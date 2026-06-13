پی سی بی چیئرمین کا ڈومیسٹک کرکٹ کو لازمی قرار دینے کا اعلان

پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سید محسن نقوی نے واضح کیا ہے کہ سینٹرل کنٹریکٹ اور قومی ٹیم کے انتخاب کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت لازمی ہوگی۔ انہوں نے کمپیوٹرائزڈ نظام، فٹنس اور کارکردگی کے معیار پر زور دیا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین سید محسن نقوی نے کہا ہے کہ صرف وہی کرکٹرز سینٹرل کنٹریکٹ اور قومی ٹیم میں انتخاب کے اہل ہوں گے جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے نقوی نے کہا کہ وہ کھلاڑی جو ڈومیسٹک کرکٹ میں حصہ لیں گے انہیں معاہدے دیے جائیں گے اور وہ قومی ٹیم میں انتخاب کے لیے غور میں رہیں گے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ بورڈ نے گزشتہ سال ہی کہہ دیا تھا کہ جو کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ میں حصہ نہیں لیں گے انہیں سینٹرل کنٹریکٹ کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ کون سے کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ میں فعال طور پر حصہ لے رہے ہیں، مزید کہا کہ جو کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلے گا اسے معاہدے کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔ نقوی نے کہا کہ انہوں نے ٹریننگ کیمپ کا دورہ کیا اور کرکٹ کے معاملات کا جائزہ لیا، مزید کہا کہ اگلے چند دنوں میں کئی اعلانات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی20، ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹیسٹ کرکٹ پر مشتمل ایک جامع پالیسی تیار کی گئی ہے جس پر پیر کو غور کیا جائے گا۔ پی سی بی چیئرمین نے کہا کہ بورڈ نے طویل عرصے سے سینٹرل کنٹریکٹ اور کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے کمپیوٹر پر مبنی نظام متعارف کرانے کا منصوبہ بنایا تھا، جس سے فیصلہ سازی میں انسانی مداخلت کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 85 فیصد عمل دستی کنٹرول سے نکال لیا گیا ہے اور نیا نظام مستقبل میں اہم فوائد لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور جو بھی کھلاڑی مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترے گا وہ سینٹرل کنٹریکٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا۔ نقوی نے کہا کہ کھلاڑی ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں زمروں میں رہ سکتے ہیں، جبکہ ون ڈے اور ٹی20 کے ماہرین کے لیے الگ زمرے بنائے گئے ہیں۔ ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے بھی ایک زمرہ قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی ان کھلاڑیوں کی مدد کرے گا جو کچھ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور تصدیق کی کہ ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی20 کرکٹ کے میچ فیس میں اضافہ کیا جائے گا۔ ڈومیسٹک کرکٹ کی میچ فیس میں بھی اضافہ ہوگا۔ نقوی نے کہا کہ کھلاڑیوں کو قومی ٹیم اور سینٹرل کنٹریکٹ سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تین کلیدی شرائط یعنی فٹنس، ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت اور کارکردگی پوری کرنی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام عمل کمپیوٹرائزڈ ہوں گے اور سلیکشن کمیٹی کو کھلاڑیوں کا جائزہ لینے کے لیے 15 نکاتی فریم ورک فراہم کیا گیا ہے۔ نقوی نے کہا کہ وہ سابق کپتان یونس خان سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ نظام میں کرکٹ کی مہارت کو مضبوط کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ کرکٹرز فیصلہ سازی میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کپتانی سے متعلق معاملات سلیکٹرز اور کرکٹرز پر مشتمل ایک گروپ کے پاس ہیں اور وہ انتخاب کے عمل پر قابو پانے کی خواہش نہیں رکھتے۔ نقوی نے کہا کہ ان کی ذمہ داری پاکستان سپر لیگ اور ڈومیسٹک کرکٹ کو مضبوط بنانا ہے جبکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پی سی بی پیشہ ورانہ خطوط پر چلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ کی مالی پوزیشن مضبوط ہے اور انہیں یقین ہے کہ پاکستان کرکٹ صحیح راستے پر لوٹ آئے گی.
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین سید محسن نقوی نے کہا ہے کہ صرف وہی کرکٹرز سینٹرل کنٹریکٹ اور قومی ٹیم میں انتخاب کے اہل ہوں گے جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے نقوی نے کہا کہ وہ کھلاڑی جو ڈومیسٹک کرکٹ میں حصہ لیں گے انہیں معاہدے دیے جائیں گے اور وہ قومی ٹیم میں انتخاب کے لیے غور میں رہیں گے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ بورڈ نے گزشتہ سال ہی کہہ دیا تھا کہ جو کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ میں حصہ نہیں لیں گے انہیں سینٹرل کنٹریکٹ کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ کون سے کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ میں فعال طور پر حصہ لے رہے ہیں، مزید کہا کہ جو کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلے گا اسے معاہدے کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔ نقوی نے کہا کہ انہوں نے ٹریننگ کیمپ کا دورہ کیا اور کرکٹ کے معاملات کا جائزہ لیا، مزید کہا کہ اگلے چند دنوں میں کئی اعلانات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی20، ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹیسٹ کرکٹ پر مشتمل ایک جامع پالیسی تیار کی گئی ہے جس پر پیر کو غور کیا جائے گا۔ پی سی بی چیئرمین نے کہا کہ بورڈ نے طویل عرصے سے سینٹرل کنٹریکٹ اور کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے کمپیوٹر پر مبنی نظام متعارف کرانے کا منصوبہ بنایا تھا، جس سے فیصلہ سازی میں انسانی مداخلت کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 85 فیصد عمل دستی کنٹرول سے نکال لیا گیا ہے اور نیا نظام مستقبل میں اہم فوائد لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور جو بھی کھلاڑی مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترے گا وہ سینٹرل کنٹریکٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا۔ نقوی نے کہا کہ کھلاڑی ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں زمروں میں رہ سکتے ہیں، جبکہ ون ڈے اور ٹی20 کے ماہرین کے لیے الگ زمرے بنائے گئے ہیں۔ ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے بھی ایک زمرہ قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی ان کھلاڑیوں کی مدد کرے گا جو کچھ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور تصدیق کی کہ ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی20 کرکٹ کے میچ فیس میں اضافہ کیا جائے گا۔ ڈومیسٹک کرکٹ کی میچ فیس میں بھی اضافہ ہوگا۔ نقوی نے کہا کہ کھلاڑیوں کو قومی ٹیم اور سینٹرل کنٹریکٹ سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تین کلیدی شرائط یعنی فٹنس، ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت اور کارکردگی پوری کرنی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام عمل کمپیوٹرائزڈ ہوں گے اور سلیکشن کمیٹی کو کھلاڑیوں کا جائزہ لینے کے لیے 15 نکاتی فریم ورک فراہم کیا گیا ہے۔ نقوی نے کہا کہ وہ سابق کپتان یونس خان سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ نظام میں کرکٹ کی مہارت کو مضبوط کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ کرکٹرز فیصلہ سازی میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کپتانی سے متعلق معاملات سلیکٹرز اور کرکٹرز پر مشتمل ایک گروپ کے پاس ہیں اور وہ انتخاب کے عمل پر قابو پانے کی خواہش نہیں رکھتے۔ نقوی نے کہا کہ ان کی ذمہ داری پاکستان سپر لیگ اور ڈومیسٹک کرکٹ کو مضبوط بنانا ہے جبکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پی سی بی پیشہ ورانہ خطوط پر چلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ کی مالی پوزیشن مضبوط ہے اور انہیں یقین ہے کہ پاکستان کرکٹ صحیح راستے پر لوٹ آئے گی
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