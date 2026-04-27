پی آئی اے ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن اور طبی اخراجات کے لیے 4.4 ارب روپے کی منظوری، نئی درآمد پالیسی بھی منظور

وفاقی حکومت نے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز ( پی آئی اے ) کے ریٹائرڈ ملازمین کی طبعی اور پنشن کی ادائیگیوں کے لیے 4.4 ارب روپے کی منظوری دی ہے، جبکہ پرانی گاڑیوں کی مرمت کے بعد برآمد کے لیے درآمد کی ایک نئی پالیسی بھی منظور کر لی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی ( ای سی سی ) کے اجلاس میں یہ اہم فیصلے کیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے مجموعی طور پر 6 ارب روپے کی درخواست زیر غور آئی تھی، جس میں سے 4.
4 ارب روپے ریٹائرڈ ملازمین کی طبعی اور پنشن کے واجبات کی ادائیگی کے لیے منظور کیے گئے۔ اس فیصلے سے پی آئی اے کے ریٹائرڈ ملازمین کو مالی ریلیف ملے گا اور ان کی طبعی سہولیات اور پنشن کے مسائل کا حل ممکن ہو سکے گا۔ ای سی سی نے پریسیژن انجینئرنگ کمپلیکس کے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 45 کروڑ 50 لاکھ روپے کی منظوری بھی دی، تاہم پی آئی اے سی ایل کی جانب سے 1.1 ارب روپے کی اضافی رقم کی منظوری مؤخر کر دی گئی۔ اس مؤخر ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس رقم کی ضرورت اور استعمال کے حوالے سے مزید جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں ملک میں مہنگائی کے رجحان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ حکومتی موقف کے مطابق قیمتوں میں استحکام آ رہا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک نے اس کے برعکس مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے شرح سود میں ایک فیصد اضافہ کر کے اسے 11.5 فیصد کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا یہ فیصلہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ای سی سی نے بلوچستان میں افسران کے لیے مراعاتی پیکج کے لیے 31 کروڑ 10 لاکھ روپے، نیشنل احتساب بیورو (نیب) کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے 37 کروڑ 20 لاکھ روپے اور قومی ہاکی ٹیم کی تیاریوں کے لیے 3 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی۔ بلوچستان میں افسران کے لیے مراعاتی پیکج سے صوبے میں انتظامی امور کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی، جبکہ نیب کی ڈیجیٹلائزیشن سے کرپشن کے خاتمے کے لیے تحقیقات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے گا۔ قومی ہاکی ٹیم کو مالی مدد فراہم کرنے کا مقصد ٹیم کو بین الاقوامی سطح پر بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ مزید برآں، جبری مشقت سے تیار کردہ اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو روکا جا سکے۔ ساتھ ہی، استعمال شدہ گاڑیوں اور ان کے پرزہ جات کو عارضی طور پر درآمد کر کے مرمت کے بعد برآمد کرنے کی ایک پائلٹ پالیسی کی بھی منظوری دی گئی۔ اس پالیسی کے تحت ایسی گاڑیاں ملک کے اندر فروخت نہیں کی جا سکیں گی۔ اس پالیسی کا مقصد ملک میں گاڑیوں کی مرمت کے شعبے کو فروغ دینا اور برآمدات کو بڑھانا ہے۔ اس سے مقامی صنعتوں کو بھی فائدہ ہو گا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اجلاس میں گوادر کے ڈونکی سلاٹر ہاؤس سے گدھے کے گوشت اور کھالوں کی برآمد سے متعلق تجاویز کی بھی منظوری دی گئی۔ اس سے گوادر کے علاقے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور مقامی لوگوں کو آمدنی کا ایک نیا ذریعہ ملے گا۔ کاٹن ایکسچینج کی عمارت گزشتہ 4 ماہ سے سربمہر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان عالمی کاٹن مارکیٹس میں نمائندگی سے محروم ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کو درست کرنے کے لیے جلد ہی اقدامات کیے جائیں گے۔ کاٹن ایکسچینج کی بحالی سے پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت کو فائدہ ہو گا اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ یہ فیصلے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور مختلف شعبوں میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے کیے گئے ہیں۔ حکومت نے ریٹائرڈ ملازمین کی فلاح و بہبود، مہنگائی کو کنٹرول کرنے، کرپشن کے خاتمے اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ان فیصلوں سے عوام کو براہ راست فائدہ ہو گا اور ملک کی معیشت کو استحکام ملے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت اور ان فیصلوں کی منظوری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک کی معاشی ترقی کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور جلد ہی مزید مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترجیحات میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا، برآمدات کو بڑھانا اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا شامل ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور ملک کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ حکومت کی جانب سے کیے گئے ان اقدامات سے معاشی ماہرین نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اور ان فیصلوں کو ملک کی معیشت کے لیے مثبت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان فیصلوں سے ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول بہتر ہو گا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ اقدامات پاکستان کی معاشی ترقی کی سمت میں ایک اہم قدم ثابت ہوں گے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
