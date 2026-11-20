پی ایم ڈی سی نے این آر ای سٹیپ ون ری ٹوٹلنگ کی درخواستوں کا شیڈول جاری کر دیا
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے نیشنل رجسٹریشن امتحان سٹیپ ون کے نمبروں کی دوبارہ جانچ کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ امیدواروں کو 26 نومبر تک ہارڈ کاپی میں درخواستیں جمع کرانا ہوں گی۔
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ( پی ایم ڈی سی) نے نیشنل رجسٹریشن امتحان (این آر ای) سٹیپ ون کے نتائج کی ری ٹوٹلنگ کے لیے امیدواروں کی درخواستیں منظور کر لی ہیں اور درخواستیں جمع کرانے کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ یہ اطلاع 24NewsHD ٹی وی چینل نے دی۔ کونسل نے 8 نومبر کو منعقد ہونے والے میڈیکل اور ڈینٹل این آر ای سٹیپ ون امتحان میں نمبروں کی دوبارہ جانچ کے خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔
پی ایم ڈی سی کے مطابق اس امتحان کے نتائج پہلے ہی کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور اب امیدوار اپنے نمبروں کی ری ٹوٹلنگ کے لیے باقاعدہ درخواست دے سکتے ہیں۔ ری ٹوٹلنگ کا عمل صرف انہی امیدواروں کے لیے ہے جو اپنے نمبروں پر اعتراض رکھتے ہیں اور دوبارہ جانچ چاہتے ہیں۔Also readBadshah’s bar targeted by Lawrence Bishnoi gang in Chandigarh blast incident
ری ٹوٹلنگ درخواست جمع کرانے کا طریقہ کار
پی ایم ڈی سی نے واضح کیا ہے کہ ری ٹوٹلنگ کی درخواست کے ساتھ امیدوار کو اپنے ایڈمٹ کارڈ کی کاپی یا رول نمبر سلپ کی کاپی لازمی منسلک کرنی ہوگی۔ یہ دستاویزات امیدوار کی شناخت اور امتحان میں اس کی نشست کی تصدیق کے لیے ضروری ہیں۔
اس کے علاوہ امیدواروں کو 1,200 روپے کا بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر بھی درخواست کے ساتھ لگانا ہوگا۔ یہ رقم نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز (نومز)، راولپنڈی کے نام پر جاری ہونی چاہیے۔ فیس اور دستاویزات دونوں مکمل ہونا لازمی ہے، کیونکہ ادھوری درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی۔
تمام درخواستیں اور متعلقہ دستاویزات ہارڈ کاپی کی صورت میں اسلام آباد میں پی ایم ڈی سی کے امتحان سیکشن میں جمع کرانا ہوں گی۔ الیکٹرانک یا آن لائن جمع کرانے کا ذکر ذرائع کی خبر میں شامل نہیں، اس لیے امیدواروں کو ہدایات کے مطابق براہ راست ہارڈ کاپی جمع کرانی ہوگی۔
امیدواروں اور اداروں کی ذمہ داریاں
پی ایم ڈی سی نے ری ٹوٹلنگ کی آخری تاریخ 26 نومبر مقرر کی ہے۔ کونسل کے مطابق اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والی کوئی بھی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، چاہے امیدوار نے وقت پر ارسال کرنے کی کوشش کی ہو۔
امیدواروں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ درخواست مکمل ہو، اس میں ایڈمٹ کارڈ یا رول نمبر سلپ کی کاپی شامل ہو اور نومز کے نام پر 1,200 روپے کا بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر لگایا گیا ہو۔ پی ایم ڈی سی نے دوٹوک انداز میں کہا ہے کہ ناقص یا نامکمل درخواستوں کو مسترد کیا جائے گا۔
ری ٹوٹلنگ کا عمل اور آئندہ مراحل
ری ٹوٹلنگ کی درخواستوں کی وصولی کے بعد پی ایم ڈی سی امیدواروں کے نمبروں کی دوبارہ جانچ کرے گا۔ خبر میں ری ٹوٹلنگ کے نتائج کے اعلان کی تاریخ یا طریقہ کار کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔
امیدواروں کو ہدایت ہے کہ وہ 26 نومبر کی آخری تاریخ سے پہلے تمام دستاویزات تیار رکھیں اور اسلام آباد میں پی ایم ڈی سی کے امتحان سیکشن میں درخواست جمع کرانے کا انتظام کریں۔ آخری لمحات کی تاخیر سے بچنے کے لیے درخواست جلد جمع کرانا محفوظ راستہ ہے۔
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