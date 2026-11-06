پی ٹی اے اور میٹا نے 176 ہزار واٹس ایپ اکاؤنٹس بلاک کیے
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایجنسی اور میٹا نے مشترکہ کارروائی میں 176 ہزار واٹس ایپ اکاؤنٹس بلاک کر دیے ہیں جو پرانے سیم کارڈز سے منسلک تھے، تاکہ آن لائن فراڈ روکا جا سکے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایجنسی ( پی ٹی اے) نے میٹا کے ساتھ مل کر سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ کے خلاف اہم اقدام اٹھاتے ہوئے 176,000 واٹس ایپ اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے۔ یہ کارروائی اس وقت سامنے آئی جب معلوم ہوا کہ دغا باز شخصیات غیر فعال یا منسوخ شدہ سیم کارڈ ز کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں۔
پی ٹی اے کی بلاکنگ کارروائی کی تفصیلات
پی ٹی اے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، اس کارروائی کی بنیاد صارفین کی شکایات پر کی گئی تھیں جن میں ظاہر ہوا کہ مجرمین ری سائیکلڈ موبائل نمبروں والے اکاؤنٹس کو فراڈ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایجنسی نے میٹا کو تقریباً 10 ملین ری سائیکلڈ موبائل نمبرز کی فہرست فراہم کی تاکہ ان نمبرز سے منسلک مشکوک یا غیر متعلقہ اکاؤنٹس کی جانچ کی جا سکے اور بلاک کیے جا سکیں۔Also readپی ٹی اے اور میٹا کا اشتراک: 176 ہزار واٹس ایپ اکاؤنٹس غیر فعال
اس موقع پر پی ٹی اے نے واضح کیا کہ اگر واٹس ایپ اکاؤنٹ اس وقت تک فعال رہے جبکہ اصل سیم کارڈ منسوخ ہو چکا ہو، تو نیا صارف جو اس نمبر کو حاصل کرتا ہے یا سائبر مجرم، اس اکاؤنٹ کو غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے پی ٹی اے اور میٹا نے باہمی سمجھوتے کے تحت فی مہینہ 5,000 ری سائیکلڈ نمبرز کی فہرست شیئر کرنے کا معاہدہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں سائبر کرائمز کو روکا جا سکے۔
میٹا کا رد عمل اور شکایات کا حل
گزشتہ ایک سال کے دوران پی ٹی اے کی جانب سے بھیجی گئی شکایات پر میٹا نے 82 فیصد کامیابی کے ساتھ کارروائی کی ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ میٹا نے رپورٹ کردہ مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے اپنا مکمل تعاون فراہم کیا ہے، جس سے صارفین کو بڑی حد تک سکون ملا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی غماز ہیں کہ دونوں اداروں کے درمیان مشترکہ کارروائی مؤثر نتائج دے رہی ہے۔
پی ٹی اے کے اس اقدام کا بنیادی مقصد ڈیجیٹل سیکیورٹی کو بہتر بنانا، لوگوں کو مالی اور آن لائن فراڈ سے بچانا، اور نئے صارفین کو جاری کردہ موبائل نمبرز کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ اس سے قبل بھی مختلف مقامات پر ایسے واقعات سامنے آئے تھے جہاں نئے سیم کارڈ حاصل کرنے والے لوگ پرانے اکاؤنٹس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئے تھے۔
ڈیجیٹل سیکیورٹی اور مستقبل کے اقدامات
اس نئے معاہدے کے تحت پی ٹی اے اور میٹا باقاعدہ طور پر ری سائیکلڈ نمبرز کی فہرست شیئر کریں گے، جس کا مقصد سائبر کرائمز کو روکنا ہے۔ یہ پالیسی نہ صرف صارفین کی ذاتی معلومات کی حفاظت کو یقینی بنائے گی بلکہ آن لائن لین دین کے دوران ہونے والے دھوکہ دہی کے واقعات میں بھی کمی لائے گی۔
پی ٹی اے کی اس کارروائی کا مقصد ڈیجیٹل سیکیورٹی کو مستحکم کرنا ہے تاکہ لوگ بے خوف ہو کر آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال کر سکیں۔ یہ اقدام نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی ڈیجیٹل فراڈ کے خلاف لڑائی میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology