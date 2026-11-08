پی ایل ایم این کے چچاؤٹا اور گوجرانوالا میں بڑی کامیابی
پی ایل ایم این کو چچاؤٹا پی پی 203 اور گوجرانوالا این اے 77 میں کامیابی ملی، اسد حنیف جٹ اور راشد بشیر ویرک نے انتخابی جیت درج کی۔
پاکستان مسلم لیگ ن نے صوبہ پنجاب کے اضلاع چچاؤٹا اور گوجرانوالا میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق، اسد حنیف جٹ نے چچاؤٹا میں اور راشد بشیر ویرک نے گوجرانوالا میں نشستیں جیت کر پارٹی کے لیے ایک اہم کامیابی ثبت کی۔
چچاؤٹا میں اسد حنیف جٹ کی بھاری اکثریت
پی ٹی وی این کے امیدوار اسد حنیف جٹ نے صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 203 چچاؤٹا پر تقریباً اٹھارہ ہزار کی بڑی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کل چالیس ہزار دو سو پچاس اور پانچ (41,245) ووٹ حاصل کیے، جو کہ الیکشن کے دوران جمع ہونے والے کل ووٹوں میں نمایاں اکثریت ہے۔Also readStallions register convincing 133-run win over Lions
ان کے قریب ترین حریف محمد اعجاز گجر دوسرے نمبر پر رہے، جنہوں نے تیس ہزار دو سو چھتر اور ستائیس (23,167) ووٹ حاصل کیے۔ دونوں امیدواروں کے درمیان ووٹوں کا فرق اٹھارہ ہزار ساتتر اور آٹھ (18,078) ووٹ رہا، جو کہ انتخابی جنگ میں پارٹی کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔
انتظامی ترتیبات اور ووٹنگ کا تسلسل
چچاؤٹا ضمنی انتخاب کے لیے کل اٹھارہ پانچ (185) پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے، تاکہ انتخابی عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ اس حلقے میں کل دو لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو بیس (258,122) رجسٹرڈ ناظرین موجود تھے، جنہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔
انتخابی کمیشن آف پاکستان (ECP) کے مطابق، الیکشن کے دن ووٹنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بلا تعطل جاری رہا۔ نتائج میں کوئی خلل یا روکاوٹ نہیں آئی اور تمام اٹھارہ پانچ پولنگ اسٹیشنز سے نتائج موصول ہوئے، جو کہ انتخابی عمل کی شفافیت کی عکاسی کرتے ہیں۔
گوجرانوالا میں راشد بشیر ویرک کی جیت
اسی روز گوجرانوالا میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار راشد بشیر ویرک نے قومی اسمبلی کی نشست این اے 77 پر کامیابی حاصل کی۔ غیر حتمی اور ابتدائی نتائج کے مطابق، راشد بشیر ویرک کی جیت کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ پارٹی کے لیے دوسری اہم کامیابی ہے۔
تہوار اور پارٹی قیادت کا استقبال
راشد بشیر ویرک کی جیت کے اعلان کے فوراً بعد پاکستان مسلم لیگ ن کے کارکنان اور رہنماؤں کا ایک بڑا وفد پارٹی کے مرکزی دفتر پہنچا۔ اہم شخصیات میں رکن قومی اسمبلی سائرہ افراز ترہر، بلال فاروق ترہر اور سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر دستگیر شامل تھے، جنہوں نے راشد بشیر ویرک کو مبارک باد دی۔
پارٹی کارکنان نے جشن مناتے ہوئے آتش بازی کی، میٹھیاں تقسیم کیں اور ڈھول کی تھاپ پر روایتی رقص پیش کیا۔ یہ جوش و خروش پارٹی کے کارکنوں کی کامیابی پر مسرت کا اظہار تھا اور انتخابی مہم کے دوران دی گئی محنت کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔
خالی ہونے والی نشستوں کی بحالی اور مستقبل
چچاؤٹا کی نشست پی پی 203 خالی ہو گئی تھی، کیونکہ پی ٹی وی این کے رکن صوبائی اسمبلی سردار محمد حنیف جٹ کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کی جگہ پر نئے نمائندے کا انتخاب کرنا ضروری تھا، جسے اس ضمنی انتخاب کے ذریعے پورا کیا گیا ہے۔
یہ تمام نتائج غیر حتمی ہیں اور ان کی حتمی تصدیق انتخابی کمیشن آف پاکستان (ECP) ہی کرے گی۔ جب تک کمیشن آف پاکستان حتمی اعلان نہیں کرتا، نتائج کو ابتدائی قرار دیا جاتا ہے، لیکن موجودہ اعداد و شمار پارٹی کی کامیابی کی واضح علامت ہیں۔
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