پی ایس ایل 11 پلے آف: اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا

کراچی میں کھیلے جا رہے پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاداب خان کی قیادت والی اسلام آباد یونائیٹڈ اور بابر اعظم کی قیادت والی پشاور زلمی کے درمیان یہ میچ انتہائی اہم ہے۔
کراچی (دنیا نیوز) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے پلے آف مقابلے شروع ہو گئے ہیں اور پہلا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد کے کپتان شاداب خان نے کیا جنہوں نے منگل کی شام مسابقتی حالات میں ہدف کا تعاقب کرنے کا انتخاب کیا۔ دونوں ٹیمیں مضبوط ٹورنامنٹ کی کہانیوں کے ساتھ الیمی نیٹر مرحلے میں داخل ہوئیں اور یہ میچ نॉक آؤٹ راؤنڈ کے سب سے متوازن مقابلوں میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے پہلے بیٹنگ کرنے کے فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ ان کی ٹیم ایک دباؤ والے پلے آف ماحول میں چیلنجنگ ٹوٹل بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے ریچرڈ گلیسن نے سلمان ارشاد کی جگہ لی ہے جبکہ پشاور زلمی کے لیے محمد حارث اور آرون ہارڈی واپسی کر رہے ہیں۔ شاداب خان کا پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہدف کا تعاقب کرنے کی صلاحیت اور کراچی کی شام کی صورتحال پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم کی پچ کچھ میچوں میں پہلے بیٹنگ کرنے والوں کے حق میں رہی ہے، لیکن اوس اور دوسری اننگز کی حرکت اکثر کپتانوں کو فیلڈنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بابر اعظم، زلمی کی قیادت کرتے ہوئے، ایک مضبوط بیٹنگ یونٹ کی مدد سے اننگز کو سنبھالنے کی امید کر رہے تھے جس میں محمد حارث اور اوورسیز پاور ہٹرز شامل تھے۔ اس فیصلے نے اسلام آباد کے بولنگ اٹیک اور زلمی کے ٹاپ آرڈر کے درمیان ایک تضادی جنگ کا آغاز کیا۔ پشاور زلمی نے بابر اعظم کی قیادت میں ایک متوازن اسکواڈ کو میدان میں اتارا، جس میں اہم کھلاڑیوں میں محمد حارث، آرون ہارڈی، افتخار احمد، جیمز ونس اور کسل مینڈس شامل تھے۔ ان کے بولنگ آپشنز میں شاہنواز دھانی، خرم شہزاد اور عامر جمال شامل تھے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ، شاداب خان کی قیادت میں، تجربہ کار اور دھماکہ خیز کھلاڑیوں جیسے عماد وسیم، فہیم اشرف، مارک چیپمین، ڈیون کونوے اور محمد حسنین کو شامل کیا گیا۔ ان کے اٹیک میں ریچرڈ گلیسن، سلمان ارشاد اور مہران ممتاز بھی شامل تھے، جو رفتار اور اسپن کی گہرائی پیش کرتے تھے۔ تاریخی طور پر، دونوں ٹیموں کے درمیان زیادہ فرق نہیں رہا ہے۔ پی ایس ایل کے 27 مقابلوں میں، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی دونوں نے 13 جیت حاصل کی ہیں، جبکہ ایک میچ کا نتیجہ نہیں نکلا۔ پی ایس ایل 11 کی پلے آف کی ساخت 3 مئی کو لاہور میں شیڈول ہونے والے گرینڈ فائنل کی طرف بڑھ رہی ہے، جبکہ باقی الیمی نیٹرز بھی اسی شہر میں منعقد ہوں گے۔ اس میچ کا فاتح فائنل کے ایک قدم کے قریب ہو جائے گا، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر کردیا جائے گا۔ نॉक آؤٹ مرحلے کے ابتدائی میچوں میں لاہور میں حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کے درمیان ایک الیمی نیٹر شامل ہے، جس سے ہائی پریشر میچوں کا ایک سخت شیڈول ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میچ کے علاوہ، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے او پی ای سی ( OPEC ) اور او پی ای سی+ ( OPEC +) چھوڑ دیا ہے، جو عالمی تیل پیدا کرنے والے گروپ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ یو اے ای کے اس فیصلے سے تیل کی عالمی مارکیٹ میں مزید اتار چڑھاؤ کا امکان ہے۔ او پی ای سی+ کے ارکان کے درمیان کوٹہ کے تنازعے اور یو اے ای کی پیداوار بڑھانے کی خواہش نے اس فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یو اے ای کے او پی ای سی سے نکلنے سے تیل کی قیمتوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور او پی ای سی کی مجموعی طاقت کمزور ہو سکتی ہے.
