پی ٹی اے اور میٹا کا اشتراک: 176 ہزار واٹس ایپ اکاؤنٹس غیر فعال
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور میٹا کے اشتراکے ایک لاکھ 76 ہزار واٹس ایپ اکاؤنٹس بند کر دیے گئے تاکہ سائبر فراڈ اور غلط نمبر استعمال کا مسئلہ حل کیا جا سکے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے میٹا کے تعاون سے سائبر فراڈ کی روک تھام کے لیے کارروائی کرتے ہوئے دوبارہ جاری کیے گئے موبائل نمبرز پر فعال ایک لاکھ 76 ہزار واٹس ایپ اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ یہ اقدام ان شکایات کے بعد سامنے آیا جب غیر فعال یا منسوخ شدہ سیموں کے ڈیٹا کے ذریعے واٹس ایپ پر فراڈ کی سرگرمیوں کا انکشاف ہوا۔ پی ٹی اے کے مطابق اس منصوبے کا مقصد شہریوں کو مالی اور سائبر فراڈ سے محفوظ رکھنا اور دوبارہ جاری ہونے والے نمبرز کے غلط استعمال کی روک تھام ہے۔
پی ٹی اے اور میٹا کے درمیان اشتراکی حکمت عملی
حکام کے مطابق پی ٹی اے نے میٹا کے ساتھ تقریباََ ایک کروڑ ری سائیکل شدہ نمبرز کی فہرست شیئر کی ہے، تاکہ ان سے منسلک اکاؤنٹس کی جانچ کرکے غیر متعلقہ یا مشکوک اکاؤنٹس کو غیر فعال کیا جا سکے۔ سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے دونوں اداروں کے درمیان ماہانہ بنیادوں پر پانچ ہزار دوبارہ جاری کردہ نمبرز کی فہرست شیئر کرنے کا معاہدہ بھی طے پایا ہے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
ملک میں ٹیلی کام آپریٹرز کے پاس اس وقت تقریباََ ایک کروڑ 60 لاکھ ری سائیکل شدہ نمبرز موجود ہیں، جن پر احتیاطی تدابیر اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اصل صارف کی سم منسوخ ہونے کے باوجود اس سے منسلک واٹس ایپ اکاؤنٹ فعال رہے تو نیا نمبر حاصل کرنے والا شخص یا سائبر مجرم اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے مستقل نگرانی کی ضرورت ہے۔
ریگولیٹر کی شکایات اور میٹا کی کارروائی کا جائزہ
حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران میٹا نے ریگولیٹر کی جانب سے بھیجی گئی 82 فیصد شکایات پر فوری کارروائی کرتے ہوئے مسائل حل کیے۔ یہ اعدادوشور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دونوں اداروں کے درمیان تعاون کا سلسلہ مؤثر طریقے سے جاری ہے اور شکایات کا بروقت حل نکالنا ممکن ہو رہا ہے۔
پی ٹی اے کے مطابق اس اقدام کا بنیادی مقصد ڈیجیٹل سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے تاکہ شہریوں کو فراڈ کا شکار ہونے سے بچایا جا سکے۔ جب کوئی صارف اپنا موبائل نمبر منسوخ کروا دیتا ہے تو اکثر اس کی ذاتی معلومات واٹس ایپ اکاؤنٹ سے وابستہ رہ جاتی ہیں۔ اس لیے نئے صارفین کو پرانے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے جسے روکنا اس نئی پالیسی کا مرکز ہے۔
ڈیجیٹل سیکیورٹی کے لیے مستقبل کے اقدامات
اس نئے فیچر کے تحت میٹا اور پی ٹی اے مل کر ری سائیکل شدہ نمبرز کی فہرستوں کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کریں گے۔ یہ عمل شہریوں کو یقین دلاتا ہے کہ ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس محفوظ ہیں اور غیر مجاز افراد ان تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ یہ اقدام پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے معیارات کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
آئندہ مہینوں سے شروع ہونے والی ماہانہ فہرستوں کی تقسیم کا عمل مزید مضبوط ہوگا جس میں ہر بار پانچ ہزار نمبرز شامل ہوں گے۔ پی ٹی اے کے مطابق اگر کوئی نیا صارف پرانے نمبر سے منسلک کسی مشکوک اکاؤنٹ کا استعمال کرتا پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ سخت گیر حکمت عملی سائبر مجرموں کے لیے رکاوٹ ثابت ہوگی اور صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology