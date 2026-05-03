پی ایس ایل فائنل: لاہور میں پارکنگ کے خصوصی انتظامات

لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے فائنل کی میزبانی کے لیے لبرٹی پارک کے علاقے میں پارکنگ کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ چھ پارکنگ سائٹس VIP اور عام عوام کے لیے مختص کی گئی ہیں۔
لاہور میں پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے فائنل کی میزبانی کے لیے لبرٹی پارک کے علاقے میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام نے توقع شدہ بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے تماشائیوں کے لیے متعدد پارکنگ سائٹس مقرر کی ہیں۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، پی سی بی کے عہدیداروں نے کل چھ پارکنگ مقامات مختص کیے ہیں، جن کو VIP مہمانوں اور عام عوام کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے، ہر زمرے کے لیے تین سائٹس مخصوص کی گئی ہیں۔ VIP پارکنگ کے لیے جمنازیم، فٹ بال گراؤنڈ اور الحمرا اوپن ایئر تھیٹر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عام عوام کے لیے سن فورٹ، لبرٹی اور گلبرگ میں گورنمنٹ کالج برائے لڑکوں میں پارکنگ کی جگہ مقرر کی گئی ہے۔ ہر سائٹ کو بڑی تعداد میں زائرین کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مخصوص گاڑیوں کی صلاحیت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ منصوبے کے مطابق، فٹ بال گراؤنڈ میں 200 گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں، جبکہ جمنازیم اور الحمرا اوپن ایئر تھیٹر میں بالترتیب 60 اور 50 گاڑیوں کی گنجائش ہے۔ گورنمنٹ کالج برائے لڑکوں کی سائٹ پر 4,000 موٹر سائیکلیں اور 600 کاریں پارک کی جا سکتی ہیں۔ لبرٹی پارکنگ سائٹ پر 700 گاڑیاں اور 600 موٹر سائیکلیں پارک کرنے کی جگہ ہے، جبکہ سن فورٹ میں 400 موٹر سائیکلیں اور 60 کاریں پارک کی جا سکتی ہیں۔ حکام نے اعلان کیا ہے کہ تمام مقامات پر پارکنگ مفت ہوگی سوائے لبرٹی پارکنگ سائٹ کے۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ انتظامات لاہور میں پی ایس ایل کے فائنل میں شرکت کرنے والے تماشائیوں کے لیے آسان ٹریفک کی روانی اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے فائنل کی میزبانی لاہور کے لیے ایک اہم موقع ہے اور اس کے لیے سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کو مکمل حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ لبرٹی پارک کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس نے بھی خصوصی منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ فائنل کے روز لبرٹی چوک اور اس کے گردونواح کی سڑکوں پر ٹریفک کی آمدورفت کو ری ڈائریکٹ کیا جائے گا تاکہ تماشائیوں کو پارکنگ سائٹس تک رسائی میں آسانی ہو۔ پارکنگ کی جگہوں کی تقسیم میں VIP مہمانوں کو خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں گی جبکہ عام عوام کے لیے بھی پارکنگ کی سہولت کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ، پارکنگ کی جگہوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی تعیناتی کی جائے گی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ پی سی بی اور پنجاب حکومت کے درمیان اس سلسلے میں مکمل تعاون ہے اور دونوں ادارے فائنل کے انعقاد کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ عوام الناس سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ فائنل کے روز غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ٹریفک پولیس کے ہدایات پر عمل کریں۔ پی ایس ایل کے فائنل کے لیے کیے گئے پارکنگ کے انتظامات کے علاوہ، لاہور کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں اور گاڑیوں کی مکمل تلاشی لی جا رہی ہے۔ لبرٹی پارک کے اطراف میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد تعینات کی گئی ہے اور علاقے میں گشت بھی جاری ہے۔ فائنل کے دوران کسی بھی قسم کی افراتفری سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں اور ایمبولینسیں بھی تیار حالت میں موجود رہیں گی۔ پی سی بی نے تماشائیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فائنل کے روز اپنے ساتھ بیگ اور دیگر غیر ضروری اشیاء لے کر نہ جائیں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ لاہور کے شہریوں نے پی ایس ایل کے فائنل کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ ایونٹ شہر کی مثبت تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ حکومت پنجاب نے بھی فائنل کے انعقاد کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر وسائل فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے.
