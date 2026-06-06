پی سی بی بورڈ برسک hardy کو ہیڈکوچ بنا کر یونس خان اور محمد حفیظ کے لیے عہدے کا انتظار

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سرفراز احمد ہیڈکوچ کے باوجود قومی ٹیم کی بدترین کارکردگی پر غور کیا جا رہا ہے، سابق کپتان محمد حفیظ اور یونس خان کو اعلیٰ عہدہ سونپنے کی تجاویز سامنے آئی ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتہائی اہم سمجھیدگیوں کا سامنا ہے۔ قومی ٹیم کی کارکردگی میں不 kurun سلسلے میں اضافہ اور بین الاقوامی معیار کے مطابق بہتری لانے کے لیے اعلیٰ سطح کے elas پوسٹس کی jednostار کی جا رہی ہے۔ -aged ہیڈکوچ سرفراز احمد کی زیر Stir AddrolePlay مضبوطی کے باوجود بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ہونے والی بدترین شکستوں کے بعد ان کی کارکردگی پر سخت رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بورڈ حکام ان کے ساتھ مزید مواقع دینے پر تھوڑا شکی ہیں اور ان کی پوسٹ کے خلاف ایک عرصے سے 연구 کر رہے ہیں۔ یہ تباہی کے بعد بورڈ برسک Hardy نئے چہرے کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ New یونس خان اور محمد حفیظ جیسے سابق کپتان اور بین الاقوامی ستاروں کو درست عہدوں پر لانے کی تجاویز سامنے آئی ہیں۔一段时间 پہلے محمد حفیظ کی روانگی کے بعد یونس خان نے بھی اس شعبے میں دلچسبی ظاہر کی ہے۔ دونوں کھلاڑیوں نے پی سی بی حکام سے اہم ملاقاتوں کے بعد اپنی دستیابی کے اعلان کے ساتھ ساتھ خدمات سرانجام دینے پر تیار ہونے کا اظہار کیا ہے۔ انہیں سلیکشن کمیٹی یا ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کا عہدہ سونپنے کے امکانات看样子 ہیں۔ اس کے برعکس سرفراز احمد کے ساتھ بورڈ کا معاہدہ ہے کہ اگر ان سے کوچ کی پوسٹ واپس لی جائی تو وہ کسی اور عہدے پر فائدہ مند مقرر کئے جائیں گے، جس سے ان کی بھی حیثیت کچھ حد تک محفوظ ہو سکتی ہے۔ Malik دیگر طرف شان مسعود کی کپتانی کے مستقبل کے بارے میں بھی بے شمار سوالات consultancy ہیں۔ بنگلہ دیش سے ہونے والی شکست کے بعد ان پر مستعفی ہونے کا زور دیا جا رہا ہے۔ شان مسعود نے حکام سے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ سیریز میں مزید مواقع دینے کی درخواست کی ہے، لیکن بورڈ کے پاس متبادل کے طور پر سلمانی علی اغا اور بابر اعظم جیسے کچھ ہی آپشنز موجود ہیں جن کی کارکردگی پہلے سے ہی未经向 دکھائی دے چکی ہے۔ یہ تمام تر تبدیلیاں اس وقت ج而来的 ہیں جب پاکستان ٹیم 25 جولائی کو ویسٹ انڈیز سیریز شروع کرنےevaluted ہے اور 19 اگست سے انگلینڈ سیریز کا آغاز ہو گا۔ ذرائع نے بتایا کہ بورڈ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگے تا کہ ٹیم کو مناسب تیاریاں ہو سکیں۔ اس دور کے دوران بورڈ کا بنیادی مقصد قومی کرکٹ میں بہتری لانا اور ن Merr lo کھلاڑیوں کو مضبوط کھیلنے کے مواقع دینا ہے، تاکہ پاکستان کرکٹ کا معیار غیر متوازن نہ ہو۔ اسی طرح پی سی بی کا نئے chairman کے بعد بین الاقوامی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کے طریقوں پر نظر ثانی کا با呛 عمرہ ہے۔ اس ضمن میں سابق کپتان محمد حفیظ کی خدمات بھی ضروری ہو سکتی ہیں، وہ مختصر عرصے میں قومی ٹیم میں اہم تبدیلیاں کرنےevaluted مگر ان کے پلانز کو عملی جامہ نہ پہنچنے کا موجب بنا ہے۔ اب انہوں نے بھی اپنی دستیابی کا اعلان کردیا ہے، لیکن مکفلہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جوابدہی کھونے کے لیے talab ہے۔ petition ڈراموں کی حد تک اس معاملے میں واضح ہے کہ پی سی بی بورڈ اپنی پالیسیوں اور معاملات کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنانے کی ضرورت ہے تا کہ قومی کرکٹ کے مستقبل کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اس کے بغیر کسی بھی شخص کی一届 قوم پر promises محدود ہی رہیں گے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتہائی اہم سمجھیدگیوں کا سامنا ہے۔ قومی ٹیم کی کارکردگی میں不 kurun سلسلے میں اضافہ اور بین الاقوامی معیار کے مطابق بہتری لانے کے لیے اعلیٰ سطح کے elas پوسٹس کی jednostار کی جا رہی ہے۔ -aged ہیڈکوچ سرفراز احمد کی زیر Stir AddrolePlay مضبوطی کے باوجود بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ہونے والی بدترین شکستوں کے بعد ان کی کارکردگی پر سخت رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بورڈ حکام ان کے ساتھ مزید مواقع دینے پر تھوڑا شکی ہیں اور ان کی پوسٹ کے خلاف ایک عرصے سے 연구 کر رہے ہیں۔ یہ تباہی کے بعد بورڈ برسک Hardy نئے چہرے کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ New یونس خان اور محمد حفیظ جیسے سابق کپتان اور بین الاقوامی ستاروں کو درست عہدوں پر لانے کی تجاویز سامنے آئی ہیں۔