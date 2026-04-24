پی ایس ایل میچز میں خالی میدانوں پر اسد عمر کا اظہارِ مایوسی، پی سی بی سے فوری اقدامات کا مطالبہ

سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے پی ایس ایل میچز میں تماشائیوں کی عدم موجودگی پر گہری مایوسی کا اظہار کیا ہے اور پی سی بی سے پلے آف میچز میں کم از کم تماشائیوں کو آنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے میچز میں تماشائی وں کی عدم موجودگی پر سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اسد عمر نے گہری مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر اپنے خیالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کے میچز خالی اسٹیڈیم ز میں کھیل ے جانے سے یہ مقابلہ اپنی رونق اور جوش و خروش کھو رہا ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کے مقابلے تماشائی وں کے بغیر پھیکے اور بے جان محسوس ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت جب بھارتی پریمیئر لیگ ( آئی پی ایل ) میں اسٹیڈیم ز تماشائی وں سے بھرے ہوئے ہیں اور ایک منفرد ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسد عمر نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) سے فوری طور پر مداخلت کرنے اور اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر پلے آف مرحلے کے میچز میں کم از کم تماشائی وں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دینے کا کہا تاکہ ایونٹ میں دوبارہ جان ڈال دی جا سکے۔ انہوں نے دلیل دی کہ تماشائی وں کی موجودگی کھلاڑیوں کو مزید پرجوش کرتی ہے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خالی اسٹیڈیم ز صرف ماحول کو متاثر نہیں کرتے بلکہ کھلاڑیوں کے حوصلے اور کھیل کے معیار پر بھی منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسد عمر نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں ہر ماہ لاکھوں لیٹر پیٹرول استعمال ہوتا ہے، اس لیے چند میچز کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر روزانہ اتنی بڑی مقدار میں ایندھن استعمال ہو رہا ہے تو صرف چار میچز کے لیے تماشائی وں کو سہولت فراہم کرنا کوئی معقول مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے پی سی بی حکام پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کریں اور فوری اقدامات اٹھائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ایس ایل پاکستان کے لیے ایک اہم ایونٹ ہے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ پی ایس ایل کے ذریعے پاکستان کی مثبت تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن خالی اسٹیڈیم ز اس مقصد کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اسد عمر نے حالیہ دنوں میں بھارت میں ہونے والے آئی پی ایل کے میچز میں اسٹیڈیم ز میں موجود جم غفیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں کا ماحول دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تماشائی وں کی موجودگی کتنا اہم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں کرکٹ کے دیوانے اسٹیڈیم ز میں اپنی ٹیموں کو応援 کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، جس سے کھلاڑیوں کو بھی توانائی ملتی ہے۔ انہوں نے پی سی بی سے اپیل کی کہ وہ آئی پی ایل کی طرح پی ایس ایل میں بھی تماشائی وں کے لیے دوستانہ ماحول بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل میں بھی پاکستان کے عوام کا بھرپور تعاون اور حمایت موجود ہے، لیکن انہیں اسٹیڈیم میں آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پی سی بی کو تماشائی وں کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تماشائی وں کو اسٹیڈیم آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو وہ ضرور پی ایس ایل کے میچز دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے اس معاملے پر فوری توجہ دینے اور پی ایس ایل کو کامیاب بنانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو مل کر کام کرنے کا مطالبہ کیا۔ علاوہ ازیں، انہوں نے لاس اینجلس اولمپکس کیلیے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے آغاز کو بھی ایک تاریخی پیشرفت قرار دیا.
