پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین آج لاہور میں مدمقابل

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے دوسرے پلے آف میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مدمقابل ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے دوسرے پلے آف میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مدمقابل ہوں گے۔ یہ میچ جیتنے والی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ فائنل میں مقابلہ کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پلے آف میچز اور فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دی گئی ہے جس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں بڑی تعداد میں تماشائیوں کی موجودگی کا امکان ہے۔ گزشتہ روز نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہونے والے کوالیفائر میچ میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے اپنی چوتھی پی ایس ایل سنچری اسکور کی اور اپنی ٹیم کو اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف 70 رنز سے فتح دلائی۔ اس میچ میں شائقین کی بھرپور شرکت نے اسٹیڈیم میں واپسی کو شاندار انداز میں منایا گیا۔ پشاور زلمی کی اس شاندار جیت کے ساتھ ہی وہ پانچ سیزن کے بعد پہلی بار پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کو 1 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والے الیمینیٹر 2 میں ایک اور موقع ملے گا۔ ملتان سلطانز کی ٹیم میں صاحبزادہ فرحان، اسٹیون سمتھ، ایشٹن ٹرنر، شان مسعود، جوش فیلیپے، محمد نواز، ارفات منہاس، پیٹر سڈل، محمد وسیم جونیئر، شہزاد گل، مومن قمر، سائم ایوب اور ماز صداقت شامل ہیں۔ دوسری جانب حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم میں مارنس لیبوشگنے، عثمان خان، سید سعد علی، عرفان خان، حسن خان، شرجیل خان، مہیش ٹھیکشانا، ریلی میریدھ، محمد علی اور دیگر کھلاڑی شامل ہیں۔ دونوں ٹیمیں آج ہونے والے میچ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گی اور فائنل میں جگہ بنانے کے لیے سخت مقابلہ کریں گی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں میچ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ شائقین کے لیے محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ میچ کے دوران ٹریفک کے انتظامات بھی مکمل کیے گئے ہیں تاکہ شائقین کو اسٹیڈیم پہنچنے اور وہاں سے نکلنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے اس سیزن میں شائقین کا جوش و جذبہ دیکھنے والا ہے۔ ہر میچ میں اسٹیڈیمز بھر جاتے ہیں اور کھلاڑیوں کو بھرپور سپورٹ ملتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دینا ایک خوش آئند قدم ہے جس سے پی ایس ایل کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پشاور زلمی کی فائنل میں رسائی کے بعد اب ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہونے والا میچ اور بھی اہم ہو گیا ہے۔ دونوں ٹیمیں اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گی اور فائنل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کریں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ میچ انتہائی کانٹے کی جنگ ثابت ہو سکتا ہے اور شائقین کو ایک بہترین کرکٹ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ پی ایس ایل نہ صرف پاکستان میں کرکٹ کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ملک کی مثبت تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس ایونٹ کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان امن اور کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے۔ اس کے علاوہ، خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران 'تباہی کی حالت' میں ہے، جبکہ ہرمز کی صورتحال امن مذاکرات کے درمیان بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی معاشی حالت بہت خراب ہے اور وہاں احتجاج اور ناچاقی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہرمز کی تنگ آبنائے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، جو عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے کوئی اشتعال انگیزی کی تو امریکہ اس کا سخت جواب دے گا۔ تاہم، ایران نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے کشیدہ ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان کئی تنازعات موجود ہیں.
