پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو زیر کر دیا

پی ایس ایل 11 میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دی، جبکہ دیگر میچوں کے نتائج اور اہم واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
پی ایس ایل 11 میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 6 وکٹوں سے شاندار شکست دی۔ یہ مقابلہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہوا، جہاں ملتان سلطانز نے 167 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے 18 ویں اوور میں فتح اپنے نام کی۔ اس شاندار کامیابی میں اسٹیو اسمتھ کی 53 رنز کی عمدہ اننگز اور شان مسعود کی ناقابل شکست 46 رنز کی اننگز نے اہم کردار ادا کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 32 رنز بنائے، جبکہ جوش فلیپی 18 اور عرفات منہاس نے 6 رنز بنائے۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے حسن نواز نے 2 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ سعود شکیل اور
الزاری جوزف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔\اس کے علاوہ، پی ایس ایل 11 میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈیز کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ لیگ میں شریک مسیحی کھلاڑیوں اور آفیشلز نے ایسٹر کا تہوار جوش و خروش سے منایا۔ ایک اور میچ میں، لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 20 رنز سے شکست دی۔ میچ کے آغاز میں، ملتان سلطانز کے کپتان نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے، جس کے نتیجے میں ملتان سلطانز کو جیت کے لیے 167 رنز کا ہدف ملا۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے سعود شکیل نے 59 رنز بنائے، جبکہ بیون جیکبز نے 49 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے محمد نواز نے 3، عرفات منہاس نے 2 اور آسٹن ٹرنر نے ایک وکٹ حاصل کی۔\اس کے ساتھ ساتھ، ایران کے وزیر کھیل نے فیفا ورلڈ کپ میں ایران کی شرکت سے متعلق ایک اہم بیان دیا۔ پی ایس ایل کو سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین مارکیٹ قرار دیتے ہوئے، محسن نقوی نے کہا کہ یہ لیگ جلد ہی دنیا کی نمبر ون لیگ بن جائے گی۔ پی ایس ایل 11 کے دوسرے مرحلے کے میچز بدھ سے کراچی میں شروع ہوں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق، نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کے دوران ایک مقامی فیلڈر گیند لگنے سے زخمی ہو گیا۔ یہ خبریں پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں، اور اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام مواد کے جملہ حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
