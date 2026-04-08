پی ایم ڈی سی کا بڑا فیصلہ، ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی

پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) نے ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان کیا، جس سے طبی تعلیم کے شعبے میں داخلوں کو آسان بنایا جائے گا۔
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ( پی ایم ڈی سی ) نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں خالی نشستوں کو پر کرنا ہے، جس کے تحت داخلوں کے عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا۔ پی ایم ڈی سی نے تمام جامعات کو 15 اپریل 2026 تک داخلے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس ضمن میں ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق، پہلے سے موجود اہل امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی، تاہم اگر نشستیں خالی رہ جاتی ہیں تو رعایت لاگو کی
جائے گی۔ اس اقدام سے ان طلباء کو فائدہ پہنچے گا جو پہلے پاسنگ مارکس کی وجہ سے داخلے سے محروم رہ جاتے تھے۔ یہ فیصلہ طبی تعلیم کے شعبے میں داخلوں کے عمل کو بہتر بنانے اور طلباء کے لیے مواقع بڑھانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ مزید برآں، پی ایم ڈی سی نے نجی طبی اداروں کو مستحق طلبہ کی فیسوں میں کمی کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، تاکہ مالی مشکلات کا شکار طلباء بھی آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں۔\اس فیصلے کے تحت، ایم بی بی ایس (MBBS) کے لیے پاسنگ مارکس 55 فیصد سے کم کر کے 52 فیصد کر دیے گئے ہیں، جبکہ بی ڈی ایس (BDS) کے لیے اب 50 فیصد کے بجائے 47 فیصد نمبر درکار ہوں گے۔ یہ تبدیلی ان طلباء کے لیے ایک خوش آئند خبر ہے جو پہلے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ پی ایم ڈی سی کا یہ اقدام نہ صرف داخلوں کی تعداد بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ اس سے طبی تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ادارے نے داخلوں میں میرٹ اور شفافیت کو ہر صورت برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا سفارش کی گنجائش نہ رہے۔ اس کے علاوہ، پی ایم ڈی سی نے مقررہ فیس سے زائد چارج کرنے والے اداروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ بھی جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ طبی اداروں کو ایک شفاف اور منصفانہ نظام بنانے کی جانب راغب کرے گا۔ اس فیصلے کا مقصد طبی تعلیم کے نظام کو مستحکم کرنا اور طلباء کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہ تبدیلی طبی شعبے میں نئے آنے والوں کے لیے ایک مثبت پیغام ہے اور اس سے تعلیم کے معیار میں بہتری کی امید ہے۔\پی ایم ڈی سی کے اس فیصلے کا مقصد طبی تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا اور طلباء کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنا ہے۔ اس فیصلے سے طبی کالجوں میں خالی نشستوں کو پر کرنے میں مدد ملے گی اور طلباء کے لیے داخلے کا عمل آسان ہو جائے گا۔ پی ایم ڈی سی نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ داخلوں میں میرٹ اور شفافیت کو برقرار رکھا جائے اور کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا سفارش کی گنجائش نہ رہے۔ یہ فیصلہ ان طلباء کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے جو پہلے پاسنگ مارکس کی وجہ سے داخلے سے محروم رہ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ، پی ایم ڈی سی نے نجی طبی اداروں کو مستحق طلبہ کی فیسوں میں کمی کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، تاکہ مالی مشکلات کا شکار طلباء بھی آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ اقدام طبی تعلیم کو مزید قابل رسائی بنائے گا اور ملک میں صحت کے شعبے کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ فیصلہ ایک مثبت قدم ہے جو طبی تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے اور طلباء کے لیے بہتر مواقع پیدا کرنے کی سمت میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ پی ایم ڈی سی کا یہ فیصلہ طبی تعلیم کے نظام کو مستحکم کرنے اور طلباء کے مستقبل کو روشن کرنے میں مددگار ثابت ہوگا
