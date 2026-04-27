پی ایس ایل 11 پلے آف میچز میں تماشائیوں کی موجودگی کی منظوری

وزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل سیزن 11 کے تمام پلے آف میچز میں تماشائیوں کی شرکت کی منظوری دے دی، محسن نقوی کا اعلان۔
اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) سیزن 11 کے تمام تین پلے آف میچز میں تماشائیوں کی موجودگی کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے ایکس پر جاری کردہ بیان کے مطابق وزیراعظم نے کراچی اور لاہور میں شیڈول کیے گئے پلے آف میچز میں مداحوں کے آنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف سے ایک اہم ملاقات ہوئی جس میں پلے آف کے تمام میچز میں عوام کی شرکت کی منظوری حاصل کر لی گئی۔ محسن نقوی نے مزید بتایا کہ وزیراعظم نے تماشائیوں کو سٹیڈیموں تک سفر کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی ہے تاکہ بھیڑ کے انتظام کو آسان بنایا جا سکے۔ اس سے قبل پی ایس ایل 11 کے فائنل میچ میں تماشائیوں کی آمد کی اجازت دی گئی تھی، لیکن حالیہ فیصلے سے یہ سہولت تمام پلے آف میچز تک پھیل گئی ہے۔ پلے آف مرحلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ کوالیفائر کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیل ا جائے گا۔ پہلا الیمی نیٹر لاہور میں حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلتانز کے درمیان ہو گا، جبکہ دوسرا الیمی نیٹر یکم مئی کو لاہور میں منعقد ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) سیزن 11 کے راؤنڈ میچز کے اختتام کے بعد فائنل فور ٹیموں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پشاور زلمی 17 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست رہی، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ 13 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ ملتان سلتانز نے 12 پوائنٹس کے ساتھ تیسرا مقام حاصل کیا اور حیدرآباد کنگز مین نے 10 پوائنٹس اور بہتر نیٹ رن ریٹ کے ساتھ چوتھی اور آخری پلے آف جگہ حاصل کی۔ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز بھی پلے آف کے لیے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن حیدرآباد کنگز مین کی بہتر نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے۔ وزیراعظم کی جانب سے پلے آف میچز میں تماشائیوں کی شرکت کی منظوری ایک خوش آئند فیصلہ ہے، جو پی ایس ایل کے مداحوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ اس سے نہ صرف میچز کا ماحول مزید پرجوش ہو گا بلکہ کھلاڑیوں کو بھی عوام کی حمایت حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی ہدایت بھی ایک سمارٹ اقدام ہے، جس سے سٹیڈیموں کے باہر ٹریفک کی مشکلات سے بچا جا سکے گا۔ پی ایس ایل سیزن 11 کے پلے آف میچز پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے ایک بڑا پرکشش سلسلہ ہوں گے۔ پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ، ملتان سلتانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہونے والے میچز میں سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہر ٹیم اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور فائنل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کرکٹ کے فروغ اور کھیل وں کے جذبے کو بڑھانے کے لیے یہ اہم فیصلہ کیا ہے۔ محسن نقوی کی قیادت میں پی سی بی نے بھی پی ایس ایل کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ پلے آف میچز کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے تاکہ تماشائیوں کو محفوظ ماحول میں میچز دیکھنے کا موقع مل سکے۔ عوام سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ پی ایس ایل پاکستان میں کرکٹ کے لیے ایک نئی امید کی کرن ہے اور یہ ملک میں کھیل وں کے ثقافت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیراعظم کی اس منظوری سے پی ایس ایل کی مقبولیت مزید بڑھے گی اور یہ پاکستان کے لیے ایک مثبت پیغام ہوگا.
