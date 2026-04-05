پی ٹی آئی کا 9 اپریل کے جلسے کی تیاری: کارکنوں کو پاور شو کیلیے متحرک کیا گیا

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے 9 اپریل کو راولپنڈی میں ہونے والے جلسے کے لیے بھرپور تیاری شروع کردی ہے۔ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں جلسے کی حکمت عملی طے کی گئی، جس میں ہر رکن اسمبلی کو 500 کارکن لانے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔
پشاور میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی صدارت میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں 9 اپریل کو ہونے والے جلسے کے حوالے سے تفصیلی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق، اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 9 اپریل کو وزیراعلیٰ کی سربراہی میں پشاور سے ایک بڑا قافلہ راولپنڈی کی جانب روانہ ہوگا، جو جی ٹی روڈ کے ذریعے پنڈی پہنچے گا۔ اس منصوبے کے تحت، اگر قافلے کو کسی بھی جگہ پر روکنے کی کوشش کی گئی تو وہیں پر جلسہ منعقد کیا جائے
گا۔ تاہم، پارٹی نے کسی بھی قسم کے تصادم سے بچنے کی پالیسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں، پارٹی کے ہر رکن قومی اسمبلی (ایم این اے) اور رکن صوبائی اسمبلی (ایم پی اے) کو خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کم از کم 500 کارکنوں کو جلسے میں شرکت کے لیے لائیں تاکہ جلسے کو بھرپور انداز میں کامیاب بنایا جا سکے۔ اس تیاری کا مقصد پارٹی کی طاقت کا مظاہرہ کرنا اور اپنی سیاسی موجودگی کو اجاگر کرنا ہے۔\اس کے علاوہ، اجلاس میں پارٹی کے رہنماؤں نے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ان میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابات کی تیاری، اور پارٹی کے کارکنوں کی تنظیم سازی شامل تھے۔ پارٹی رہنماؤں نے کارکنوں کو جلسے کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی تاکید کی اور انہیں عوام تک پارٹی کے پیغام کو موثر انداز میں پہنچانے کی ہدایات جاری کیں۔ جلسے میں شرکت کے لیے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جو کارکنوں کو راغب کرنے اور انہیں جلسے کے لیے تیار کرنے میں مدد فراہم کریں گی۔ پارٹی کا مقصد اس جلسے کے ذریعے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے اور حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے، تاکہ وہ پارٹی کے مطالبات کو سنجیدگی سے لے۔ پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جو ملکی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔\اجلاس میں جلسے کے انتظامات اور سیکورٹی کے معاملات پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ سیکورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے، پارٹی نے مقامی انتظامیہ سے تعاون کی درخواست کی ہے اور جلسے کے مقام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ، پارٹی نے جلسے میں شرکت کرنے والے کارکنوں اور رہنماؤں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ جلسے کے دوران ٹریفک کے انتظام اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ جلسے کو پرامن اور منظم انداز میں منعقد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پارٹی کارکنوں کو جلسے کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی بدامنی سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جلسے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں اور پارٹی رہنماؤں کو توقع ہے کہ جلسہ ایک کامیاب اور تاریخی ایونٹ ثابت ہوگا۔ پارٹی نے اس جلسے کو اپنی سیاسی جدوجہد کا ایک اہم حصہ قرار دیا ہے
پی ٹی آئی جلسہ راولپنڈی پاور شو کارکن خیبرپختونخوا پشاور سیاست اجلاس
