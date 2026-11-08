پی این ایل اینڈ نے پی پی 203 کے ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی
پی ایم ایل این کے امیدوار اسد حنیف جٹ نے 41245 ووٹ حاصل کر کے پی پی 203 میں پی این ایل اینڈ کی کامیابی کی سیار کو یقینی بنا دیا ہے۔
پی ایم ایل این کے امیدوار اسد حنیف جٹ نے پنجاب اسمبلی کی حلقہ پی پی 203 چچاواتنی کے ضمنی انتخابات میں باریک فرق سے کامیابی حاصل کی ہے۔ چچاواتنی میں ہونے والے اس اہم سیاسی مقابلے میں انہوں نے اپنے قریبی حریف کو نمایاں اعداد و شمار کے ساتھ پسپا کر دیا۔
نتائج کی تفصیلات اور ووٹوں کا فرق
غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ایل این کے امیدوار اسد حنیف جٹ نے کل 41245 ووٹ حاصل کر کے کامیابی کی قیصری پر قبضہ جما یا۔ دوسری جانب ان کے قریبی حریف اور الائنس کے امیدوار محمد عواص گجر دوسرے نمبر پر رہے جنہیں 23167 ووٹ ملے۔ اس کامیابی کے نتیجے میں اسد حنیف جٹ نے اپنے حریف سے 18078 ووٹس کے زبردست اکثریت کا فائدہ اٹھایا۔Also readPolling begins for by-elections in NA-77 Gujranwala, PP-203 Chichawatni
ووٹنگ کا عمل اور پولنگ اسٹیشنز
اس ضمنی انتخاب کے لیے حلقہ باندی میں کل 185 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے تاکہ رجسٹرڈ ووٹرز کو آراہ دینا ممکن ہو سکے۔ اس حلقے میں کل 258122 افراد کے ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹرڈ نام شامل تھے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے مطابق ووٹنگ کا سلسلہ شام 5 بجے تک بغیر کسی خلل کے جاری رہا۔
سیٹ کی خالی ہونے کی وجوہات
یہ پی پی 203 کی نشست پی ایم ایل این کے رکن صوبائی اسمبلی چوہدری محمد حنیف جٹ کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ انہوں نے طویل عرصے تک اس حلقے کی نمائندگی کی اور ان کی وفات کے بعد اس نشست پر ضمنی انتخاب کرانا لازمی ہو گیا۔ اس ضمنی الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں نے کافی سرگرمی سے حصہ لیا۔
نتائج کی حتمی تصدیق کا عمل
فی الحال سامنے آنے والے اعداد و شمار ابتدائی اور غیر سرکاری نوعیت کے ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے ذرائع کے مطابق حتمی اور سرکاری نتائج کا اعلان آنے والے دنوں میں متوقع ہے۔ تمام 185 پولنگ اسٹیشنز سے حاصل کردہ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ہی حتمی نتیجہ سامنے آئے گا۔
علاقائی اور قومی سیاسی اثرات
اس کامیابی کے ساتھ پی ایم ایل این نے پنجاب اسمبلی میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ چچاواتنی کے علاقے میں اس جیت کو پی ایم ایل این کی تنظیمی طاقت کا ظاہر ثبوت سمجھا جا رہا ہے۔ مستقبل قریب میں حتمی نتائج آنے کے بعد اگلے اقدامات اور حلف برداری کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔
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