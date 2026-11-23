پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے پشاور کو پی ایس ایل 2027 کی ششمین میزبان شہر کے طور پر منظور کیا اور جنوری میں تین ممالک کا ٹورنامنٹ بھی متعارف کرایا
پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے پشاور کو ہبل پی ایس ایل 2027 کی ششمین میزبان شہر کے طور پر منظور کیا۔ اس موقع پر تین ممالک کے ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کا اعلان بھی جنوری کے تیسرے ہفتے میں کرنے کا ذکر کیا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ ( پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے باضابطہ طور پر پشاور کو اگلے سال ہونے والے ہبل پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 2027 کی میزبان شہروں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اہم پیش رفت کے تحت پشاور کو لیگ کی چھٹی میزبان شہر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جس سے کھیل کے اس بڑے ایونٹ میں مزید وسعت اور تنوع لائی جائے گی۔ محسن نقوی نے اپنے دورے کے دوران پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ پشاور میں کھیلی جانے والی میچز کے ذریعے خطے کی کرکٹ کو نئی روح ملے گی۔
جنوری میں تین ممالک کا ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ
محسن نقوی نے اعلان کیا کہ آنے والے جنوری مہینے کے تیسرے ہفتے کے دوران پشاور میں ایک ٹرینیشن کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس ٹورنامنٹ میں تین مختلف ممالک کی قومی کرکٹ ٹیمیں شرکت کریں گی، جو کہ خطے میں کرکٹ کے فروغ اور مقامی کھلاڑیوں کے لیے اہم مواقع فراہم کرے گی۔ اس ایونٹ کی تیاریوں کو تیز کرنے کے لیے پی سی بی نے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی ہیں تاکہ ہر ممکنہ انتظامی و لاجسٹک مسائل کو وقت پر حل کیا جا سکے۔Also readہیئر سٹرائٹنر اور بلو ڈرائر کے استعمال سے نقصان اور احتیاطی تدابیر
پشاور کے کرکٹ کے لیے خدمات کا اعتراف
پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے پشاور اور خیبر پختونخوا کے عوام کو اس اہم فیصلے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پشاور کو ہبل پی ایس ایل کی میزبان شہر کے طور پر شامل کرنے کا بنیادی مقصد شہر کی پاکستانی کرکٹ کے لیے دی گئی لمبی اور عظیم خدمات کو سرعام سراہنا ہے۔ محسن نقوی نے یہ بھی احساس دلایا کہ پشاور کے کرکٹ شوقینوں نے طویل انتظار کے بعد اس لمحے کا منتظر تھے، اور اب یہ خواب حقیقت میں تبدیل ہونے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی لوگ اپنی معروف گرم جوشی اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس لیگ کا شاندار استقبال کریں گے۔
کھیل کے مستقبل کے لیے نئے اقدامات
محسن نقوی نے مستقبل میں کرکٹ کی اشاعت کے لیے مزید اہم اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قبائلی اضلاع کے لیے ایک الگ کرکٹ اکیڈمی قائم کی جائے گی، جو کہ نوجوان کھلاڑیوں کو مہارتوں میں اضافے اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع فراہم کرے گی۔ یہ منصوبہ دراصل خطے میں کرکٹ کی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور نئی نسل کو سرکاری سطح پر سپورٹ کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ اس اقدام سے امید ہے کہ مقامی سطح پر کھیل کے معیار میں نمایاں بہتری آئے گی۔
پی ایس ایل کی توسیع اور ترقی
ہبل پاکستان سپر لیگ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر سلمان نسیر نے اس فیصلے کو لیگ کے تاریخی سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ بارہ سالوں سے پشاور کے شوقینوں کے لیے یہ لمحہ بہت انتظار تھا، اور اب چھٹی میزبان شہر کے طور پر پشاور کا انتخاب لیگ کی توسیع کی علامت ہے۔ سلمان نسیر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان کا اعتماد ہے کہ پشاور کی میزبانی لیگ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گی اور عوامی حمایت کو مزید مضبوط بنائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مزید اقدامات کیے جائیں گے تاکہ کھیل کے مستقبل کو مزید روشن کیا جا سکے۔
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