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے دوسرے پلے آف میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مدمقابل ہوں گے۔ یہ میچ جیتنے والی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ فائنل میں مقابلہ کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پلے آف میچز اور فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دی گئی ہے جس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں بڑی تعداد میں تماشائیوں کی موجودگی کا امکان ہے۔ گزشتہ روز نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہونے والے کوالیفائر میچ میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے اپنی چوتھی پی ایس ایل سنچری اسکور کی اور اپنی ٹیم کو اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف 70 رنز سے فتح دلائی۔ اس میچ میں شائقین کی بھرپور شرکت نے اسٹیڈیم میں واپسی کو شاندار انداز میں منایا گیا۔ پشاور زلمی کی اس شاندار جیت کے ساتھ ہی وہ پانچ سیزن کے بعد پہلی بار پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کو 1 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والے الیمینیٹر 2 میں ایک اور موقع ملے گا۔ ملتان سلطانز کی ٹیم میں صاحبزادہ فرحان، اسٹیون سمتھ، ایشٹن ٹرنر، شان مسعود، جوش فیلیپے، محمد نواز، ارفات منہاس، پیٹر سڈل، محمد وسیم جونیئر، شہزاد گل، مومن قمر، سائم ایوب اور ماز صداقت شامل ہیں۔ دوسری جانب حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم میں مارنس لیبوشگنے، عثمان خان، سید سعد علی، عرفان خان، حسن خان، شرجیل خان، مہیش ٹھیکشانا، ریلی میریدھ، محمد علی اور دیگر کھلاڑی شامل ہیں۔ دونوں ٹیمیں آج ہونے والے میچ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گی اور فائنل میں جگہ بنانے کے لیے سخت مقابلہ کریں گی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں میچ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ شائقین کے لیے محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ میچ کے دوران ٹریفک کے انتظامات بھی مکمل کیے گئے ہیں تاکہ شائقین کو اسٹیڈیم پہنچنے اور وہاں سے نکلنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے اس سیزن میں شائقین کا جوش و جذبہ دیکھنے والا ہے۔ ہر میچ میں اسٹیڈیمز بھر جاتے ہیں اور کھلاڑیوں کو بھرپور سپورٹ ملتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دینا ایک خوش آئند قدم ہے جس سے پی ایس ایل کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پشاور زلمی کی فائنل میں رسائی کے بعد اب ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہونے والا میچ اور بھی اہم ہو گیا ہے۔ دونوں ٹیمیں اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گی اور فائنل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کریں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ میچ انتہائی کانٹے کی جنگ ثابت ہو سکتا ہے اور شائقین کو ایک بہترین کرکٹ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ پی ایس ایل نہ صرف پاکستان میں کرکٹ کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ملک کی مثبت تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس ایونٹ کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان امن اور کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے۔ اس کے علاوہ، خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران 'تباہی کی حالت' میں ہے، جبکہ ہرمز کی صورتحال امن مذاکرات کے درمیان بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی معاشی حالت بہت خراب ہے اور وہاں احتجاج اور ناچاقی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہرمز کی تنگ آبنائے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، جو عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے کوئی اشتعال انگیزی کی تو امریکہ اس کا سخت جواب دے گا۔ تاہم، ایران نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے کشیدہ ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان کئی تنازعات موجود ہیں
پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کی شرکت کی منظوریوزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ وزیرداخلہ اور چیئرمین پی سی بی نے وزیراعظم کو سیکیورٹی بریفنگ دی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ تماشائیوں سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔
پی ایس ایل 11 پلے آف میچز میں تماشائیوں کی موجودگی کی منظوریوزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل سیزن 11 کے تمام پلے آف میچز میں تماشائیوں کی شرکت کی منظوری دے دی، محسن نقوی کا اعلان۔
HBL PSL 11 کے کھیلوں کے کنٹرول ٹیمز کے اعلان کا اعلانپاکستان کرکٹ بورڈ نے HBL PSL 11 کے 28 اپریل کے کوالیفائئر، 29 اپریل کے ایلیمینیٹر 1 اور 1 مئی کے ایلیمینیٹر 2 کے کھیلوں کے کنٹرول ٹیمز کا اعلان کیا ہے۔ ICC ایلیٹ پینل آف میچ ریفریز کے ممبر سر رچرڈ رچرڈسن 28 اپریل کے کوالیفائئر میں پیشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان نیشنل بینک اسٹیڈیم، کراچی میں کھیل کے کنٹرول ٹیم کی قیادت کریں گے۔ کریسٹوفر گافینی اور الیکزینڈر وارف، ICC ایلیٹ پینل آف امپائرز کے ممبر، کوالیفائئر کے فیلڈ امپائر ہوں گے۔ فیصل خان آفریدی تیسری امپائر کی خدمات انجام دیں گے، جبکہ PCB کے نیشنل ایلیٹ پینل امپائر زلفقر جان چوتھی امپائر کے طور پر کام کریں گے۔ روشن مہانما، سری لنکا، ایلیمینیٹر 1 اور 2 میں کھیل کے کنٹرول ٹیم کی قیادت کریں گے۔ وہ PSL کی تمام 11 سیزن میں ریفری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
پی ایس ایل 11 کے پلے آف آج سے شروعپی ایس ایل 11 کے پلے آف آج کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے میچ سے شروع ہوں گے۔ ایلیمینیٹرز 29 اپریل اور 1 مئی کو لاہور میں ہوں گے جبکہ فائنل 3 مئی کو لاہور میں شیڈول ہے۔ پی سی بی نے پلے آف میچز کے لیے میچ ریفری اور امپائرز کے پینل بھی نامزد کر دیے ہیں۔
PSL 11 playoffs begin today as Peshawar Zalmi face Islamabad UnitedKARACHI: The playoff stage of the Pakistan Super League (PSL) Season 11 kicks off today, with an exciting clash between Peshawar Zalmi and
پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لیپشاور زلمی نے بابر اعظم کی شاندار سنچری کی بدولت اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رنز سے شکست دے کر پی ایس ایل 11 کے فائنل میں جگہ حاصل کر لی۔
