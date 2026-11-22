پی ایس او نے عمان کے ساتھ 200 ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن کا معاہدہ کر لیا
پی ایس او نے عمان کی او کیو ٹریڈنگ کے ساتھ 200 ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن اور ایندھن کی فراہمی کا اہم معاہدہ کیا ہے جو توانائی کے شعبے میں دونوں ممالک کے تعلق کو مزید مستحکم کرے گا۔
پی ایس او ( Pakistan State Oil) نے عمان کی کمپنی او کیو ٹریڈنگ (OQ Trading) کے ساتھ ایندھن کی فراہمی اور 200 ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن کے حوالے سے ایک اہم معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اینرگی اور مارکیٹنگ کمپنی کے طور پر پی ایس او کے لیے یہ معاہدہ مالیاتی استحکام اور ایندھن کی مستقل فراہمی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ خبر سوموار کو سامنے آئی جب دونوں ممالک کے اعلیٰ عہدے دار اس معاہدے کے اعلان میں شریک ہوئے۔
وزیر اعظم نے دستخط کی تقریب میں شرکت کی
اس معاہدے پر دستخط کی تقریب عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہوئی جس میں وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹروم آئل علی پرفائز ملک اور عمان کے وزیر برائے توانائی اور معدنیات انجینئر سلیم البافی نے شرکت کی۔ دونوں وزرائے کرام نے مشترکہ طور پر پی ایس او اور او کیو ٹریڈنگ کے درمیان ہونے والے پیٹرولیم پروڈکٹس سپلائی ایگریمنٹ کے دستخطوں کو دیکھا۔ اس موقع پر دونوں فریقین نے اس بات کی خوشی کا اظہار کیا کہ ایک طویل مدتی اور مستحکم تجارتی روابط قائم ہو رہے ہیں جو پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔Also readPSO کو 200 ملین ڈالر کریڈٹ: پاکستان اور عمان کے درمیان نیا پیٹرولیم معاہدہ
200 ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن اور تجاویز
اس معاہدے کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ او کیو ٹریڈنگ پی ایس او کو 200 ملین امریکی ڈالر کی کریڈٹ لائن فراہم کرے گی۔ یہ فنڈز پی ایس او کے لیے ایندھن کی خریداری اور تقسیم کے عمل میں مالی لچک پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ معاہدے کے تحت ایندھن کی باقاعدہ سپلائی کے لیے ایک رسمی تجارتی فریم ورک قائم کیا گیا ہے جو طویل مدتی تعاون کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ فنڈز پی ایس او کے آپریشنلز کو بہتر بنانے اور مارکیٹ میں ایندھن کی سپلائی کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
بہتر باہمی تعاون اور کامیاب تجربات
وزیر علی پرفائز ملک نے اپنے عمان کے ہم منصب انجینئر سلیم البافی کے ساتھ بھی ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان تیل، گیس اور معدنیات کے شعبے میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں وزرائے نے تیل اور گیس کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کی تجویز کو خوش آئند قرار دیا۔ اس ورکنگ گروپ کے ذریعے توانائی اور معدنیات کے وسائل کے استعمال میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی اور نئے مواقع کا جائزہ لیا جائے گا۔
اینڈھن کی سپلائی کا بڑا حجم اور اعداد و شمار
معاہدے کے تحت او کیو ٹریڈنگ کا پاکستان کو ایندھن کی فراہمی کا سلسلہ پہلے سے جاری ہے۔ بیان کے مطابق او کیو ٹریڈنگ نے 2026 میں پی ایس او کو ایک ملین میٹرک ٹن سے زائد پیٹرول کی سپلائی کی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عمان کا تیل پاکستانی مارکیٹ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ لیڈیڈ پائیپڈ گیس (LPG) کی سپلائی کے حوالے سے بھی امیدیں بلند ہیں اور سال کے اختتام تک یہ مقدار 120,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔
مستقبل کی سمت اور نئے مواقع
پاکستان اور عمان نے توانائی کے شعبے میں تجارتی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کا جائزہ لینے پر دوبارہ زور دیا ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف مالیاتی مدد فراہم کر رہا ہے بلکہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور اقتصادی رشتوں کو نئی جہت دے رہا ہے۔ پی ایس او کی کوشش ہوگی کہ یہ کریڈٹ لائن بہتر طریقے سے استعمال کر کے صارفین کو سستا اور معیاری ایندھن فراہم کیا جا سکے۔ آنے والے دنوں میں اس ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کا اہتمام کیا جائے گا جس میں نئی منصوبہ بندی پر بات چیت ہوگی۔
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