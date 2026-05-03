پی ایس ایل 11: بابر اعظم بہترین بیٹر، سفیان مقیم پلیئر آف دی ٹورنامنٹ

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کے اختتام پر بہترین کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا، بابر اعظم کو بہترین بیٹر اور سفیان مقیم کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز ملا۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے سیزن 11 کے اختتام پر بہترین کھلاڑیوں کو مختلف انفرادی انعامات سے نوازا گیا ہے، جو اس ٹورنامنٹ میں ان کی شاندار کارکردگی کا اعتراف ہے۔ یہ انعامات نہ صرف کھلاڑیوں کی مہارت اور محنت کو سراہتے ہیں بلکہ پی ایس ایل کی سطح کو بھی بلند کرتے ہیں۔ پشاور زلمی نے اس سیزن میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور ٹائٹل اپنے نام کیا، جس کے کپتان بابر اعظم کو ٹورنامنٹ کے بہترین بیٹر کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے 588 رنز بنائے اور گولڈن بیٹ اور حنیف محمد کیپ سے نوازا گیا۔ بابر اعظم کی بیٹنگ نے پشاور زلمی کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اور وہ اس سیزن کے سب سے نمایاں بیٹرز میں سے ایک رہے۔ ان کی مسلسل اچھی پرفارمنس نے ٹیم کو کئی اہم مواقع پر فتح دلائی۔ پشاور زلمی کے فرحان یوسف کو بہترین فیلڈر قرار دیا گیا، جس نے میدان میں اپنی چابک دستی اور بہترین کیچز سے سب کو متاثر کیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان کو بہترین آل راؤنڈر کا اعزاز ملا، جنہوں نے بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ شاداب خان کی قیادت اور انفرادی صلاحیتوں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں مدد کی۔ پشاور زلمی کے سفیان مقیم کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی (پلیئر آف دی ٹورنامنٹ) منتخب کیا گیا، جنہوں نے 22 وکٹیں لے کر بہترین بولر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ سفیان مقیم کی بولنگ نے مخالف ٹیموں کے بیٹرز کو پریشان رکھا اور انہوں نے کئی اہم میچوں میں ٹیم کو فتح دلائی۔ انہیں فضل محمود کیپ سے نوازا گیا۔ کوشال مینڈس کو بہترین وکٹ کیپر قرار دیا گیا، جنہوں نے اپنی مہارت سے کئی قیمتی اسٹمپس حاصل کیے اور ٹیم کی مدد کی۔ حیدرآباد کنگز کے حنین شاہ کو ایمرجنگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز دیا گیا، جو نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ یہ انعامات نوجوان کھلاڑیوں کو مزید بہتر کھیل نے کے لیے حوصلہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آصف یعقوب کو پی ایس ایل 11 کا بہترین امپائر قرار دیا گیا، جنہوں نے میچوں میں غیر جانبدارانہ فیصلے کیے اور کھیل کی روح کو برقرار رکھا۔ حیدرآباد کنگز کو اسپرٹ آف دی کرکٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جو کھیل کے اخلاقی اقدار اور ٹیم کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ پی ایس ایل 11 کے میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہوئے، جہاں شائقین کی بڑی تعداد نے میچز دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم کو بھر دیا تھا۔ میچز کے دوران اسٹیڈیم میں ہاؤس فل کی صورتحال تھی اور مزید انٹری بند کر دی گئی۔ شائقین نے ٹیموں کے لیے بھرپور انداز میں حمایت کا اظہار کیا اور میچز کو یادگار بنا دیا۔ پی ایس ایل نے پاکستان میں کرکٹ کے جوش کو دوبارہ بحال کر دیا ہے اور یہ ٹورنامنٹ اب بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی شناخت بنا چکا ہے۔ اس سیزن میں کھلاڑیوں کی کارکردگی نے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل روشن ہے۔ پی ایس ایل کے انعامات کی تقریب میں کھلاڑیوں، آفیشلز اور شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں موسیقی اور رقص کے پروگرامز بھی منعقد کیے گئے، جس سے ماحول مزید خوشگوار ہو گیا۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ویمن ون ڈے سیریز کا پہلا میچ پیر کو کھیل ا جائے گا، جو خواتین کرکٹ کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق معلومات پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں.
