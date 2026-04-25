پی ایس ایل 11 میں بچوں کے سرطان کے بارے میں شعور بیداری کی مہم

پی ایس ایل 11 میں گولڈن ربن ڈے منایا گیا، کھلاڑیوں نے گولڈن کیپس پہنیں اور مداحوں کو #GoGold ہیش ٹیگ استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی۔
پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) 11 میں آج ایک خاص شعور بیداری کی مہم شامل ہوگی، جہاں دو اہم میچز شیڈول ہیں اور ساتھ ہی ’ گولڈن ربن ڈے ‘ منایا جارہا ہے، جو بچوں کے سرطان کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے وقف ہے۔ اس مہم کے تحت تمام کھلاڑی اور آفیشلز گولڈن کیپس پہنیں گے، جو بچوں کے سرطان سے لڑنے والے بچوں کے لیے حمایت کی علامت ہیں۔ پشاور زلمی آج کے میچ کے دوران ایک خاص گولڈن تھیم والا کٹ بھی پہنیں گے۔ پی ایس ایل انتظامیہ نے سرطان سے بچ جانے والے بچوں کو میچز میں براہ راست دیکھنے کے لیے مدعو کیا ہے، تاکہ اس موقع کو مزید بامعنی اور حوصلہ افزا بنایا جا سکے۔ مداحوں اور میڈیا کو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر رات 8 بجے #GoGold ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے پیغام شیئر کر کے اس شعور بیداری مہم میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ بچوں کے سرطان کے مریضوں کے لیے حمایت کا اظہار کیا جا سکے۔ پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان ناصر نے کہا ہے کہ لیگ نہ صرف مسابقتی کرکٹ کے لیے پرعزم ہے، بلکہ سماجی طور پر اہم مسائل کے لیے اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام نوجوان کینسر فائٹرز اور ان کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیاری کرکٹ فراہم کرنے کے علاوہ، پاکستان سپر لیگ مثبت سماجی اثرات اور شعور بیداری مہمات کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی رہتی ہے جو برادریوں کو ایک ساتھ لاتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا یہ اقدام نہ صرف کھیل وں کی دنیا میں بلکہ پورے معاشرے میں ایک مثبت پیغام لے کر آیا ہے۔ بچوں کا سرطان ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں شعور بیداری پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پی ایس ایل جیسے بڑے پلیٹ فارم کا استعمال کرکے اس مسئلے کو اجاگر کرنا ایک قابل ستائش عمل ہے۔ گولڈن ربن ڈے منانے اور کھلاڑیوں کو گولڈن کیپس پہنانے سے بچوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے لیے تعاون کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پشاور زلمی کی جانب سے گولڈن تھیم والا کٹ پہننا بھی اس مہم کو مزید تقویت بخشے گا۔ سرطان سے بچ جانے والے بچوں کو میچز میں مدعو کرنا ایک بہترین قدم ہے، کیونکہ یہ انہیں حوصلہ افزا ثابت ہوگا۔ یہ بچے دیکھیں گے کہ ان جیسے دوسرے بچے بھی اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اور وہ اس سے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ مداحوں اور میڈیا کو بھی اس مہم میں شامل ہونے کی ترغیب دینا ایک اچھا اقدام ہے۔ سوشل میڈیا پر #GoGold ہیش ٹیگ استعمال کرنے سے اس مہم کی رسائی بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان ناصر کا بیان بھی اس مہم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پی ایس ایل صرف کرکٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سماجی ذمہ داری بھی نبھاتی ہے۔ یہ بات قابل ستائش ہے کہ پی ایس ایل نے بچوں کے سرطان جیسے حساس مسئلے کو اٹھایا ہے اور اس کے بارے میں شعور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مہم سے نہ صرف بچوں کے لیے مدد جمع کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ لوگوں میں اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی پھیلیں گی۔ یہ معلومات لوگوں کو بچوں کے سرطان کی علامات کو پہچاننے اور جلد تشخیص کروانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ پی ایس ایل کو اس مہم کے ذریعے ایک مثبت مثال قائم کرنے اور معاشرے میں ایک اچھا پیغام پھیلانے کا موقع ملا ہے۔ امید ہے کہ پی ایس ایل مستقبل میں بھی ایسے ہی سماجی مسائل پر آواز اٹھاتی رہے گی اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتی رہے گی۔ یہ اقدام ثابت کرتا ہے کہ کھیل صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا ایک طاقتور ذریعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ، علی ظفر نے شوبز انڈسٹری کے اندر کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس انڈسٹری میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مفاد پرستی کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے نہیں ہچکچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس انڈسٹری میں قسمت اور تعلقات کی بنیاد پر بہت کچھ ہوتا ہے اور ٹیلنٹ کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ علی ظفر نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ علی ظفر کا یہ بیان شوبز انڈسٹری کے اندر موجود مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور لوگوں کو اس انڈسٹری کے بارے میں ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں اور وہ انہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیں گی.
