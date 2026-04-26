پی ایس ایل 11: حیدرآباد کنگز کی پلے آف میں جگہ، لاہور قلندرز کا سفر ختم

حیدرآباد کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 108 رنز سے شکست دے کر پی ایس ایل 11 کے پلے آف میں جگہ بنا لی، جبکہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ گلین میکسویل کی شاندار بیٹنگ اور حیدرآباد کے باؤلرز کی عمدہ کارکردگی نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
کراچی: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے گیارہویں ایڈیشن میں، حیدرآباد کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف 108 رنز کی بھاری شکست کے ساتھ پلے آف میں جگہ بنا لی ہے۔ نیشنل بینک کرکٹ ایرینا کراچی میں کھیلا گیا یہ میچ انتہائی دلچسپ رہا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جبکہ حیدرآباد کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 244 رنز بنائے تھے۔ گلین میکسویل نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 37 گیندوں پر 70 رنز کی اننگز کھیلی اور ٹیم کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی رہے۔ ان کے علاوہ، عثمان خان نے 54 رنز اور کسل پیریرا نے 50 رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کو ایک مضبوط مجموعہ بنانے میں مدد کی۔ جواب میں، اسلام آباد یونائیٹڈ 17.
1 اوورز میں 136 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور وہ ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ اسلام آباد کی جانب سے اولیور پوپ نے مزاحمت کی اور 66 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے، لیکن انہیں دیگر بلرز کی جانب سے خاطر خواہ تعاون حاصل نہ ہوا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کو پلے آف میں جگہ بنانے کے لیے حیدرآباد کنگز کو 158 رنز تک محدود کرنا ضروری تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حیدرآباد کنگز کے پلے آف میں پہنچنے کے ساتھ ہی، دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد کنگز کی یہ جیت نہ صرف ان کے لیے اہم ہے بلکہ پی ایس ایل کے مداحوں کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے۔ گلین میکسویل کی دھواں دھار بیٹنگ اور عثمان خان و کسل پیریرا کی ذمہ دارانہ بیٹنگ نے حیدرآباد کنگز کو ایک ناقابل تسخیر مجموعہ بنانے میں مدد کی۔ دوسری جانب، اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ لائن اپ توقعات پر پورا نہ اتر سکی اور وہ مطلوبہ ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہ گئی۔ اولیور پوپ کی کوشش کے باوجود، وہ ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے۔ اس میچ کے نتیجے سے لاہور قلندرز کے مداح مایوس ہیں، لیکن حیدرآباد کنگز کے مداح جشن منا رہے ہیں۔ پلے آف میں حیدرآباد کنگز کا سفر اب مزید سخت ہو جائے گا، کیونکہ وہاں وہ دیگر مضبوط ٹیموں کا سامنا کریں گے۔ تاہم، اس جیت نے ان کے حوصلے بلند کر دیے ہیں اور وہ مزید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس میچ میں حیدرآباد کنگز کے باؤلرز نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے بلرز کو وکٹیں لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انہیں مطلوبہ ہدف تک پہنچنے سے روک دیا۔ حیدرآباد کنگز کی فیلڈنگ بھی بہت اچھی رہی اور انہوں نے کئی اہم کیچز پکڑ کر اسلام آباد یونائیٹڈ کو مشکلات میں ڈال دیا۔ اس جیت کے بعد، حیدرآباد کنگز کے کھلاڑی اور کوچنگ اسٹاف بہت خوش ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جیت ان کی سخت محنت اور عزم کا نتیجہ ہے۔ پلے آف میں حیدرآباد کنگز کی پیش رفت سے پی ایس ایل 11 میں مزید دلچسپی پیدا ہو جائے گی اور مداح مزید پرجوش مقابلے دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ اب تمام نظریں پلے آف کے میچز پر ہوں گی، جہاں حیدرآباد کنگز اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ میچ حیدرآباد کنگز کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور وہ اس سے مزید مضبوط بن کر سامنے آئیں گے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
