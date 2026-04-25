پی ایس ایل: لاہور میں اہم میچز، کراچی اور قلندرز کی بقا کا مسئلہ

پاکستان سپر لیگ میں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہفتے کو دو اہم میچز کھیلے جائیں گے جن کے نتائج فائنل فور میں جگہ بنانے کی دوڑ میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم تقریباً ہی پلی آف کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے۔
پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے موجودہ سیزن میں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہفتے کو دو اہم میچز کھیلے جائیں گے جن کے نتائج فائنل فور میں جگہ بنانے کی دوڑ میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میچز میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں اپنی بقا کے لیے لڑتی نظر آئیں گی۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم تقریباً ہی پلی آف کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے، تاہم یہ میچ ان کے لیے کچھ حوصلہ افزائی کا باعث بن سکتا ہے۔ گلیڈی ایٹرز نے اب تک کھیلے گئے نو میچز میں سے صرف تین میں کامیابی حاصل کی ہے اور وہ پوائنٹس ٹیبل پر ساتویں نمبر پر موجود ہیں۔ ان کی صورتحال انتہائی ناگفتار ہے اور ان کے لیے اب ہر میچ جیتنا بھی ناممکن کے قریب ہے۔ کراچی کنگز کی صورتحال بھی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ انہیں ٹاپ فور میں جگہ بنانے کے لیے ہر صورت جیتنا ہوگی۔ کنگز نے بھی نو میچز کھیلے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں صرف 8 پوائنٹس ہیں۔ وہ پوائنٹس ٹیبل پر چھٹے نمبر پر ہیں۔ ڈیوڈ وارنر، جیسن روئے، حسن علی، معین علی اور خوشدل شاہ جیسے کھلاڑیوں سے ان کی ٹیم کو بہت امیدیں وابستیاں ہیں، لیکن ان پر بہت زیادہ دباؤ ہوگا۔ ایک اور شکست کا مطلب ہوگا کہ وہ بھی پی ایس ایل سے باہر ہو جائیں گے۔ دوسری جانب، لاہور قلندرز کا مقابلہ ناقابل شکست پشاور زلمی سے ہوگا۔ بابر اعظم کی قیادت والی زلمی ٹیم 17 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہے اور انہوں نے پہلے ہی فائنل فور میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ قلندرز کے پاس 8 پوائنٹس ہیں اور وہ پوائنٹس ٹیبل پر پانچویں نمبر پر ہیں۔ ان کے لیے یہ میچ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں شکست انہیں فائنل فور کی دوڑ سے تقریباً باہر کر دے گی۔ فخر زمان، عبداللہ شفیق، سکندر رضا، شاہین آفریدی اور حارث رئوف سے قلندرز کی ٹیم کو اچھی کارکردگی کی توقع ہوگی۔ تاہم، جمعرات کی شام کراچی کنگز کے ہاتھوں شکست نے ان کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اگر انہوں نے اس میچ میں کامیابی حاصل کر لی ہوتی تو فائنل فور میں جانے کے امکانات زیادہ روشن ہو سکتے تھے۔ اب انہیں واپسی کے لیے غیر معمولی کارکردگی دکھانی ہوگی۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم، مائیکل بریسویل، کوشال مینڈس، سفیان مقیم اور علی رضا جیسے کھلاڑی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پی ایس ایل کے میچز میں تماشائیوں کی عدم موجودگی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ سابق کرکٹ ر اسد عمر نے کہا ہے کہ پی ایس ایل کے میدان خالی دیکھنا مایوس کن ہے اور تماشائیوں کو میچز دیکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ مجموعی طور پر، پی ایس ایل کے اس سیزن میں لاہور کے میچز انتہائی اہم ہیں اور ان کے نتائج ٹیموں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز دونوں ہی ٹیمیں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرکے فتح حاصل کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ وہ فائنل فور میں جگہ بنا سکیں.