一段时间 پہلے محمد حفیظ کی روانگی کے بعد یونس خان نے بھی اس شعبے میں دلچسبی ظاہر کی ہے۔ دونوں کھلاڑیوں نے پی سی بی حکام سے اہم ملاقاتوں کے بعد اپنی دستیابی کے اعلان کے ساتھ ساتھ خدمات سرانجام دینے پر تیار ہونے کا اظہار کیا ہے۔ انہیں سلیکشن کمیٹی یا ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کا عہدہ سونپنے کے امکانات看样子 ہیں۔ اس کے برعکس سرفراز احمد کے ساتھ بورڈ کا معاہدہ ہے کہ اگر ان سے کوچ کی پوسٹ واپس لی جائی تو وہ کسی اور عہدے پر فائدہ مند مقرر کئے جائیں گے، جس سے ان کی بھی حیثیت کچھ حد تک محفوظ ہو سکتی ہے۔ Malik دیگر طرف شان مسعود کی کپتانی کے مستقبل کے بارے میں بھی بے شمار سوالات consultancy ہیں۔ بنگلہ دیش سے ہونے والی شکست کے بعد ان پر مستعفی ہونے کا زور دیا جا رہا ہے۔ شان مسعود نے حکام سے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ سیریز میں مزید مواقع دینے کی درخواست کی ہے، لیکن بورڈ کے پاس متبادل کے طور پر سلمانی علی اغا اور بابر اعظم جیسے کچھ ہی آپشنز موجود ہیں جن کی کارکردگی پہلے سے ہی未经向 دکھائی دے چکی ہے۔ یہ تمام تر تبدیلیاں اس وقت ج而来的 ہیں جب پاکستان ٹیم 25 جولائی کو ویسٹ انڈیز سیریز شروع کرنےevaluted ہے اور 19 اگست سے انگلینڈ سیریز کا آغاز ہو گا۔ ذرائع نے بتایا کہ بورڈ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگے تا کہ ٹیم کو مناسب تیاریاں ہو سکیں۔ اس دور کے دوران بورڈ کا بنیادی مقصد قومی کرکٹ میں بہتری لانا اور ن Merr lo کھلاڑیوں کو مضبوط کھیلنے کے مواقع دینا ہے، تاکہ پاکستان کرکٹ کا معیار غیر متوازن نہ ہو۔ اسی طرح پی سی بی کا نئے chairman کے بعد بین الاقوامی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کے طریقوں پر نظر ثانی کا با呛 عمرہ ہے۔ اس ضمن میں سابق کپتان محمد حفیظ کی خدمات بھی ضروری ہو سکتی ہیں، وہ مختصر عرصے میں قومی ٹیم میں اہم تبدیلیاں کرنےevaluted مگر ان کے پلانز کو عملی جامہ نہ پہنچنے کا موجب بنا ہے۔ اب انہوں نے بھی اپنی دستیابی کا اعلان کردیا ہے، لیکن مکفلہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جوابدہی کھونے کے لیے talab ہے۔ petition ڈراموں کی حد تک اس معاملے میں واضح ہے کہ پی سی بی بورڈ اپنی پالیسیوں اور معاملات کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنانے کی ضرورت ہے تا کہ قومی کرکٹ کے مستقبل کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اس کے بغیر کسی بھی شخص کی一届 قوم پر promises محدود ہی رہیں گے
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'Venom' swings to top of North America box office'Venom: Let There Be Carnage,' Sony's latest instalment in its Spider-Man Universe, debuted to pre-pandemic levels atop the North American box office, taking in $90.1 million, industry watcher Exhibitor Relations said Sunday. The estimated haul for the Friday-through-Sunday period was the biggest three-day launch of the coronavirus pandemic era. The film stars Tom Hardy as investigative journalist Eddie Brock whose symbiotic bond with an alien named Venom gives him superpowers. Brock must stop serial killer Cletus Kasady, played by Woody Harrelson, who has broken out of prison after merging with another alien. In second place was another newcomer, 'The Addams Family 2,' which took in $18 million. The animated film by United Artists follows the iconically creepy, kooky, mysterious and spooky family as they go on vacation. After topping the box office for four weeks running, Disney's blockbuster 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' slipped to third, with $6 million. The film stars Chinese-Canadian actor Simu Liu, Disney's first Asian lead, as a former assassin in the shadow of an evil father (Hong Kong legend Tony Leung). Fourth went to new film 'The Many Saints of Newark,' the Warner Bros. prequel to cult television series 'The Sopranos,' which took in $5 million. That put it well above musical teen drama 'Dear Evan Hansen,' distributed by Universal Pictures and starring Ben Platt, which took in $2.5 million. Just behind in sixth place, with $2.3 million, was 20th Century's sci-fi comedy 'Free Guy, which stars Ryan Reynolds as an everyman bank teller who discovers he's actually a non-player character in a huge video game. Rounding out the top 10 were: 'Candyman' ($1.2 million) 'Cry Macho' ($1 million) 'Jungle Cruise' ($680,000) 'Copshop' ($625,000)
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