لاہور میں پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل کی میزبانی کے لیے لبرٹی پارک کے علاقے میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام نے توقع شدہ بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے تماشائیوں کے لیے متعدد پارکنگ سائٹس مقرر کی ہیں۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، پی سی بی کے عہدیداروں نے کل چھ پارکنگ مقامات مختص کیے ہیں، جن کو VIP مہمانوں اور عام عوام کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے، ہر زمرے کے لیے تین سائٹس مخصوص کی گئی ہیں۔ VIP پارکنگ کے لیے جمنازیم، فٹ بال گراؤنڈ اور الحمرا اوپن ایئر تھیٹر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عام عوام کے لیے سن فورٹ، لبرٹی اور گلبرگ میں گورنمنٹ کالج برائے لڑکوں میں پارکنگ کی جگہ مقرر کی گئی ہے۔ ہر سائٹ کو بڑی تعداد میں زائرین کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مخصوص گاڑیوں کی صلاحیت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ منصوبے کے مطابق، فٹ بال گراؤنڈ میں 200 گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں، جبکہ جمنازیم اور الحمرا اوپن ایئر تھیٹر میں بالترتیب 60 اور 50 گاڑیوں کی گنجائش ہے۔ گورنمنٹ کالج برائے لڑکوں کی سائٹ پر 4,000 موٹر سائیکلیں اور 600 کاریں پارک کی جا سکتی ہیں۔ لبرٹی پارکنگ سائٹ پر 700 گاڑیاں اور 600 موٹر سائیکلیں پارک کرنے کی جگہ ہے، جبکہ سن فورٹ میں 400 موٹر سائیکلیں اور 60 کاریں پارک کی جا سکتی ہیں۔ حکام نے اعلان کیا ہے کہ تمام مقامات پر پارکنگ مفت ہوگی سوائے لبرٹی پارکنگ سائٹ کے۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ انتظامات لاہور میں پی ایس ایل کے فائنل میں شرکت کرنے والے تماشائیوں کے لیے آسان ٹریفک کی روانی اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے فائنل کی میزبانی لاہور کے لیے ایک اہم موقع ہے اور اس کے لیے سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کو مکمل حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ لبرٹی پارک کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس نے بھی خصوصی منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ فائنل کے روز لبرٹی چوک اور اس کے گردونواح کی سڑکوں پر ٹریفک کی آمدورفت کو ری ڈائریکٹ کیا جائے گا تاکہ تماشائیوں کو پارکنگ سائٹس تک رسائی میں آسانی ہو۔ پارکنگ کی جگہوں کی تقسیم میں VIP مہمانوں کو خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں گی جبکہ عام عوام کے لیے بھی پارکنگ کی سہولت کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ، پارکنگ کی جگہوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی تعیناتی کی جائے گی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ پی سی بی اور پنجاب حکومت کے درمیان اس سلسلے میں مکمل تعاون ہے اور دونوں ادارے فائنل کے انعقاد کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ عوام الناس سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ فائنل کے روز غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ٹریفک پولیس کے ہدایات پر عمل کریں۔ پی ایس ایل کے فائنل کے لیے کیے گئے پارکنگ کے انتظامات کے علاوہ، لاہور کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں اور گاڑیوں کی مکمل تلاشی لی جا رہی ہے۔ لبرٹی پارک کے اطراف میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد تعینات کی گئی ہے اور علاقے میں گشت بھی جاری ہے۔ فائنل کے دوران کسی بھی قسم کی افراتفری سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں اور ایمبولینسیں بھی تیار حالت میں موجود رہیں گی۔ پی سی بی نے تماشائیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فائنل کے روز اپنے ساتھ بیگ اور دیگر غیر ضروری اشیاء لے کر نہ جائیں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ لاہور کے شہریوں نے پی ایس ایل کے فائنل کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ ایونٹ شہر کی مثبت تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ حکومت پنجاب نے بھی فائنل کے انعقاد کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر وسائل فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے
پی ایس ایل فائنل لاہور پارکنگ لبرٹی پارک
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Iraq apologises after chaos at regional football tourneyIraq has apologised to its neighbour Kuwait after a scuffle in the VIP section prevented the Kuwaiti emir's representative from attending opening ceremonies at
Read more »
Twitter has a secret VIP list that goes against Elon Musk's idea of 'treating everyone equal'Elon Musk is vocal about 'treating everyone equal' on Twitter, but a new report reveals the CEO has a list of 'around 35 VIP users' who get a boost on the
Read more »
Amitabh Bachchan gets 'golden ticket' of Cricket World Cup 2023The superstar will be able to watch all matches in VIP box due to golden ticket
Read more »
Allama Iqbal International Airport on high alertPane declared VIP, special branch will take over control of the lounge upon arrival of the charter plane at Lahore Airport
Read more »
Afghanistan has been through everything. Now it wants to dust off its postal service and modernizeThe main Kabul branch has dedicated counters for it along with VIP lanes and a women-only area
Read more »
Influencers get VIP treatment at US Democratic National ConventionInfluencers at Democratic National Convention receive VIP treatment, showcasing the campaign's strategy to leverage social media s...
Read more »