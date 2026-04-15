پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی؛ صفیان مقیم کا تاریخی ریکارڈ

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں سیزن میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ اس میچ میں پشاور کے اسپنر صفیان مقیم نے مسلسل 5 میچوں میں 3 یا زائد وکٹیں لینے کا منفرد ریکارڈ قائم کیا۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں سیزن کے 23ویں میچ میں پشاور زلمی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیل ے گئے اس میچ میں پشاور زلمی کے اسپنر صفیان مقیم نے اپنی جانب سے ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیتے ہوئے رواں سیزن کے مسلسل 5 میچوں میں 3 یا 3 سے زائد وکٹیں حاصل کرنے کا منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ یہ کامیابی پشاور زلمی کو سیمی فائنل میں جگہ بنانے والی پہلی ٹیم بناتی ہے۔ صفیان مقیم کی جادوئی بولنگ کی بدولت
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 154 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کوئٹہ کی جانب سے سب سے نمایاں کارکردگی حسن نواز کی رہی جنہوں نے 37 رنز بنائے۔ صفیان مقیم نے اپنے 4 اوورز کے کوٹے میں صرف 25 رنز دے کر 3 اہم وکٹیں حاصل کیں۔ اس فتح کے ساتھ ہی پشاور زلمی اس سیزن میں اب تک ناقابل شکست رہتے ہوئے لیگ کی مضبوط ترین ٹیم کے طور پر سامنے آئی ہے۔ صفیان مقیم کو ان کی شاندار بولنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ صفیان مقیم کی یہ مسلسل وکٹیں حاصل کرنے کی صلاحیت محض اتفاق نہیں بلکہ ان کی محنت اور مستقل مزاجی کا ثبوت ہے۔ اس سے قبل انہوں نے ملتان سلطانز کے خلاف 30 رنز کے عوض 3 وکٹیں، لاہور قلندرز کے خلاف 21 رنز کے عوض 3 وکٹیں، اور کراچی کنگز کے خلاف محض 18 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ حیدرآباد کنگز مین کے خلاف تو انہوں نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ اس طرح صفیان مقیم پی ایس ایل کی تاریخ میں مسلسل 5 میچوں میں 3 یا اس سے زائد وکٹیں لینے والے پہلے بولر بن گئے ہیں۔ پشاور زلمی کا اگلا گروپ میچ 19 اپریل کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہی شیڈول ہے۔ دوسری جانب، کراچی کنگز نے یو اے ای کے دو کھلاڑیوں کو ٹیم سے نکال کر انگلینڈ کے کھلاڑی ریلی روسو کو شامل کیا ہے، جو پی ایس ایل میں 100 میچز مکمل کرنے والے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے ہیں۔
پی ایس ایل 11 پشاور زلمی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز صفیان مقیم بابر اعظم
