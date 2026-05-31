پی ایس جی آرسنل کو پنلٹی شوٹ آؤٹ میں ہرا کر دوسری مرتبہ یوایفا چیمپیئنز لیگ کا چمپیئن بنا

فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمیں نے سنسنی خیز فائنل میں آرسنل کو پنلٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دےکر مسلسل دوسری مرتبہ یوایفا چیمپیئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا۔ مقررہ وقت اور ایکسٹرا ٹائم میں 1-1 سے برابر رہنے کے بعد پنلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے کامیابی حاصل کی۔
فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمیں (پی ایس جی) نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آرسنل کو پنلٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دے کر مسلسل دوسری مرتبہ یوایفا چیمپیئنز لیگ کا ٹائٹل اپنے name کر لیا۔ فائنل میں دونوں ٹیمیں مقررہ وقت میں 1-1 سے برابر رہیں۔ آرسنل کیnebازه میچ کے چھٹے منٹ میں لوکاس ہاروٹز نے گول کرکے برتری حاصل کی، تاہم دوسرے ہاف میں پی ایس جی کے عثمان ڈیبیلے نے برابر گرانڈ گول اسکور کیا۔ ایکسٹرا ٹائم میں بھی کوئی گول نہ ہونے سے جیت کا فیصلہ پنلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ پنلٹی شوٹ آؤٹ میں پی ایس جی نے 3-4 سے کامیابی حاصل کی اور چیمپیئنز لیگ کی ٹرافی اپنے name کر لی۔ یہ پی ایس جی کا مسلسل دوسرا چیمپیئنز لیگ ٹائٹل ہے۔ گزشتہ سال بھی انہوں نے انٹر میلان کو شکست دےکر ٹرافی جیتی تھی.
