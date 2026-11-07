پی ایم اے کا وائرس پروگراموں کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ
پی ایم اے کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے پولیو، ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کے ایوانتاج پروگراموں میں کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے آزاد مالیاتی جائزے کا مطالبہ کیا ہے۔
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے) نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ذریعے چلائے جانے والے بیماریوں کے روک تھام کے پروگراموں میں شدید بدعنوانی اور وسائل کے غلط استعمال کا الزام لگاتے ہوئے فوری اور مکمل آزاد مالیاتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے 24 نیوز کے حوالے سے یہ معلومات شائع کراتے ہوئے کہا کہ اربوں روپے بیماریوں کی روک تھام کے نام پر خرچ کیے جا رہے ہیں لیکن نتائج متاثر کن نہیں ہیں۔
درخواست کی گئی فورنسک آڈٹ کی نوعیت
پی ایم اے نے پولیو، ٹی بی، ایچ آئی وی اور ہیپاٹائٹس جیسی مہلک بیماریوں کے خلاف چلائے جانے والے مخصوص ایوانتاج پروگراموں کے لیے ایک آزاد اور شفاف مالیاتی آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے کہا کہ حکومتی سطح پر چلائے جانے والے ان پروگراموں کے مالیاتی لین دین کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وسائل کہاں ضائع ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام میں شفافیت کی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے عوامی رقم کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا۔Also readNEPRA Hikes Power Rate to Rs25.30/Unit Amid Dissent
صحت کے شعبے میں موجودہ صورتحال کا تجزیہ
ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان عالمی معیار کی صحت کے شعبے میں پیچھے چلا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں ابھی بھی پولیو وائرس موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹی بی کے کیسز کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کے پانچ بڑے ممالک کی فہرست میں پانچویں نمبر پر واقع ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ موجودہ علاج کے طریقوں اور روک تھام کی حکمت عملی میں بڑی ناکامی ہے۔
ماہرین کا موقف اور ذمہ داریوں کا تعین
پی ایم اے کے سربراہ نے خبردار کیا کہ ان قابل علاج انفیکشن جیسے بیماریوں سے جن کا تعلق صاف ستھرے ماحول اور بہتر طبی کئیر سے ہے، ایک شدید بحانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر محفوظ طبی علاج کے طریقوں اور روک تھام کے اقدامات میں ناکامی کی وجہ سے عوام کی جانوں کو خطرہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے جن پر مالی بدعنوانی کا الزام ہے اور جنہیں انتظامی قصوروار پایا جاتا ہے۔
عوام اور نظامِ صحت پر اثرات
سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اگر فوری ایکشن نہ لیا گیا تو ملک میں انفیکشن کی شرح میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کیسز بنائے جائیں جو انتظامی کمزوریوں کا سبب بنے ہیں۔ پی ایم اے کا ماننا ہے کہ صرف مالیاتی آڈٹ ہی نہیں بلکہ انتظامی ڈھانچے میں بھی سخت سیدھ کی ضرورت ہے تاکہ اگلے مرحلے میں وسائل کا بہتر استعمال یقینی بنایا جا سکے۔
آئندہ اقدامات اور متوقع نتائج
ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے ہفتہ کی تاریخ کو اپنی اس بات کا اعادہ کیا کہ فوری تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکاری سطح پر کوئی تدارکی اقدام نہیں کیا گیا تو بین الاقوامی ادارے بھی اس معاملے پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان کو عالمی سطح پر صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے چاہئیں تاکہ وہ ٹی بی اور پولیو جیسی بیماریوں کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کر سکے۔
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