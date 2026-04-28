پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی

پشاور زلمی نے بابر اعظم کی شاندار سنچری کی بدولت اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رنز سے شکست دے کر پی ایس ایل 11 کے فائنل میں جگہ حاصل کر لی۔
کراچی: پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے سیزن 11 کے پہلے پلے آف میچ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ نیشنل بینک کرکٹ سٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پشاور زلمی کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے ۔ زلمی کی جانب سے کپتان بابر اعظم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 59 گیندوں پر 103 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 4 چھکے اور 12 چوکے شامل تھے۔ بابر اعظم کی اس اننگز نے زلمی کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی اور ٹیم کو بڑے اسکور کی جانب گامزن کیا۔ مائیکل براسیول 2 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے جبکہ عبدالسلام اور فرحان یوسف کوئی رنز نہ بنا سکے۔ افتخار احمد 3 رنز پر ناقابل شکست رہے اور خرم منظور نے 4 رنز بنائے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے کپتان شاداب خان نے 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ سلمان مرزا اور فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کی۔ جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 151 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور وہ ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے سمیع منیر نے سب سے زیادہ 44 رنز بنائے ۔ زلمی کے بولرز نے میچ میں مکمل غلبہ حاصل کیا، جس میں آرون ہارڈی نے 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ سفیان مقیم اور محمد باسط نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ آرون ہارڈی کی پراعتماد بولنگ نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے بلے بازوں کو مشکل میں ڈال دیا اور ان کی بیٹنگ لائن کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ سفیان مقیم اور محمد باسط نے بھی عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا اور اہم وکٹیں حاصل کیں۔ اس جیت کے ساتھ ہی پشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 کے فائنل میں پانچویں بار جگہ بنا لی ہے، اور وہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ مرتبہ فائنل میں پہنچنے والی ٹیم بن گئی ہے۔ زلمی کی یہ کامیابی ان کے مضبوط ٹیم ورک اور بہترین حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ بابر اعظم کی قیادت اور کھلاڑیوں کے عزم نے ٹیم کو کامیابی کی جانب گامزن کیا۔ تاہم، شکست کے باوجود اسلام آباد یونائیٹڈ ابھی تک مقابلے سے باہر نہیں ہوئی ہے اور انہیں فائنل میں جگہ بنانے کا ایک اور موقع ملے گا، جو کہ اگلے مرحلے کے مقابلے کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں نے میچ کے بعد مایوسی کا اظہار کیا لیکن انہوں نے اگلے مرحلے کے لیے پرعزم رہنے کا اعلان کیا۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان یہ میچ پی ایس ایل کے مداحوں کے لیے ایک پرجوش مقابلہ ثابت ہوا۔ زلمی کی جانب سے بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ اور بولرز کی عمدہ کارکردگی نے میچ کا रुख موڑ دیا۔ نیشنل بینک کرکٹ سٹیڈیم کراچی میں موجود ہزاروں مداحوں نے میچ کے دوران بھرپور سپورٹ کا مظاہرہ کیا اور کھلاڑیوں کو हौصلہ افزائی کی۔ پشاور زلمی کی یہ جیت ان کے مداحوں کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہے اور انہوں نے فائنل میں جگہ بنا کر اپنی ٹیم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب تمام نظریں فائنل میچ پر ہیں، جہاں پشاور زلمی چیمپئن بننے کی کوشش کرے گی.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کی شرکت کی منظوریوزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ وزیرداخلہ اور چیئرمین پی سی بی نے وزیراعظم کو سیکیورٹی بریفنگ دی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ تماشائیوں سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔
پی ایس ایل 11 پلے آف میچز میں تماشائیوں کی موجودگی کی منظوریوزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل سیزن 11 کے تمام پلے آف میچز میں تماشائیوں کی شرکت کی منظوری دے دی، محسن نقوی کا اعلان۔
پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں شائقین کی آمد کی منظوریوزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے باقی تمام پلے آف میچز میں شائقین کی آمد کی منظوری دے دی ہے۔ محسن نقوی کے مطابق، شائقین کو کوالیفائر، الیمینیٹرز اور فائنل میچز میں شرکت کی اجازت ہوگی، بشرطیکہ وہ عوامی نقل و حمل استعمال کریں یا ایندھن کے استعمال کو محدود رکھیں۔ لاہور قلندرز پلے آف سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ حیدرآباد کنگز نے کوالیفکیشن حاصل کر لی ہے۔
پی ایس ایل 11 کے کوالیفائر ٹکٹوں کی فروخت میں مشکلات، ویب سائٹ کا سرور ڈاؤنپی ایس ایل 11 کے کوالیفائرز کے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کے دوران زیادہ ٹریفک کے باعث ویب سائٹ کا سرور جواب دے گیا۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میچ کے لیے ٹکٹ کی قیمت پانچ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔ فزیکل ٹکٹس بھی دستیاب ہیں۔
HBL PSL 11 کے کھیلوں کے کنٹرول ٹیمز کے اعلان کا اعلانپاکستان کرکٹ بورڈ نے HBL PSL 11 کے 28 اپریل کے کوالیفائئر، 29 اپریل کے ایلیمینیٹر 1 اور 1 مئی کے ایلیمینیٹر 2 کے کھیلوں کے کنٹرول ٹیمز کا اعلان کیا ہے۔ ICC ایلیٹ پینل آف میچ ریفریز کے ممبر سر رچرڈ رچرڈسن 28 اپریل کے کوالیفائئر میں پیشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان نیشنل بینک اسٹیڈیم، کراچی میں کھیل کے کنٹرول ٹیم کی قیادت کریں گے۔ کریسٹوفر گافینی اور الیکزینڈر وارف، ICC ایلیٹ پینل آف امپائرز کے ممبر، کوالیفائئر کے فیلڈ امپائر ہوں گے۔ فیصل خان آفریدی تیسری امپائر کی خدمات انجام دیں گے، جبکہ PCB کے نیشنل ایلیٹ پینل امپائر زلفقر جان چوتھی امپائر کے طور پر کام کریں گے۔ روشن مہانما، سری لنکا، ایلیمینیٹر 1 اور 2 میں کھیل کے کنٹرول ٹیم کی قیادت کریں گے۔ وہ PSL کی تمام 11 سیزن میں ریفری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
PSL 11 playoffs begin today as Peshawar Zalmi face Islamabad UnitedKARACHI: The playoff stage of the Pakistan Super League (PSL) Season 11 kicks off today, with an exciting clash between Peshawar Zalmi and
