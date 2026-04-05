پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز کی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز پر 6 وکٹوں سے فتح

پی ایس ایل 11 میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسٹیو اسمتھ اور شان مسعود کی شاندار بیٹنگ اور دیگر مقابلوں پر بھی ایک نظر۔
پی ایس ایل 11 میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ یہ ایک سنسنی خیز مقابلہ تھا جو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیل ا گیا۔ ملتان سلطانز نے 167 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے 18ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر کامیابی حاصل کی۔ اسٹیو اسمتھ نے 53 رنز کی شاندار اننگز کھیل ی، جبکہ شان مسعود 46 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ صاحبزادہ فرحان نے 32، جوش فلیپی نے 18 اور عرفات منہاس نے 6 رنز بنائے۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے حسن نواز نے 2 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ سعود شکیل اور الزاری جوزف نے 1، 1 وکٹ
حاصل کی۔ اس میچ میں ملتان سلطانز کی بیٹنگ لائن نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ اس سے قبل، ٹاس جیت کر، ملتان سلطانز کے کپتان نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تھی۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ سعود شکیل نے 59 اور بیون جیکبز نے 49 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے محمد نواز نے 3، عرفات منہاس نے 2 اور آسٹن ٹرنر نے 1 وکٹ حاصل کی۔ یہ میچ پی ایس ایل 11 کے سنسنی خیز مقابلوں میں سے ایک تھا۔\اس کے علاوہ، پی ایس ایل 11 کے دوسرے اہم مقابلوں میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈی کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ اس ایونٹ میں مسیحی کھلاڑیوں اور آفیشلز نے ایسٹر کا تہوار جوش و خروش سے منایا۔ لاہور قلندرز نے ایک اور میچ میں ملتان سلطانز کو 20 رنز سے شکست دی۔ پی ایس ایل نے ایک بہترین سرمایہ کاری کی منڈی کے طور پر بھی خود کو ثابت کیا ہے، اور چیئرمین محسن نقوی کے مطابق، یہ جلد ہی دنیا کی نمبر ون لیگ بن جائے گی۔ اس سال کے پی ایس ایل کے دوسرے مرحلے کے میچز بدھ سے کراچی میں شروع ہونے والے ہیں۔
