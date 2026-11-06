پی ایم ڈی سی حکام کو توہین عدالت کیس میں شوکاز نوٹس جاری
اسلام آباد ہائیکورٹ نے پی ایم ڈی سی حکام کو ملازمین کی بحالی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے 25 نومبر تک جواب طلب کرلیا ہے۔
اسلام آباد ہائیکورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ( پی ایم ڈی سی) کے حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے انہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق پی ایم ڈی سی حکام سے 25 نومبر تک اپنا جواب طلب کیا گیا ہے جس میں عدالتی فیصلوں کی نافرمانی کے حوالے سے وضاحت درکار ہے۔
عدالتی حکم کے باوجود نافرمانی کا الزام
اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے یہ شوکاز نوٹس جاری کیا ہے کیونکہ پی ایم ڈی سی نے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے صراحتاً انکار کیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا ہے کہ کیوں نہ پی ایم ڈی سی کے ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اس اقدام سے قبل مارچ 2026 میں عدالت نے پی ایم ڈی سی ملازمین کی برطرفی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا اور ملازمین کی بحالی کا حکم دیا تھا۔ تاہم، پی ایم ڈی سی انتظامیہ نے ملازمین کو دوبارہ خدمات پر بحال نہیں کیا جس پر متاثرہ ملازمین نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔Also readایشین انڈر 16 والی بال: مسلسل تین فتوحات کے ساتھ پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی یقینی
ملازمین کی بحالی کے قانونی حوالے
پی ایم ڈی سی ملازمین کی بحالی کا معاملہ عدالت کے سامنے مسلسل زیر بحث ہے۔ عدالت نے واضح کیا تھا کہ ملازمین کی برطرفی کا فیصلہ قانونی طور پر غلط تھا اور اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ تاہم، پی ایم ڈی سی حکام نے عدالتی حکم نامے پر عملدرآمد کرنے میں تاخیر کی۔ اس تاخیر اور نافرمانی کے پس منظر میں ملازمین نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے پی ایم ڈی سی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے اس درخواست کی سماعت کے دوران پی ایم ڈی سی حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں موقع دیا ہے کہ وہ اپنا موقف رکھیں۔
پی ایم ڈی سی حکام کا دفاعی موقف
شوکاز نوٹس کے جواب میں پی ایم ڈی سی حکام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجوہات بیان کریں۔ ممکن ہے کہ پی ایم ڈی سی کی انتظامیہ اپنی جانب سے کوئی تکنیکی یا انتظامی رکاوٹ کا حوالہ دے، لیکن عدالت کی نظر میں یہ وجوہات توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ عدالت نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پی ایم ڈی سی کے فیصلے عوامی مفاد اور ملازمین کے حقوق کے منافی ہیں۔ اگر پی ایم ڈی سی حکام 25 نومبر تک مطمئن کن جواب پیش نہ کر سکے تو عدالت سخت کارروائی کر سکتی ہے۔
متاثرہ ملازمین اور عوامی ردعمل
پی ایم ڈی سی ملازمین اس عدالتی فیصلے کو ان کے حق میں اہم کامیابی مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سالوں سے وہ اپنی بحالی کے لیے محاذ آرائی کر رہے ہیں اور عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ سنا ہے۔ تاہم، پی ایم ڈی سی کے جانب سے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے سے ملازمین کی ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ مالی استحکام بھی متاثر ہوا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر عدالتی حکم پر فوراً عملدرآمد نہیں ہوتا تو وہ مزید قانونی اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ عوامی حلقوں کا بھی کہنا ہے کہ پی ایم ڈی سی کو چاہیے کہ وہ عدالتی فیصلے کی قدر کرے۔
آئندہ کارروائی اور قانونی مراحل
اس مقدمے کی اگلی سماعت 25 نومبر کو ہو گی جب پی ایم ڈی سی حکام کو عدالت میں حاضر ہو کر اپنا جواب دینا ہو گا۔ عدالت ان جوابات کی روشنی میں فیصلہ سنائے گی کہ کیا پی ایم ڈی سی کے حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں۔ اگر عدالت کو پی ایم ڈی سی کا جواب مطمئن کن نہ لگا تو وہ جرمانہ، قید یا دیگر سخت اقدامات کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ معاملہ عدلیہ اور سرکاری اداروں کے درمیان رشتوں اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔
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