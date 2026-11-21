پی ایم ایل این این نے آزاد جموں و کشمیر میں کابینہ کا توسیعی عمل شروع کرنے کا حکم دے دیا
پی ایم ایل این کی قیادت نے آزاد جموں و کشمیر کے وزیراعظم افتخار گیلانی کو 100 روزہ منصوبے کی مکمل نفاذ اور کابینہ میں نئے چہروں کی شمولیت کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔
پاکستان مسلم لیگ (نواز) کے صدر میاں نواز شریف نے ہفتہ کے روز آزاد جموں و کشمیر کے وزیراعظم افتخار احمد گیلانی کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ وہ حکومتی اقدامات کو تیز کرنے اور اپنی پارٹی کے 100 روزہ پلان کی مکمل اور بھرپور نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ذمہ دارانہ اقدامات فوری طور پر شروع کریں۔ پارٹی کی مرکزی قیادت نے یہ تاکید کی ہے کہ موجودہ انتظامیہ کو اپنی کارکردگی میں نمایاں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ عوامی خدمات کے معیار میں بہتری لائی جا سکے۔ وزیراعظم افتخار گیلانی کو خصوصی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے وزیراعلیٰ کے دفتر میں موجودہ امور کو آگے بڑھانے کے لیے فعال، ماہر اور قابلِ اعتماد شخصیات کو اپنی ٹیم میں شامل کریں۔ پارٹی کے ذرائع کے مطابق، یہ تبدیلیاں صرف نظریاتی بنیادوں پر نہیں بلکہ کارکردگی کے معیارات کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں تاکہ حکومتی مشینری کو موثر اور تیز رفتار بنایا جا سکے۔ کابینہ میں نئے چہروں کی شمولیت کا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ (نواز) کی مرکزی قیادت نے آزاد جموں و کشمیر میں موجودہ کابینہ کو توسیع دینے کا اہم فیصلہ کیا ہے جس کے تحت سرکاری ٹیم میں نئے چہرے شامل کیے جائیں گے۔ اس اقدام کا مقصد انتظامی صلاحیتوں کو مضبوط کرنا اور نئی تجاویز کو حکومتی ترجیحات میں شامل کرنا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ میں توسیع کا عمل مراحل وار مکمل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق، نئے وزراء اور مشیروں کی تعیناتی کا عمل جلد شروع ہونے والا ہے جس سے حکومتی کاموں کے آغاز میں اضافہ ہوگا۔ پارٹی کے اندرونی حلقوں کا کہنا ہے کہ نئی کابینہ تشکیل دینے کے بعد حکومتی ترجیحات کو واضح طور پر مرتب کیا جائے گا تاکہ عوام کو فوری ریلیف مل سکے۔ خارجہ مقیم پاکستانیوں کی شمولیت کا امکان پاکستان مسلم لیگ (نواز) کے ذرائع کے مطابق، آزاد جموں و کشمیر کی نئی حکومتی ساخت میں کچھ نمایاں خارجہ مقیم پاکستانیوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ان کی خدمات، دانش اور تجربے سے علاقائی ترقی کے پلانز کو مزید بہتر بنانا ہے۔ پارٹی کا یہ قدم اس امید کے ساتھ لیا گیا ہے کہ دیارِ وطن سے تعلق رکھنے والے نوجوان اپنی تکنیکی مہارت اور بین الاقوامی روابط سے علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ اس فیصلے کو ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس سے خارجہ مقیم پاکستانیوں کا تعلق واپس وطن سے مضبوط ہوگا۔ پارٹی کی قیادت کا خیال ہے کہ یہ شخصیات اپنے تجربات کے ذریعے نئی حکومتی پالیسیوں میں ایک جدید رخ فراہم کر سکتی ہیں۔ 100 روزہ منصوبے کی نفاذ پر زور پاکستان مسلم لیگ (نواز) کی قیادت آزاد جموں و کشمیر میں اپنے 100 روزہ منصوبے کی نفاذ کے حوالے سے انتہائی حوصلہ مند اور پرعزم ہے۔ مرکزی قیادت نے واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ وزیراعلیٰ افتخار گیلانی کو اپنی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ عوام کو ابتدائی نتائج محسوس ہوں۔ یہ منصوبہ سماجی و معاشی ترقی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس پر فوری عملدرآمد ضروری ہے۔ وزیراعظم افتخار گیلانی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اس 100 روزہ ایجنڈے کو وقت کی پابندی کے ساتھ مکمل کریں۔ پارٹی کا ماننا ہے کہ ابتدائی چند مہینے عوام کی امیدوں کو پورا کرنے اور حکومتی اعتماد بحال کرنے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوں گے۔ گزشتہ دور میں علاقائی مسائل پر بحث کے دوران مسدق نے خطے کے مسائل کو حل کرنے پر زور دیا تھا اور کسی ایک واقعے پر الزام تراشی کے بجائے تعمیری انداز اپنانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی تھی۔.
