پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں شائقین کی آمد کی منظوری

وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے باقی تمام پلے آف میچز میں شائقین کی آمد کی منظوری دے دی ہے۔ محسن نقوی کے مطابق، شائقین کو کوالیفائر، الیمینیٹرز اور فائنل میچز میں شرکت کی اجازت ہوگی، بشرطیکہ وہ عوامی نقل و حمل استعمال کریں یا ایندھن کے استعمال کو محدود رکھیں۔ لاہور قلندرز پلے آف سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ حیدرآباد کنگز نے کوالیفکیشن حاصل کر لی ہے۔
اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے باقی تمام پلے آف میچز میں شائقین کی آمد کی منظوری دے دی ہے، یہ اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے کیا۔ محسن نقوی نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد اس بارے میں بتایا کہ اب شائقین کو نہ صرف پہلے سے منظور شدہ فائنل میچ دیکھنے کی اجازت ہوگی بلکہ کوالیفائر اور دونوں الیمینیٹرز میں بھی شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس فیصلے کے ساتھ ایک اہم شرط منسلک ہے: شائقین کو موجودہ علاقائی ایندھن کی صورتحال سے منسلک قومی اخراجات میں کمی کی پالیسیوں کے پیش نظر عوامی نقل و حمل پر انحصار کرنا چاہیے یا ایندھن کے استعمال کو محدود رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے، حکومت نے وسائل بچانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر میچز میں شائقین کی آمد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں، آٹھ ٹیموں کے ٹورنامنٹ کے 40 میچز خالی سٹیڈیم میں کھیل ے گئے۔ اب صرف چار میچز باقی ہیں، جن میں فائنل بھی شامل ہے، شائقین اب اسٹینڈز پر واپس آ سکیں گے۔ محسن نقوی نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم نے پلے آف میں مقابلہ کرنے والی چار ٹیموں کو نیک خواہشات کا پیغام بھیجا ہے اور ٹورنامنٹ کے پرجوش اختتام کی امید ظاہر کی ہے۔ یہ اقدام فرنچائز مالکان کی مسلسل درخواستوں کے بعد سامنے آیا ہے، جنہوں نے دلیل دی تھی کہ شائقین کی عدم موجودگی سے لیگ کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ کچھ نے تو براہ راست سرکاری حکام سے پابندیوں پر نظر ثانی کرنے کی اپیل بھی کی تھی۔ دریں اثنا، فائنل میچ کے لیے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو چکی ہے، جبکہ فزیکل ٹکٹوں کی فروخت جلد ہی شروع ہونے کی توقع ہے۔ پی سی بی کی جانب سے دیگر پلے آف میچز کے ٹکٹوں کی تفصیلات کا ابھی انتظار ہے۔ پی ایس ایل 11 : لاہور قلندرز پلے آف سے باہر، حیدرآباد کنگز کی کوالیفکیشن پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں ایڈیشن میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے، لاہور قلندرز کی ٹیم پلے آف مرحلے میں آگے بڑھنے میں ناکام رہی ہے جبکہ حیدرآباد کنگز نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ لاہور قلندرز کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہے کیونکہ انہوں نے گزشتہ ایڈیشن میں چیمپئن بننے کے بعد اس بار مایوس کن پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب، حیدرآباد کنگز کی یہ کامیابی ان کے مداحوں کے لیے خوشی کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا۔ پلے آف میں جگہ بنانے کے بعد، اب ان کی نظر چیمپئن بننے پر ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ فیصلہ پی ایس ایل کے مداحوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو کہ طویل عرصے سے اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ حکومت کی جانب سے پہلے عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے مداحوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اب ان کے لیے اپنی پسندیدہ ٹیموں کو لائیو دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ وزیراعظم نے قومی اخراجات میں کمی کی پالیسیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے شائقین کو عوامی نقل و حمل استعمال کرنے یا ایندھن کے استعمال کو محدود رکھنے کی ہدایت کی ہے، جو کہ ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف لیگ کا جذبہ بحال ہوگا بلکہ معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے وزیراعظم کے اس فیصلے کو سراہا اور کہا کہ یہ فیصلہ پی ایس ایل کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے فرنچائز مالکان کے تعاون اور شائقین کے صبر کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے یقین ظاہر کیا کہ پلے آف میچز میں شائقین کی بھرپور شرکت ہوگی اور اسٹیڈیمز پر جوش و خروش کا ماحول ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی سی بی شائقین کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ ٹکٹوں کی فروخت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آن لائن فروخت شروع ہو چکی ہے اور جلد ہی فزیکل ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع کر دی جائے گی۔ انہوں نے شائقین سے اپیل کی کہ وہ ٹکٹیں جلد حاصل کریں تاکہ وہ اپنے پسندیدہ ٹیموں کو لائیو دیکھنے کا موقع حاصل کر سکیں.
اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے باقی تمام پلے آف میچز میں شائقین کی آمد کی منظوری دے دی ہے، یہ اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے کیا۔ محسن نقوی نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد اس بارے میں بتایا کہ اب شائقین کو نہ صرف پہلے سے منظور شدہ فائنل میچ دیکھنے کی اجازت ہوگی بلکہ کوالیفائر اور دونوں الیمینیٹرز میں بھی شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس فیصلے کے ساتھ ایک اہم شرط منسلک ہے: شائقین کو موجودہ علاقائی ایندھن کی صورتحال سے منسلک قومی اخراجات میں کمی کی پالیسیوں کے پیش نظر عوامی نقل و حمل پر انحصار کرنا چاہیے یا ایندھن کے استعمال کو محدود رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے، حکومت نے وسائل بچانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر میچز میں شائقین کی آمد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں، آٹھ ٹیموں کے ٹورنامنٹ کے 40 میچز خالی سٹیڈیم میں کھیلے گئے۔ اب صرف چار میچز باقی ہیں، جن میں فائنل بھی شامل ہے، شائقین اب اسٹینڈز پر واپس آ سکیں گے۔ محسن نقوی نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم نے پلے آف میں مقابلہ کرنے والی چار ٹیموں کو نیک خواہشات کا پیغام بھیجا ہے اور ٹورنامنٹ کے پرجوش اختتام کی امید ظاہر کی ہے۔ یہ اقدام فرنچائز مالکان کی مسلسل درخواستوں کے بعد سامنے آیا ہے، جنہوں نے دلیل دی تھی کہ شائقین کی عدم موجودگی سے لیگ کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ کچھ نے تو براہ راست سرکاری حکام سے پابندیوں پر نظر ثانی کرنے کی اپیل بھی کی تھی۔ دریں اثنا، فائنل میچ کے لیے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو چکی ہے، جبکہ فزیکل ٹکٹوں کی فروخت جلد ہی شروع ہونے کی توقع ہے۔ پی سی بی کی جانب سے دیگر پلے آف میچز کے ٹکٹوں کی تفصیلات کا ابھی انتظار ہے۔ پی ایس ایل 11: لاہور قلندرز پلے آف سے باہر، حیدرآباد کنگز کی کوالیفکیشن پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں ایڈیشن میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے، لاہور قلندرز کی ٹیم پلے آف مرحلے میں آگے بڑھنے میں ناکام رہی ہے جبکہ حیدرآباد کنگز نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ لاہور قلندرز کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہے کیونکہ انہوں نے گزشتہ ایڈیشن میں چیمپئن بننے کے بعد اس بار مایوس کن پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب، حیدرآباد کنگز کی یہ کامیابی ان کے مداحوں کے لیے خوشی کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا۔ پلے آف میں جگہ بنانے کے بعد، اب ان کی نظر چیمپئن بننے پر ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ فیصلہ پی ایس ایل کے مداحوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو کہ طویل عرصے سے اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ حکومت کی جانب سے پہلے عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے مداحوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اب ان کے لیے اپنی پسندیدہ ٹیموں کو لائیو دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ وزیراعظم نے قومی اخراجات میں کمی کی پالیسیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے شائقین کو عوامی نقل و حمل استعمال کرنے یا ایندھن کے استعمال کو محدود رکھنے کی ہدایت کی ہے، جو کہ ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف لیگ کا جذبہ بحال ہوگا بلکہ معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے وزیراعظم کے اس فیصلے کو سراہا اور کہا کہ یہ فیصلہ پی ایس ایل کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے فرنچائز مالکان کے تعاون اور شائقین کے صبر کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے یقین ظاہر کیا کہ پلے آف میچز میں شائقین کی بھرپور شرکت ہوگی اور اسٹیڈیمز پر جوش و خروش کا ماحول ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی سی بی شائقین کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ ٹکٹوں کی فروخت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آن لائن فروخت شروع ہو چکی ہے اور جلد ہی فزیکل ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع کر دی جائے گی۔ انہوں نے شائقین سے اپیل کی کہ وہ ٹکٹیں جلد حاصل کریں تاکہ وہ اپنے پسندیدہ ٹیموں کو لائیو دیکھنے کا موقع حاصل کر سکیں
پی ایس ایل 11 پاکستان سپر لیگ شائقین پلے آف وزیراعظم شہباز شریف محسن نقوی لاہور قلندرز حیدرآباد کنگز
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PSL 11: پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کے خلاف 199 رنز کا بڑا مجموعہ قائم کیاپشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ (PSL) 11 کے 38ویں میچ میں لاہور قلندرز کے خلاف 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے ۔ مائیکل براسیویل اور بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ نے زلمی کو مضبوط پوزیشن میں پہنچا دیا۔
اسلام آباد میں لاک ڈاؤن نرم، لاہور قلندرز کی پی ایس ایل 11 میں فتحوفاقی وزیر داخلہ کے احکامات پر اسلام آباد میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی۔ دوسری جانب لاہور قلندرز نے لاہور میں پشاور زلمی کے خلاف پی ایس ایل 11 کا مقابلہ 4 وکٹوں سے جیت کر پلے آف کی امیدیں قائم رکھیں۔ لاہور قلندرز نے 200 رنز کا ہدف حاصل کیا، جس میں فخر زمان کی 58 رنز کی اننگز نمایاں رہی۔ پشاور زلمی کے بابر اعظم نے 59 اور مائیکل براسیل نے 83 رنز بنائے۔
PCB announces ticket sales schedule for PSL 11 finalThe Pakistan Cricket Board (PCB) has formally announced the schedule and arrangements for ticket sales of the Pakistan Super League (PSL) final, outlining a structured plan for both online and physical ticket distribution ahead of the marquee event.
Hyderabad Kingsmen set 245-run target for Rawalpindiz in PSL 11 clashGlenn Maxwell played a brilliant innings, scoring 70 runs, while Usman Khan contributed 54 runs.
پی ایس ایل 11: حیدرآباد کنگز کی پلے آف میں جگہ، لاہور قلندرز کا سفر ختمحیدرآباد کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 108 رنز سے شکست دے کر پی ایس ایل 11 کے پلے آف میں جگہ بنا لی، جبکہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ گلین میکسویل کی شاندار بیٹنگ اور حیدرآباد کے باؤلرز کی عمدہ کارکردگی نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
پی ایس ایل 11 پلے آف میچز میں تماشائیوں کی موجودگی کی منظوریوزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل سیزن 11 کے تمام پلے آف میچز میں تماشائیوں کی شرکت کی منظوری دے دی، محسن نقوی کا اعلان۔