کراچی (دنیا نیوز) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے پلے آف مقابلے شروع ہو گئے ہیں اور پہلا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد کے کپتان شاداب خان نے کیا جنہوں نے منگل کی شام مسابقتی حالات میں ہدف کا تعاقب کرنے کا انتخاب کیا۔ دونوں ٹیمیں مضبوط ٹورنامنٹ کی کہانیوں کے ساتھ الیمی نیٹر مرحلے میں داخل ہوئیں اور یہ میچ نॉक آؤٹ راؤنڈ کے سب سے متوازن مقابلوں میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے پہلے بیٹنگ کرنے کے فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ ان کی ٹیم ایک دباؤ والے پلے آف ماحول میں چیلنجنگ ٹوٹل بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے ریچرڈ گلیسن نے سلمان ارشاد کی جگہ لی ہے جبکہ پشاور زلمی کے لیے محمد حارث اور آرون ہارڈی واپسی کر رہے ہیں۔ شاداب خان کا پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہدف کا تعاقب کرنے کی صلاحیت اور کراچی کی شام کی صورتحال پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم کی پچ کچھ میچوں میں پہلے بیٹنگ کرنے والوں کے حق میں رہی ہے، لیکن اوس اور دوسری اننگز کی حرکت اکثر کپتانوں کو فیلڈنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بابر اعظم، زلمی کی قیادت کرتے ہوئے، ایک مضبوط بیٹنگ یونٹ کی مدد سے اننگز کو سنبھالنے کی امید کر رہے تھے جس میں محمد حارث اور اوورسیز پاور ہٹرز شامل تھے۔ اس فیصلے نے اسلام آباد کے بولنگ اٹیک اور زلمی کے ٹاپ آرڈر کے درمیان ایک تضادی جنگ کا آغاز کیا۔ پشاور زلمی نے بابر اعظم کی قیادت میں ایک متوازن اسکواڈ کو میدان میں اتارا، جس میں اہم کھلاڑیوں میں محمد حارث، آرون ہارڈی، افتخار احمد، جیمز ونس اور کسل مینڈس شامل تھے۔ ان کے بولنگ آپشنز میں شاہنواز دھانی، خرم شہزاد اور عامر جمال شامل تھے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ، شاداب خان کی قیادت میں، تجربہ کار اور دھماکہ خیز کھلاڑیوں جیسے عماد وسیم، فہیم اشرف، مارک چیپمین، ڈیون کونوے اور محمد حسنین کو شامل کیا گیا۔ ان کے اٹیک میں ریچرڈ گلیسن، سلمان ارشاد اور مہران ممتاز بھی شامل تھے، جو رفتار اور اسپن کی گہرائی پیش کرتے تھے۔ تاریخی طور پر، دونوں ٹیموں کے درمیان زیادہ فرق نہیں رہا ہے۔ پی ایس ایل کے 27 مقابلوں میں، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی دونوں نے 13 جیت حاصل کی ہیں، جبکہ ایک میچ کا نتیجہ نہیں نکلا۔ پی ایس ایل 11 کی پلے آف کی ساخت 3 مئی کو لاہور میں شیڈول ہونے والے گرینڈ فائنل کی طرف بڑھ رہی ہے، جبکہ باقی الیمی نیٹرز بھی اسی شہر میں منعقد ہوں گے۔ اس میچ کا فاتح فائنل کے ایک قدم کے قریب ہو جائے گا، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر کردیا جائے گا۔ نॉक آؤٹ مرحلے کے ابتدائی میچوں میں لاہور میں حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کے درمیان ایک الیمی نیٹر شامل ہے، جس سے ہائی پریشر میچوں کا ایک سخت شیڈول ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میچ کے علاوہ، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے او پی ای سی (OPEC) اور او پی ای سی+ (OPEC+) چھوڑ دیا ہے، جو عالمی تیل پیدا کرنے والے گروپ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ یو اے ای کے اس فیصلے سے تیل کی عالمی مارکیٹ میں مزید اتار چڑھاؤ کا امکان ہے۔ او پی ای سی+ کے ارکان کے درمیان کوٹہ کے تنازعے اور یو اے ای کی پیداوار بڑھانے کی خواہش نے اس فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یو اے ای کے او پی ای سی سے نکلنے سے تیل کی قیمتوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور او پی ای سی کی مجموعی طاقت کمزور ہو سکتی ہے
PSL 11 Islamabad United Peshawar Zalmi Cricket Playoffs Shadab Khan Babar Azam Karachi National Bank Stadium UAE OPEC OPEC+
پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کی شرکت کی منظوریوزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ وزیرداخلہ اور چیئرمین پی سی بی نے وزیراعظم کو سیکیورٹی بریفنگ دی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ تماشائیوں سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔
پی ایس ایل 11 پلے آف میچز میں تماشائیوں کی موجودگی کی منظوریوزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل سیزن 11 کے تمام پلے آف میچز میں تماشائیوں کی شرکت کی منظوری دے دی، محسن نقوی کا اعلان۔
پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں شائقین کی آمد کی منظوریوزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے باقی تمام پلے آف میچز میں شائقین کی آمد کی منظوری دے دی ہے۔ محسن نقوی کے مطابق، شائقین کو کوالیفائر، الیمینیٹرز اور فائنل میچز میں شرکت کی اجازت ہوگی، بشرطیکہ وہ عوامی نقل و حمل استعمال کریں یا ایندھن کے استعمال کو محدود رکھیں۔ لاہور قلندرز پلے آف سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ حیدرآباد کنگز نے کوالیفکیشن حاصل کر لی ہے۔
پی ایس ایل 11 کے کوالیفائر ٹکٹوں کی فروخت میں مشکلات، ویب سائٹ کا سرور ڈاؤنپی ایس ایل 11 کے کوالیفائرز کے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کے دوران زیادہ ٹریفک کے باعث ویب سائٹ کا سرور جواب دے گیا۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میچ کے لیے ٹکٹ کی قیمت پانچ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔ فزیکل ٹکٹس بھی دستیاب ہیں۔
پی ایس ایل 11 کے پلے آف آج سے شروعپی ایس ایل 11 کے پلے آف آج کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے میچ سے شروع ہوں گے۔ ایلیمینیٹرز 29 اپریل اور 1 مئی کو لاہور میں ہوں گے جبکہ فائنل 3 مئی کو لاہور میں شیڈول ہے۔ پی سی بی نے پلے آف میچز کے لیے میچ ریفری اور امپائرز کے پینل بھی نامزد کر دیے ہیں۔
PSL 11 playoffs begin today as Peshawar Zalmi face Islamabad UnitedKARACHI: The playoff stage of the Pakistan Super League (PSL) Season 11 kicks off today, with an exciting clash between Peshawar Zalmi and
