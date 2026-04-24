پاکستان سپر لیگ کے 34ویں میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر محمد عامر اور فہیم اشرف پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں سیزن کے 34ویں میچ میں قومی کرکٹرز محمد عامر اور فہیم اشرف پر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے جرم میں میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ راولپنڈی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کے دوران پیش آیا۔ میچ کے دوران دونوں کھلاڑیوں کے درمیان شدید تلخی اور بحث ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق، یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب محمد عامر کی گیند پر فہیم اشرف آؤٹ ہوئے۔ آؤٹ ہونے کے بعد محمد عامر نے فہیم اشرف کو جانے کا اشارہ کیا، جس پر فہیم اشرف نے شدید ردعمل کا اظہار کیا اور غصے میں محمد عامر کی جانب بڑھنے کی کوشش کی۔ اس دوران دونوں کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور صورتحال بگڑتی ہوئی دکھائی دی۔ دونوں کھلاڑی آمنے سامنے آ گئے اور نوک جھونک شروع ہو گئی، جس سے ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ تاہم، خوش قسمتی سے دیگر کھلاڑیوں نے فوری مداخلت کی اور دونوں کھلاڑیوں کو الگ کر کے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ میچ ریفری نے واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کیں اور دونوں کھلاڑیوں کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا۔ نتیجے کے طور پر، دونوں کھلاڑیوں پر ان کی میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ہمیشہ سے کھلاڑیوں کے لیے ضابطہ اخلاق کی سختی سے پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس طرح کی خلاف ورزیوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کو میدان میں اور باہر بھی پیشہ ورانہ رویہ اختیار کرنے اور کھیل کی روح کو برقرار رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر کھلاڑیوں کے رویے اور کھیل کے اخلاقیات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ کھلاڑی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور کھیل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ پی ایس ایل جیسے اہم ٹورنامنٹ میں اس طرح کے واقعات ناپسندیدہ ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ پی سی بی نے مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کھلاڑیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے رویے سے نہ صرف ان کی اپنی بلکہ پوری قوم کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، آئی پی ایل (انڈین پریمیئر لیگ) میں اسٹیڈیم میں ایک تماشائی نے دوسرے تماشائی کو اونچائی سے نیچے پھینک دیا، جس سے ایک سنگین واقعہ رونما ہوا۔ یہ واقعہ اسٹیڈیم میں سکیورٹی اور تماشائیوں کے رویے کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات سے تماشائیوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور کھیل کی امنگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب، لاس اینجلس اولمپکس کیلیے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا آغاز ایک تاریخی پیشرفت قرار دیا گیا ہے۔ یہ کرکٹ کے عالمی منظر نامے پر پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ آئی سی سی (بین الاقوامی کرکٹ کونسل) خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے، جو کھیلوں کی دنیا سے متعلق تازہ ترین معلومات فراہم کرتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبر کھیلوں کے مداحوں کے لیے اہم ہے اور پی ایس ایل میں کھلاڑیوں کے رویے کے بارے میں ایک اہم پیغام دیتی ہے
Peshawar Zalmi defeat Karachi Kings by 7 wickets in PSL 11 thrillerLAHORE: Peshawar Zalmi outclassed Karachi Kings with a comprehensive 7-wicket victory in the 32nd fixture of PSL Season 11 played in Lahore.
پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو شکست دیدیپاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے 32ویں میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کوشل مینڈس اور فرحان یوسف کی عمدہ بیٹنگ نے زلمی کو فتح دلائی۔
پشاور زلمی کی کراچی کنگز پر شاندار فتح، پی ایس ایل 11 میں مسلسل کامیابیپشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 کے 32 ویں میچ میں کراچی کنگز کو سات وکٹوں سے شکست دے دی۔ کسل مینڈس اور فرحان یوسف کی شاندار بیٹنگ نے زلمی کو فتح دلائی۔
پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست دیدیپشاور زلمی کی جانب سے علی رضا نے 4 وکٹیں حاصل کیں جس میں شاندار ہیٹ ٹرک بھی شامل ہے
Usman's century powers Hyderabad Kingsmen to thrilling win over Multan Sultans in PSL 11A breathtaking century by Usman outshone a brilliant ton from Steve Smith as Hyderabad Kingsmen secured a pulsating four-wicket victory over Multan Sultans in a high-scoring Pakistan Super League (PSL) 11 clash at National Bank Stadium on Wednesday.
Rawalpindiz secures first PSL 11 win after eight straight defeatsKARACHI: In the Pakistan Super League (PSL) 11, Rawalpindiz cricket team finally ended its losing streak by securing its first victory after
