکہ ملک کو موجودہ مشکلات سے نکالا جا سکے۔
عدالتی فیصلے اور قانونی جنگ
پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھارت علی عزیز کے اس دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے گوار علی خان نے بتایا کہ پارٹی نے عدالتی اور ثالثی کے ذریعے میٹنگ حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک سنگین ناانصافی ہے جس نے سیاسی ماحول کو مزید خراب کیا ہے۔
انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا جس میں معاملے کو بڑی بینچ کے سامنے بھیج دیا گیا ہے۔ گوار علی خان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایسے فیصلے منصفانہ طریقے سے لیا جائے گا اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا۔
ملک کی موجودہ صورت حال اور مستقبل
اس دورے کے دوران گوار علی Khan نے کہا کہ سیاسی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے عجلت میں فیصلے نہیں کیے جانے چاہئیں بلکہ جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف اس طرح ہی ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام سیاسی جماعتیں قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تمام فریقین یکجا ہو جائیں تو موجودہ quagmire سے نکلنا ممکن ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔
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