پی سی بی کا بلیسنگ مزارابانی پر دو سال کی پابندی: معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن

پاکستان کرکٹ بورڈ نے زمبابوے کے کرکٹر بلیسنگ مزارابانی پر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر دو سال کی پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ پی ایس ایل کے معاہدے کی خلاف ورزی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنے پر کیا گیا ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ ( پی سی بی ) نے زمبابوے کے کرکٹ ر بلیسنگ مزارابانی پر اگلے دو ایڈیشنز میں شرکت پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پی سی بی نے یہ فیصلہ پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے معاہدے کی پاسداری کرنے میں ناکامی پر کیا ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ پیشہ ورانہ کرکٹ کا دارومدار اعتماد اور معاہدوں کی پاسداری پر ہوتا ہے، اور مزارابانی نے اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کیا۔ تفصیلات کے مطابق، معاہدے کے تحت معاوضے اور دیگر شرائط پر تحریری طور پر اتفاق کیا گیا تھا، جس کی پاسداری کرنا لازمی تھا۔ لیکن بلیسنگ مزارابانی نے بغیر کسی مناسب وجہ کے ان وعدوں سے انحراف کرنے کی کوشش کی، جو کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور نیک نیتی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ پی سی بی نے واضح کیا ہے کہ وہ اخلاقی فریم ورک پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا، اور دو سال کی پابندی اس خلاف ورزی کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔
اس معاملے کی وجہ یہ بنی کہ مزارابانی، جو کہ رواں سیزن میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرنے پر راضی ہو گئے تھے، انہوں نے بعد میں ایک بھارتی لیگ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس سے قبل، پی سی بی نے گزشتہ سال جنوبی افریقہ کے کرکٹر کوربن بوش کے خلاف بھی معاہدے کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی تھی۔ یہ اقدام پی سی بی کی جانب سے پیشہ ورانہ طرز عمل اور معاہدوں کے احترام کو یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ کرکٹ بورڈ کا مقصد ہے کہ کھلاڑیوں میں معاہدوں کی پاسداری کے حوالے سے ایک مضبوط پیغام دیا جائے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی خلاف ورزیوں سے بچا جا سکے۔ اس فیصلے سے نہ صرف پی ایس ایل کی ساکھ کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی بلکہ پاکستان میں کرکٹ کے معیار کو بھی بہتر بنایا جا سکے گا۔ بورڈ کا ماننا ہے کہ کھلاڑیوں کو اپنے وعدوں کا احترام کرنا چاہیے اور کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔
اس کے علاوہ، خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن میں منگل کا دن آرام کا دن تھا، جبکہ بدھ کو پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ شاداب خان کو گلوبل سپر لیگ 2026 کے لیے پہلی بار منتخب کر لیا گیا ہے۔ پی سی بی کا یہ فیصلہ نہ صرف پاکستانی کرکٹ کے لیے اہم ہے بلکہ عالمی کرکٹ میں بھی ایک مثال قائم کرتا ہے، جو کھلاڑیوں کو معاہدوں کی پاسداری کرنے اور پیشہ ورانہ رویوں کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ اقدام کرکٹ کے کھیل میں شفافیت اور دیانتداری کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا
