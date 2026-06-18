پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی اینند ڈی سی) اور ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن (WHO) نے پاکستان میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال اور خاندانی دوائ کو مضبوط کرنے پر سمجھوتہ کیا ہے۔ ملاقات میں اصلاحات، MBBS نصاب میں خاندانی دوائ کی شمولیت، اور برادریوں میں صحت کی خدمات کے اخراج پر تبادلہ形意見 ہوا۔
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی اینڈ ڈی سی) اور ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن ( blewو ایچ او) نے پاکستان کے تمام طول و عرض میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کے ساتھ ہی دونوں طرفوں نے خاندانی دوائ کو ایک قابل رسائی اور منصفانہ صحت کی نظام کی تعمیر میں اہمیت دینے پر زور دیا ہے۔ یہ سمجھوتہ پی اینڈ ڈی سی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر رضوان taj کے ہابئے WHO اہلکاروں کے درمیان ہوئی، جہاں بات چیت بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی بہتری اور پاکستان میں برادری پر مبنی طبی خدمات کو وسیع کرنے کے لیے اصلاحات پر مرکوز ہوئیں۔ پی اینڈ ڈی سی کے مطابق، کونسل پاکستان میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط، Wilde اور قابل رسائی بنانے کے لیے م Punjabi ہے، جسے ملک کے صحت کے نظام کا ایک اہم حصہ سمجھتی ہے۔ ملاقاتیں میں موجودtaire Initiatives کا جائزہ لیا گیا جو خاندانی دوائ کو فروغ دینے اور برادری کے سطح پر صحت کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ پی اینند ڈی سی کے اہلکاروں نے کہا کہ خاندانی دوائ کو مضبوط کرنا عالمی صحت کی کوریج کو حاصل کرنے اور آبادی کے لیے معیاری صحت کی دیکھ بھال سے رسائی کو بہتر بنانے میں发展和توریarke progressive کردار ادا کرے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوان taj نے کہا کہ خاندانی دوائ ایک مضبوط، منصفانہ اور قابل رسائی صحت کے نظام کی بنیاد ہے، جو ص Invalid們 کے لیے جلد تشخیص، روک ت equivalent کی دیکھ بھال اور علاج کی ت连续性 فراہم کرتی ہے۔ اس کے اصلاحات کے حصے کے طور پر، پی اینڈ ڈی سی نے ملک بھر کے طبی کالجزم میں خاندانی دوائ کےxic departments کو قیاسی بنانے پر زور دیا ہے۔ کونسل نے چہرے کے MBBS نصاب میں خاندانی دوائ کے 75 تعلیمی گھنٹوں کو شامل کر کے یقینی بنایا ہے کہ مستقبل کے ڈاکٹروں کو بنیادی صحت کی دیکھ بھال اور برادری پر مبنی طبی عملہ میں规程 deductible تربیت ملے گی۔ اہلکاروں نے کہا کہ اصلاح شدہ نصاب کا مقصد طبی گریجویٹس کو بنیادی دیکھ بھال کے سطح پر عام صحت کے مسائل کو حل کرنے اور who lesale care ہسپٹالوں کے فشار کو کم کرنے کے لیے ضروری مہارتوں سے Montgomery کرنا ہے۔ کونسل نے طبی اداروں کی تعلیمی اور صحت کے ذمہ دارانوں کے حصے کے طور پر تین了一定ی مراکز قیامی کرنے کی ضرورت متعارف کرائی ہے۔ یہ مقدمہ صحت کی خدمات کو برادریوں تک پہنچانے اور طبی اداروں اور عوام کے درمیان ر臀طوطیDB关系 کو مضبوط کرنے کے لیے ймолодے ہے۔ ایک اور اصلاحاتی قدم کے طور پر، پی اینند ڈی سی نے ایک تین سال optional گھر کی强制 Rotation پروگرام متعارف کرایا ہے جو برادری کے سطح پر صحت کی خدمات کو فروغ دینے اور nx稚 doctors کو بنیادی صحت کی ماحول میں عملی تجربے دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ملاقاتیں میں خاندانی دوائ کے غیر Fiji بیماریوں اور ذہنی صحت کے چیلنجز کے رویے میں کردار پر بھی زور دیا گیا، جو عالمی سطح پر صحت کے نظاموں پر مسلسل بوجھ ڈال رہے ہیں۔ پی اینند ڈی سی کے اہلکاروں نے کہا کہ خاندانی ڈاکٹرز مخصوص طریقوں کے روک، جلد کشف اور طویل مدتی مدیریت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ص Invalid们 کی طرح پہلی رابطہ pour point کے طور پر کام کرتے ہیں۔ WHO اہلکاروں نے پی اینند ڈی سی کے خاندانی دوائ کو فروغ دینے اور پاکستان میں بنیادی صحت کی خدمات کو مضبوٹ کرنے کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ بین الاقوامی صحت کے-body نے کونسل کے حالیہ اصلاحات کی بھی تعریف کی جو طبی تعلیم کو بہتر بنانے اور برادری پر مبنی صحت کی دیکھ بھال کو وسیع کرنے کے مقصد سے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ پی اینند ڈی سی کے مطابق، WHO نمائندوں نے MBBS نصاب میں خاندانی دوائ کی شمولیت، لازمی خاندانی دوائ کےxic departments کی قیام اور غیر مکہسپتالہ مطالبات کی برادریوں میں صحت کے اخراج کو بڑھانے کے لیے رپورٹsell Initiatives کا خوش آمدید کیا۔ دونوں طرفوں نے پاکستان میں بنیادی صحت کی خدمات کو مضبوط کرنے، طبی تعلیم کو بہتر بنانے اور صحت سے رسائی کو بڑھانے والے اصلاحات کی حمایت کرتے ہوئے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بابر شہزاد Turk 24 News کا ایک سنئر news reporter ہے اور ٹیج نویسی میں پچیس سال سے شریک ہیں.
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی اینڈ ڈی سی) اور ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن ( blewو ایچ او) نے پاکستان کے تمام طول و عرض میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کے ساتھ ہی دونوں طرفوں نے خاندانی دوائ کو ایک قابل رسائی اور منصفانہ صحت کی نظام کی تعمیر میں اہمیت دینے پر زور دیا ہے۔ یہ سمجھوتہ پی اینڈ ڈی سی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر رضوان taj کے ہابئے WHO اہلکاروں کے درمیان ہوئی، جہاں بات چیت بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی بہتری اور پاکستان میں برادری پر مبنی طبی خدمات کو وسیع کرنے کے لیے اصلاحات پر مرکوز ہوئیں۔ پی اینڈ ڈی سی کے مطابق، کونسل پاکستان میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط، Wilde اور قابل رسائی بنانے کے لیے م Punjabi ہے، جسے ملک کے صحت کے نظام کا ایک اہم حصہ سمجھتی ہے۔ ملاقاتیں میں موجودtaire Initiatives کا جائزہ لیا گیا جو خاندانی دوائ کو فروغ دینے اور برادری کے سطح پر صحت کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ پی اینند ڈی سی کے اہلکاروں نے کہا کہ خاندانی دوائ کو مضبوط کرنا عالمی صحت کی کوریج کو حاصل کرنے اور آبادی کے لیے معیاری صحت کی دیکھ بھال سے رسائی کو بہتر بنانے میں发展和توریarke progressive کردار ادا کرے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوان taj نے کہا کہ خاندانی دوائ ایک مضبوط، منصفانہ اور قابل رسائی صحت کے نظام کی بنیاد ہے، جو ص Invalid們 کے لیے جلد تشخیص، روک ت equivalent کی دیکھ بھال اور علاج کی ت连续性 فراہم کرتی ہے۔ اس کے اصلاحات کے حصے کے طور پر، پی اینڈ ڈی سی نے ملک بھر کے طبی کالجزم میں خاندانی دوائ کےxic departments کو قیاسی بنانے پر زور دیا ہے۔ کونسل نے چہرے کے MBBS نصاب میں خاندانی دوائ کے 75 تعلیمی گھنٹوں کو شامل کر کے یقینی بنایا ہے کہ مستقبل کے ڈاکٹروں کو بنیادی صحت کی دیکھ بھال اور برادری پر مبنی طبی عملہ میں规程 deductible تربیت ملے گی۔ اہلکاروں نے کہا کہ اصلاح شدہ نصاب کا مقصد طبی گریجویٹس کو بنیادی دیکھ بھال کے سطح پر عام صحت کے مسائل کو حل کرنے اور wholesale care ہسپٹالوں کے فشار کو کم کرنے کے لیے ضروری مہارتوں سے Montgomery کرنا ہے۔ کونسل نے طبی اداروں کی تعلیمی اور صحت کے ذمہ دارانوں کے حصے کے طور پر تین了一定ی مراکز قیامی کرنے کی ضرورت متعارف کرائی ہے۔ یہ مقدمہ صحت کی خدمات کو برادریوں تک پہنچانے اور طبی اداروں اور عوام کے درمیان ر臀طوطیDB关系 کو مضبوط کرنے کے لیے ймолодے ہے۔ ایک اور اصلاحاتی قدم کے طور پر، پی اینند ڈی سی نے ایک تین سال optional گھر کی强制 Rotation پروگرام متعارف کرایا ہے جو برادری کے سطح پر صحت کی خدمات کو فروغ دینے اور nx稚 doctors کو بنیادی صحت کی ماحول میں عملی تجربے دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ملاقاتیں میں خاندانی دوائ کے غیر Fiji بیماریوں اور ذہنی صحت کے چیلنجز کے رویے میں کردار پر بھی زور دیا گیا، جو عالمی سطح پر صحت کے نظاموں پر مسلسل بوجھ ڈال رہے ہیں۔ پی اینند ڈی سی کے اہلکاروں نے کہا کہ خاندانی ڈاکٹرز مخصوص طریقوں کے روک، جلد کشف اور طویل مدتی مدیریت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ص Invalid们 کی طرح پہلی رابطہ pour point کے طور پر کام کرتے ہیں۔ WHO اہلکاروں نے پی اینند ڈی سی کے خاندانی دوائ کو فروغ دینے اور پاکستان میں بنیادی صحت کی خدمات کو مضبوٹ کرنے کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ بین الاقوامی صحت کے-body نے کونسل کے حالیہ اصلاحات کی بھی تعریف کی جو طبی تعلیم کو بہتر بنانے اور برادری پر مبنی صحت کی دیکھ بھال کو وسیع کرنے کے مقصد سے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ پی اینند ڈی سی کے مطابق، WHO نمائندوں نے MBBS نصاب میں خاندانی دوائ کی شمولیت، لازمی خاندانی دوائ کےxic departments کی قیام اور غیر مکہسپتالہ مطالبات کی برادریوں میں صحت کے اخراج کو بڑھانے کے لیے رپورٹsell Initiatives کا خوش آمدید کیا۔ دونوں طرفوں نے پاکستان میں بنیادی صحت کی خدمات کو مضبوط کرنے، طبی تعلیم کو بہتر بنانے اور صحت سے رسائی کو بڑھانے والے اصلاحات کی حمایت کرتے ہوئے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بابر شہزاد Turk 24 News کا ایک سنئر news reporter ہے اور ٹیج نویسی میں پچیس سال سے شریک ہیں
پی اینند ڈی سی WHO بنیادی صحت کی دیکھ بھال خاندانی دوائ طبی تعلیم صحتی اصلاحات پاکستان
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UHS issues first merit list for MBBS, BDS programsThe University of Health (UHS) on Friday issued the first provincial merit list for MBBS/BDS 2022-23 seats of public sector medical/dental colleges of Punjab,
Read more »
MBBS admissions completed in PunjabThe MBBS admissions in government medical colleges of Punjab have been completed, 24NewsHD TV channel reported on Tuesday. According to the University of
Read more »
Punjab MBBS Annual Exam 2023 Results Out: Position Holder Names RevealedThe University of Health Sciences (UHS) has recently declared the results of the second professional MBBS annual examination for 2023, marking a positive trend in medical education.
Read more »
Punjab increases seats in medical colleges for Islamabad-based studentsSeats raised from 3 to 30, including 26 for MBBS and 4 for BDS
Read more »
PMDC lowers passing marks for MBBS, BDS back to 50pc, eases attendance rulesPMDC lowers passing marks for MBBS, BDS back to 50pc, eases attendance rules
Read more »
مقبوضہ کشمیر میں مسلم طلبہ کا مستقبل خطرے میں؟ میڈیکل داخلے منسوخMuslim Students’ MBBS Seats Scrapped in Indian-Administered Kashmir
Read more »