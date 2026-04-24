پی ایس ایل سے مستفیض الرحمان اور ناہید رانا کی واپسی، بی سی بی کا این او سی واپس لینے کا فیصلہ

بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) میں حصہ لینے والے دو اہم کھلاڑیوں، مستفیض الرحمان اور ناہید رانا کا نو او بائی سیکورٹی کلیئرنس ( این او سی ) واپس لے لیا ہے۔ یہ فیصلہ نیوزی لینڈ کے خلاف حالیہ ایک روزہ سیریز میں بنگلہ دیش کی جیت کے بعد کیا گیا ہے۔ کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق، بورڈ نے دونوں کھلاڑیوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ پی ایس ایل کے باقی میچوں میں اپنی ٹیموں کی نمائندگی کے لیے واپس نہیں جائیں گے۔ بی سی بی نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ مستفیض الرحمان کو فوری طور پر گھٹنے کی انجری کا جائزہ لینے کے لیے اسکین کرایا جائے گا اور بورڈ کی طبی ٹیم کی نگرانی میں ان کی بحالی کا پروگرام شروع کیا جائے گا۔ مستفیض الرحمان نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پی ایس ایل سے واپسی کے بعد گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ انہوں نے سیریز کے ابتدائی دو میچوں میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن چٹاگانگ میں تیسرے اور آخری میچ میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ بورڈ نے مستفیض الرحمان کو پہلے جاری کردہ این او سی واپس لے لیا ہے اور وہ پی ایس ایل 2026 کے بقیہ میچوں میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ، بی سی بی نے تسکین احمد کے ساتھ ساتھ ناہید رانا کو بھی نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی20 سیریز کے ابتدائی دو میچوں میں آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی پی ایس ایل کے بقیہ میچوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ مستفیض الرحمان پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کر رہے تھے اور بنگلہ دیش واپسی سے قبل انہوں نے 5 میچوں میں 6 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ ناہید رانا پشاور زلمی کی جانب سے کھیل رہے تھے اور انہوں نے ایک میچ میں 4 وکٹیں حاصل کرنے سمیت مجموعی طور پر 4 میچوں میں 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ناہید رانا مئی میں پاکستان کے خلاف شیڈول ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش کی ٹیم کا حصہ ہوں گے، جبکہ مستفیض الرحمان ممکنہ طور پر جون میں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلیں گے۔ یہ فیصلہ کھلاڑیوں کی صحت اور قومی ذمہ داریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ بورڈ کا مقصد ہے کہ کھلاڑی مکمل طور پر صحت یاب ہو کر قومی ٹیم کے لیے دستیاب رہیں اور اہم سیریز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ اس فیصلے سے پی ایس ایل میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی دونوں ٹیموں کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ مستفیض الرحمان اور ناہید رانا دونوں ہی اہم کھلاڑی تھے۔ تاہم، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ قومی ٹیم کی ترجیحات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ بورڈ نے کھلاڑیوں کے ساتھ مکمل تعاون کا وعدہ کیا ہے اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ بنگلہ دیش کرکٹ کے مستقبل کے لیے ایک اہم قدم ہے، جو کھلاڑیوں کی صحت اور قومی ٹیم کی کارکردگی کو یکساں اہمیت دیتا ہے۔ بورڈ کا یہ بھی ارادہ ہے کہ مستقبل میں کھلاڑیوں کے این او سی جاری کرنے کے حوالے سے مزید سخت پالیسیاں اپنائی جائیں، تاکہ قومی ٹیم کی ضروریات کو ہر صورت میں پورا کیا جا سکے۔