پاکستان مسلم لیگ (نواز) کے صدر میاں نواز شریف نے ہفتہ کے روز آزاد جموں و کشمیر کے وزیراعظم افتخار احمد گیلانی کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ وہ حکومتی اقدامات کو تیز کرنے اور اپنی پارٹی کے 100 روزہ پلان کی مکمل اور بھرپور نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ذمہ دارانہ اقدامات فوری طور پر شروع کریں۔ پارٹی کی مرکزی قیادت نے یہ تاکید کی ہے کہ موجودہ انتظامیہ کو اپنی کارکردگی میں نمایاں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ عوامی خدمات کے معیار میں بہتری لائی جا سکے۔
وزیراعظم افتخار گیلانی کو خصوصی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے وزیراعلیٰ کے دفتر میں موجودہ امور کو آگے بڑھانے کے لیے فعال، ماہر اور قابلِ اعتماد شخصیات کو اپنی ٹیم میں شامل کریں۔ پارٹی کے ذرائع کے مطابق، یہ تبدیلیاں صرف نظریاتی بنیادوں پر نہیں بلکہ کارکردگی کے معیارات کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں تاکہ حکومتی مشینری کو موثر اور تیز رفتار بنایا جا سکے۔
کابینہ میں نئے چہروں کی شمولیت کا فیصلہ
پاکستان مسلم لیگ (نواز) کی مرکزی قیادت نے آزاد جموں و کشمیر میں موجودہ کابینہ کو توسیع دینے کا اہم فیصلہ کیا ہے جس کے تحت سرکاری ٹیم میں نئے چہرے شامل کیے جائیں گے۔ اس اقدام کا مقصد انتظامی صلاحیتوں کو مضبوط کرنا اور نئی تجاویز کو حکومتی ترجیحات میں شامل کرنا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ میں توسیع کا عمل مراحل وار مکمل کیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق، نئے وزراء اور مشیروں کی تعیناتی کا عمل جلد شروع ہونے والا ہے جس سے حکومتی کاموں کے آغاز میں اضافہ ہوگا۔ پارٹی کے اندرونی حلقوں کا کہنا ہے کہ نئی کابینہ تشکیل دینے کے بعد حکومتی ترجیحات کو واضح طور پر مرتب کیا جائے گا تاکہ عوام کو فوری ریلیف مل سکے۔
خارجہ مقیم پاکستانیوں کی شمولیت کا امکان
پاکستان مسلم لیگ (نواز) کے ذرائع کے مطابق، آزاد جموں و کشمیر کی نئی حکومتی ساخت میں کچھ نمایاں خارجہ مقیم پاکستانیوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ان کی خدمات، دانش اور تجربے سے علاقائی ترقی کے پلانز کو مزید بہتر بنانا ہے۔ پارٹی کا یہ قدم اس امید کے ساتھ لیا گیا ہے کہ دیارِ وطن سے تعلق رکھنے والے نوجوان اپنی تکنیکی مہارت اور بین الاقوامی روابط سے علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔
اس فیصلے کو ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس سے خارجہ مقیم پاکستانیوں کا تعلق واپس وطن سے مضبوط ہوگا۔ پارٹی کی قیادت کا خیال ہے کہ یہ شخصیات اپنے تجربات کے ذریعے نئی حکومتی پالیسیوں میں ایک جدید رخ فراہم کر سکتی ہیں۔
100 روزہ منصوبے کی نفاذ پر زور
پاکستان مسلم لیگ (نواز) کی قیادت آزاد جموں و کشمیر میں اپنے 100 روزہ منصوبے کی نفاذ کے حوالے سے انتہائی حوصلہ مند اور پرعزم ہے۔ مرکزی قیادت نے واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ وزیراعلیٰ افتخار گیلانی کو اپنی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ عوام کو ابتدائی نتائج محسوس ہوں۔ یہ منصوبہ سماجی و معاشی ترقی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس پر فوری عملدرآمد ضروری ہے۔
وزیراعظم افتخار گیلانی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اس 100 روزہ ایجنڈے کو وقت کی پابندی کے ساتھ مکمل کریں۔ پارٹی کا ماننا ہے کہ ابتدائی چند مہینے عوام کی امیدوں کو پورا کرنے اور حکومتی اعتماد بحال کرنے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوں گے۔
گزشتہ دور میں علاقائی مسائل پر بحث کے دوران مسدق نے خطے کے مسائل کو حل کرنے پر زور دیا تھا اور کسی ایک واقعے پر الزام تراشی کے بجائے تعمیری انداز اپنانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی تھی۔
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