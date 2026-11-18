پی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
پی ایس ایکس ای کے منیجنگ ڈائریکٹر فرخ صابزواری نے بتایا کہ بینکنگ اداروں پر سایبر حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے جبکہ چین کے ساتھ ای ٹی ایف اور آپشنز مارکیٹ کے نئے منصوبے سامنے آئے ہیں۔
پی ایس ایکس ای نے ہفتے کے دوران ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اور دو اہم مالیاتی اداروں پر حالیہ مہینوں میں سائبر حملوں کی کوششیں کی گئیں۔ فرخ صابزواری نے تصدیق کی کہ سیکیورٹی نظاموں نے ان حملوں کو پسپا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔
سائبر حملوں کی نوعیت اور بچاؤ
فرخ صابزواری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایکس ای کے ساتھ ساتھ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی اور نیشنل کلئیرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ بھی ہیکرز کے نشانے پر تھے۔ اسٹاک ایکسچینج کے انتظامیہ نے بتایا کہ فائر وال سسٹمز کی مدد سے ان سائبر حملوں کو روکا گیا اور ڈیٹا محفوظ رہا۔Also readASEAN Secretary-General Kao Kim visits Pakistan for high-level diplomatic talks
چین کے ساتھ دو اہم منصوبے
پی ایس ایکس ای چین کے ساتھ دو بڑے منصوبوں پر کام کر رہی ہے جن میں ایک ٹریڈ ایڈ ای ٹی ایف کی تشکیل اور چین کی ٹیکنالوجی کا استعمال شامل ہے۔ یہ منصوبہ چینی سرمایہ کاروں کو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ تک رسائی دے گا جبکہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو چین میں سرمایہ کاری کا موقع ملے گا۔
آئی ٹی جدید سازی اور آر ٹی ٹی
فرخ صابزواری نے بتایا کہ ایکسچینج اپنی آپریشنز میں مصنوعی ذہانت (AI) کو یکجا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اقدام ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور جدید ٹریڈنگ سسٹمز کو اپنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مارکیٹ کی کارکردگی میں مزید بہتری لائی جا سکے۔
سیٹلمنٹ سسٹم میں تبدیلی کے امکانات
ایکسچینج کے انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ یہ فی الحال ٹی پلس زیرو سیٹلمنٹ سسٹم کی طرف جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس نظام میں ٹریڈز کی سیٹلمنٹ اسی دن مکمل ہوتی ہے لیکن موجودہ پالیسی میں اس میں تبدیلی کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
سرمایہ کاروں کی تعداد میں اضافہ
فرخ صابزواری نے بتایا کہ پی ایس ایکس ای نے اپنی انویسٹر بیس کو بڑھا کر 2.5 ملین تک لانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس ہدف کے تحت ایکسچینج نئے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور مارکیٹ میں شرکت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات پر عمل پیرا ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy