پی ایس ایل فائنل: لاہور میں سکیورٹی کے سخت انتظامات

لاہور پولیس نے پی ایس ایل کے فائنل میچ کے پیش نظر قذافی سٹیڈیم اور اس کے اطراف وسیع حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سات ہزار سے زائد پولیس اہلکار تعینات، سڑکیں سیل، اور سنائپرز کی تعیناتی شامل ہے۔
پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کا فائنل میچ آج قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیل ا جارہا ہے، جس کے پیش نظر لاہور پولیس نے ایک محفوظ اور کامیاب ایونٹ کو یقینی بنانے کے لیے وسیع حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، سٹیڈیم اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سکیورٹی کی ذمہ داریوں کے لیے سات ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس آپریشن میں ڈالفن اسکواڈ یونٹس، پولیس رسپانس یونٹس اور الائٹ فورس ٹیموں کو شامل کیا گیا ہے، جو اہم راستوں اور اسٹیڈیم کے اطراف گشت کریں گے۔ سکیورٹی فورسز نے کھلاڑیوں کے گھروں، سفر کے راستوں اور اسٹیڈیم کے اندر اور باہر سرچ، سویپ اور کومبنگ آپریشنز بھی کیے ہیں۔ ہائی پروفائل میچ سے پہلے کسی بھی ممکنہ خطرے کو ختم کرنے کے لیے انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز بھی کیے گئے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ تمام ٹیموں کی نقل و حرکت، رہائش گاہوں اور اسٹیڈیم کے احاطے پر سی سی ٹی وی کی نگرانی کی جارہی ہے۔ اس کے علاوہ، ملٹی لیئرڈ سکیورٹی پلان کے تحت قریبی بلند عمارتوں پر سنائپرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ تماشائیوں کے لیے سخت داخلہ پروٹوکول متعارف کرائے گئے ہیں، جن میں مداحوں کو اسٹیڈیم کے اندر جانے سے پہلے تین الگ الگ سکیورٹی چیک پوسٹوں سے گزرنا ہوگا۔ لاہور پولیس نے مزید بتایا کہ اسٹیڈیم کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو خاردار تار اور رکاوٹوں سے سیل کردیا گیا ہے، تاکہ غیر مجاز رسائی کو روکا جا سکے اور اسٹیڈیم کے اطراف ایک محفوظ حدود برقرار رکھی جا سکے۔ یہ حفاظتی اقدامات نہ صرف کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے بلکہ پی ایس ایل کی مثبت تصویر کو بھی دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ لاہور پولیس نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سکیورٹی انتظامات پر مکمل تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً دیں۔ سکیورٹی اہلکاروں نے اسٹیڈیم کے اطراف کے علاقوں میں گشت میں مزید شدت پیدا کردی ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جارہے ہیں۔ فائنل میچ کے دوران اسٹیڈیم کے اندر اور باہر سکیورٹی کی سخت نگرانی برقرار رہے گی اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہور پولیس نے واضح کیا ہے کہ وہ پی ایس ایل کے فائنل میچ کو ہر صورت کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ وہ سکیورٹی ہدایات پر عمل کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ فائنل میچ پاکستان کے لیے ایک اہم موقع ہے اور اس کی کامیابی سے ملک میں کھیل وں کی سرگرمیاں مزید فروغ پائیں گی۔ لاہور پولیس نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ سکیورٹی انتظامات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جارہا ہے اور تمام اہلکاروں کو پیشہ ورانہ مہارت کی تربیت دی گئی ہے۔ لاہور پولیس کا سکیورٹی پلان نہ صرف اسٹیڈیم کے اندر بلکہ اس کے باہر بھی مؤثر طریقے سے نافذ کیا جارہا ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی افواہوں پر کان نہ دھریں اور سکیورٹی فورسز پر اعتماد رکھیں۔ لاہور پولیس نے فائنل میچ کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات کر رکھے ہیں۔ یہ فائنل میچ پاکستان کے لیے ایک خوشگوار موقع ہے اور اس کی کامیابی سے ملک میں کھیل وں کی سرگرمیاں مزید آگے بڑھیں گی۔ لاہور پولیس نے عوام کو مکمل سکیورٹی فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے.
