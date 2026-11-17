پی ٹی آئی کے تین سینیئر رہنماؤں کی 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری
خیبر پختونخوا پولیس نے تین سینیئر پی ٹی آئی رہنماؤں کو برقرار عام نظم و نسق کے قانون کے تحت گرفتار کر لیا ہے، جو پشاور ہائی کورٹ میں جاری ضمانتی کارروائی کا حصہ ہے۔
خیبر پختونخوا پولیس نے منگل کے روز تین سینیئر پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) رہنماؤں، تیمور سلیم جھگرا، کامران بنگش اور عرفان سلیم کو برقرار عام نظم و نسق کے آرڈر ( 3 ایم پی او) کے تحت گرفتار کر لیا۔ اس قانون کے تحت ان کی حراست کو قانونی چارہ جوی کے بغیر تین ماہ تک برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس گرفتاری کا سلسلہ آئی ٹی کمرہ ایف سی راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے قومی کونسل کے اجلاس کے دوران پیش آنے والے واقعے سے منسلک ہے۔ پولیس حکام کے مطابق، گرفتار کیے گئے تینوں رہنماؤں کے خلاف اس الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے مذکورہ بالا قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور عام نظم و نسق میں خلل ڈالا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی تحریک انصاف کی جانب سے منعقد کیے گئے متنازعہ اجلاس کے بعد کی گئی جس میں مرکزی قیادت اور مقامی رہنماؤں کی شرکت پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ اس سے قبل اینٹی ٹیررزم کورٹ (اے ٹی سی) نے پی ٹی آئی کے تینوں رہنماؤں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں جبکہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ تاہم بعد ازاں جب کورٹ نے ان کی درخواستیں خارج کر دیں تو پولیس نے کامران بنگش اور عرفان سلیم کو حراست میں لے لیا۔ لیکن ان کے وکیلوں نے فوری طور پر انہیں رہائی دلانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ تینوں پی ٹی آئی رہنماؤں نے پشاور ہائی کورٹ سے عارضی ضمانت کے لیے رجوع کیا۔ عدالت نے 23 نومبر تک عارضی ضمانت جاری رکھی اور ہر ایک سے دو کروڑ روپے کا ضامن طلب کیا گیا۔ عدالت کے سامنے پیشی کے دوران چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا درخواست گزار عدالت میں موجود ہیں۔ ان کے وکیلوں نے تصدیق کی کہ تینوں رہنما موجود ہیں۔ ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ تینوں رہنماؤں کا نام ریڈیو پاکستان پشاور حملہ کیس میں درج کیا گیا تھا۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ان کی ضمانت کی درخواستیں اس دن ایف سی میں سنی گئی تھیں اور انہیں مسترد کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ رہنماؤں کا نام کیس میں کب درج کیا گیا۔ وکیل نے جواب دیا کہ ان کا نام ابتدائی طور پر نہیں درج کیا گیا تھا بلکہ 28 فروری 2026 کو شامل کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی بہنیں نورین نیازی اور اعزہ خان لاہور کے کوٹ لکھپت جیل سے اکتوبر 2026 میں رہا ہو گئیں تھیں جنہیں تین ماہ کے لیے برقرار عام نظم و نسق کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ اس دوران ہی پی ٹی آئی کے قومی کونسل کا اجلاس راولپنڈی میں منعقد ہوا تھا جس میں مرکزی قیادت نے اپنی حکمت عملی پر غور کیا تھا۔ پولیس کی جانب سے کی گئی ان گرفتاری وں کا مقصد تحریک کو مضبوط کرنے کی کوششوں کو کمزور کرنا بھی بتایا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومتی مخالف جماعتوں کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی بڑی سیاسی تنظیم کے خلاف سخت گیریاں عام ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد سے ہی علاقے میں مختلف مقامات پر پرتشدد واقعات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ پولیس نے اس حوالے سے سکیورٹی کو مزید سخت کر دیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے معمولات زندگی میں خلل کو روکا جا سکے۔.
خیبر پختونخوا پولیس نے منگل کے روز تین سینیئر پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) رہنماؤں، تیمور سلیم جھگرا، کامران بنگش اور عرفان سلیم کو برقرار عام نظم و نسق کے آرڈر (3 ایم پی او) کے تحت گرفتار کر لیا۔ اس قانون کے تحت ان کی حراست کو قانونی چارہ جوی کے بغیر تین ماہ تک برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس گرفتاری کا سلسلہ آئی ٹی کمرہ ایف سی راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے قومی کونسل کے اجلاس کے دوران پیش آنے والے واقعے سے منسلک ہے۔ پولیس حکام کے مطابق، گرفتار کیے گئے تینوں رہنماؤں کے خلاف اس الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے مذکورہ بالا قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور عام نظم و نسق میں خلل ڈالا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی تحریک انصاف کی جانب سے منعقد کیے گئے متنازعہ اجلاس کے بعد کی گئی جس میں مرکزی قیادت اور مقامی رہنماؤں کی شرکت پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ اس سے قبل اینٹی ٹیررزم کورٹ (اے ٹی سی) نے پی ٹی آئی کے تینوں رہنماؤں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں جبکہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ تاہم بعد ازاں جب کورٹ نے ان کی درخواستیں خارج کر دیں تو پولیس نے کامران بنگش اور عرفان سلیم کو حراست میں لے لیا۔ لیکن ان کے وکیلوں نے فوری طور پر انہیں رہائی دلانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ تینوں پی ٹی آئی رہنماؤں نے پشاور ہائی کورٹ سے عارضی ضمانت کے لیے رجوع کیا۔ عدالت نے 23 نومبر تک عارضی ضمانت جاری رکھی اور ہر ایک سے دو کروڑ روپے کا ضامن طلب کیا گیا۔ عدالت کے سامنے پیشی کے دوران چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا درخواست گزار عدالت میں موجود ہیں۔ ان کے وکیلوں نے تصدیق کی کہ تینوں رہنما موجود ہیں۔ ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ تینوں رہنماؤں کا نام ریڈیو پاکستان پشاور حملہ کیس میں درج کیا گیا تھا۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ان کی ضمانت کی درخواستیں اس دن ایف سی میں سنی گئی تھیں اور انہیں مسترد کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ رہنماؤں کا نام کیس میں کب درج کیا گیا۔ وکیل نے جواب دیا کہ ان کا نام ابتدائی طور پر نہیں درج کیا گیا تھا بلکہ 28 فروری 2026 کو شامل کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی بہنیں نورین نیازی اور اعزہ خان لاہور کے کوٹ لکھپت جیل سے اکتوبر 2026 میں رہا ہو گئیں تھیں جنہیں تین ماہ کے لیے برقرار عام نظم و نسق کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ اس دوران ہی پی ٹی آئی کے قومی کونسل کا اجلاس راولپنڈی میں منعقد ہوا تھا جس میں مرکزی قیادت نے اپنی حکمت عملی پر غور کیا تھا۔ پولیس کی جانب سے کی گئی ان گرفتاریوں کا مقصد تحریک کو مضبوط کرنے کی کوششوں کو کمزور کرنا بھی بتایا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومتی مخالف جماعتوں کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی بڑی سیاسی تنظیم کے خلاف سخت گیریاں عام ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد سے ہی علاقے میں مختلف مقامات پر پرتشدد واقعات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ پولیس نے اس حوالے سے سکیورٹی کو مزید سخت کر دیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے معمولات زندگی میں خلل کو روکا جا سکے۔
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