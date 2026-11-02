پی ایم 2.5 ذرات اور ذیابیطس کا تعلق بھارتی تحقیق سے سامنے آیا
بھارت میں کی گئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فضائی آلودگی میں موجود پی ایم 2.5 ذرات ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔
برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق دہلی اور چنئی میں ہونے والی ایک جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ فضائی آلودگی کے صحت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس مطالعے میں یہ دریافت کی گئی ہے کہ فضائی آلودگی کے بوجھ کو کم کرنے سے ذیابیطس سمیت دیگر غیر متعدی بیماریوں کے بوجھ میں کمی آ سکتی ہے۔ محققین نے خاص طور پر آلودہ ہوا اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے درمیان براہ راست تعلق کو اجاگر کیا ہے۔
پی ایم 2.5 ذرات کی نوعیت اور جسم پر اثرات
اس تحقیق میں دی گئی اہم تفصیلات کے مطابق پی ایم 2.5 ایسے انتہائی باریک ذرات ہیں جو بال کی موٹائی سے تقریباٌ 30 گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ سانس کے ذریعے یہ ذرات پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے فوراً بعد خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل نظام تنفس اور قلبی نظام دونوں کو شدید طور پر متاثر کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ذرات خون کی نالیوں کی اندرونی تہہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔Also readMore Ukraine-Russia talks scheduled as attack on base kills dozens
تحقیقی طریقہ کار اور مشاہدے کی تفصیلات
یہ تحقیق بھارت میں دائمی بیماریوں کے حوالے سے 2010 میں شروع کیے گئے لمبے عرصے کے مطالعے کا ایک اہم حصہ ہے۔ محققین نے 2010 سے 2017 کے دوران دہلی اور چنئی کے 12 ہزار مردوں اور خواتین کی صحت کی نگرانی کی۔ وقفہ وقفے سے ان کے خون میں شوگر کی سطح جانچنے کے علاوہ سیٹلائٹ ڈیٹا اور فضائی آلودگی کے ماڈلز کا استعمال کر کے ہر شریک کے علاقے میں آلودگی کی سطح کا تخمینہ لگایا گیا۔
شوگر لیول اور ذیابیطس کے خطرے میں اضافہ
حاصل شدہ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ پی ایم 2.5 سے ایک ماہ کی نمائش خون میں شوگر کی سطح بڑھنے سے براہ راست وابستہ ہے۔ ایک سال یا اس سے زیادہ عرصے تک مسلسل آلودہ ہوا میں سانس لینے والے افراد میں ذیابیطس کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ دہلی میں اسی گروہ پر کی گئی ایک اور الگ تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ آلودگی کی اوسط سالانہ سطح اور بلڈ پریشر میں اضافے کے درمیان گہرا تعلق موجود ہے۔
ہارمونل نظام اور دائمی بیماریوں کا خطرہ
ڈاکٹر ڈوریراج پربھاکرن کے مطابق ان ذرات میں سلفیٹ، نائٹریٹ، بھاری دھاتیں اور بلیک کاربن شامل ہوسکتے ہیں۔ یہ کیمیکلز جسم میں سوزش کا سبب بنتے ہیں اور شریانوں کو سخت کرنے کے ذریعے بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں۔ محققین کے مطابق پی ایم 2.5 جسم میں انسولین کی پیداوار اور اس کے اثرات میں مداخلت کر سکتا ہے۔ یہ ذرات جسم کے ہارمونز بنانے والے اینڈوکرائن نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر شریانوں میں چربی جمع ہونے، دل کے دورے اور دل کی ناکامی جیسے سنگین مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔
آئندہ مستقبل کے مطالعے اور اقدامات
تحقیق کرنے والی ٹیم اب آلودگی کے کولیسٹرول اور وٹامن ڈی کی سطح پر اثرات سمیت زندگی کے مختلف مراحل سے متعلق ممکنہ تعلقات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ان میں پیدائش کے وقت بچے کا وزن، حاملہ خواتین کی صحت، نوعمروں میں انسولین کے خلاف مزاحمت اور پارکنسنز و الزائمر جیسی بیماریوں کے خطرات شامل ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ نتائج تشویش کا باعث ضرور ہیں، تاہم فضائی آلودگی میں کمی سے ذیابیطس سمیت دیگر غیر متعدی بیماریوں کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
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