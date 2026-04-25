پی ایس ایل 11 کے فائنل میں مداحوں کی واپسی: وزیراعظم نے منظوری دے دی

وزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل 11 کے فائنل میں مداحوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دے دی، محسن نقوی نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کو ایک بڑا تعاونی ملا ہے، کیونکہ مداح وں کو باضابطہ طور پر گرینڈ فائنل کے لیے اسٹیڈیم میں واپسی کی اجازت مل گئی ہے، جو لائیو کرکٹ کے سنسنی خیز ماحول کو بحال کرے گی۔ محسن نقوی نے ایک پوسٹ میں ایکس پر بتایا کہ انہوں نے وزیراعظم سے ذاتی طور پر اسٹیڈیم کے اندر مداح وں کو آنے کی اجازت دینے کی درخواست کی، تاکہ ایک بڑے فائنل کے دوران صرف ایک بھرے ہوئے ہجوم ہی پیدا کر سکے گا جو جوش و خروش اور توانائی پیدا کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی مداح وں کو اجازت دینے کے حق میں تھے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں اس وقت اخراجات میں کمی کے اقدامات جاری ہیں، اور ایندھن کی کھپت کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم ابتدا میں ملک بھر میں اخراجات میں کمی کے اقدامات پر غور کر رہے تھے، بشمول ایندھن کی کھپت کو کم کرنے کے اقدامات، لیکن کرکٹ مداح وں کا جذبہ اور فرنچائز مالکان کی درخواست نے فیصلہ عوام کے حق میں موڑنے میں مدد کی۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ وزیراعظم نے بڑی سخاوت سے اس تجویز سے اتفاق کیا، اور باضابطہ طور پر پی ایس ایل 11 کے فائنل کے لیے مکمل مداح وں کی حاضری کو منظوری دے دی۔ انہوں نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس حوصلہ افزا فیصلے کو سراہا، اور اسے ایک مثبت قدم قرار دیا جس سے حامیوں کو ایک بار پھر کرکٹ کی سب سے بڑی رات کے سنسنی، جذبے اور جشن کا تجربہ اسٹیڈیم سے براہ راست کرنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل میں مداح وں کی واپسی کا فیصلہ نہ صرف کرکٹ کے مداح وں کے لیے خوشخبری ہے، بلکہ یہ ملک میں کھیل وں کے فروغ اور مثبت سرگرمیوں کے لیے بھی ایک اہم پیشرفت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اخراجات میں کمی کے اقدامات کے باوجود، عوام کے جذبے کو سراہا اور ان کی خواہش کا احترام کیا۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت عوام کی تفریح اور کھیل وں کے حقوق کو اہمیت دیتی ہے۔ محسن نقوی نے وزیراعظم کے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جو کرکٹ کے مداح وں کے لیے خوشی کا پیغام لائے گا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ فائنل کے موقع پر اسٹیڈیم مداح وں سے بھر جائے گا، جو کرکٹ کے جوش و خروش کو ایک نئی بلندی پر پہنچائے گا۔ اس فیصلے سے نہ صرف پی ایس ایل کی ساکھ بڑھے گی، بلکہ یہ پاکستان میں کھیل وں کے مستقبل کو بھی روشن کرے گا۔ یہ فیصلہ فرنچائز مالکان اور کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ایک بڑی کامیابی ہے، جنہوں نے مداح وں کو اسٹیڈیم میں لانے کے لیے مسلسل کوششیں کی تھیں۔ ان کی کوششوں کو وزیراعظم کی جانب سے پذیرائی ملی، اور ان کے تعاون سے پی ایس ایل کا فائنل ایک یادگار تقریب بننے کا امکان ہے۔ اب تمام تر توجہ فائنل کی تیاریوں پر مرکوز ہے، اور کرکٹ بورڈ اور فرنچائز مالکان اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ مداح وں کو بہترین تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ اسٹیڈیم کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے، تاکہ کوئی بھی حادثہ پیش نہ آئے۔ امید ہے کہ پی ایس ایل 11 کا فائنل پاکستان کے لیے ایک کامیاب اور خوشگوار تقریب ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ، علی زafar نے شوبز انڈسٹری کے تاریک پہلوؤں اور اپنے تجربات کے بارے میں کھل کر بات کی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف ایک فنکار ہیں بلکہ ایک حساس انسان بھی ہیں۔ انہوں نے انڈسٹری میں موجود مشکلات اور چیلنجز کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ انہیں اس بات کا سامنا کرنا پڑا کہ کس طرح کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کا استحصال کرتے ہیں.
Rawalpindiz secures first PSL 11 win after eight straight defeatsKARACHI: In the Pakistan Super League (PSL) 11, Rawalpindiz cricket team finally ended its losing streak by securing its first victory after
پی ایس ایل 11: محمد عامر اور فہیم اشرف پر میچ فیس کا جرمانہپاکستان سپر لیگ کے 34ویں میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر محمد عامر اور فہیم اشرف پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔
صومالیہ کے قریب آئل ٹینکر پر قزاقوں کا حملہ، 11 پاکستانی عملہ جہاز پر موجودصومالیہ کے قریب سمندری حدود میں مسلح قزاقوں نے ایک آئل ٹینکر 'اونر 25' پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ جہاز پر 11 پاکستانی عملے کے افراد موجود ہیں اور ان کے خاندانوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
Pacer Naseem Shah suffers knee injury during PSL matchKARACHI: Fast bowler Naseem Shah sustained a knee injury during a match in HBL Pakistan Super League Season 11 against Islamabad United.
PSL 11: Islamabad United opt to chase as Hyderabad Kingsmen face must-win scenario in Karachi thrillerIslamabad United won the toss and opted to bowl first against Hyderabad Kingsmen in PSL 11’s 36th match in Karachi, with both teams chasing crucial playoff qualification points.
PSL 11: Islamabad United crush Hyderabad Kingsmen by eight wickets in KarachiIslamabad United registered a dominant eight-wicket win over Hyderabad Kingsmen in PSL 11 after bowling them out for 80 and chasing the target in just 6.4 overs.
